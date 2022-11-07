Hatırlarsanız ki birkaç hafta önce MediaTek şirketinin yeni bir işlemci duyuracağından ve yonga setinin Honor X90 cihazına güç vereceğinden bahsetmiştik. MediaTek Dimensity 9200 isimli çip hakkındaki söylentiler artmaya başladı. Resmi lansmanından sadece birkaç gün önce, MediaTek Dimensity 9200’ün temel özellikleri nihayet Digital Chat Station tarafından detaylandırıldı. Yeni yonga seti, Qualcomm’un yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 2 ve Apple Bionic A16 işlemcileri adına için büyük bir rakip olacak. Gelin ayrıntılara hep beraber göz atalım.

İçindekiler MediaTek Dİmensity 9200 İşlemcisinin Muhtemel Özellikleri

MediaTek Dİmensity 9200 İşlemcisinin Muhtemel Özellikleri

Sekiz çekirdekli yonga seti TSMC’nin 4nm sürecine dayanacak ve Immortalis-G715 GPU’ya sahip olacak. Sekiz çekirdek, 3.05 GHz hızında tek bir Cortex X1 çekirdeği, 2.85 GHz hızında üç Cortex A715 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında dört ekonomik Cortex A510 çekirdeğinden oluşacak. Yeni konfigürasyon ile beraber gelen setin daha iyi kameralar ve gelişmiş ağ hızı sunduğu söyleniyor.

Ürünün en önemli parçalarından Immortalis-G715 GPU, daha iyi ışık ve gölge derinliği efektleri sunan bir ışın izleme donanımına sahip olacak. Yapım süreci ve MediaTek’in teknolojisi, bu sene diğer şirketlerin çipleri adına önemli bir rakip yarattı. Yeni yonga seti önümüzdeki birkaç hafta içinde Vivo X90 ile görücüye çıkacak. Şuanda telefonun çift çip ile gelip gelmeyeceği belli değil ancak gelirse MediaTek ve Qualcomm’un son ürünleri arasında iyi bir kıyaslama yapılabilir. Son iddialara göre, yakın zamanda yapılan Manhattan ES 3.0 ekran dışı kıyaslamasında Dimensity 9200 GPU, Apple Bionic A16 işlemcisinden daha iyi performans gösterdi. Dimensity 9200 328 FPS puan alırken, Apple A16 280 FPS aldı. Önümüzdeki aylarda eski nesil olarak sayacağımız Snapdragon 8+ Gen 1 ise 280 puana ulaştı.

Yeni çipin selefi Dimensity 9000 ile karşılaştırıldığında GPU performansında büyük bir sıçrama var. Söylentilere göre, yeni MediaTek amiral gemisinin GPU performansı Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile aynı seviyede olacak. Ürünler hakkında mevcut söylentiler ve karşılaştırmalar bu kadar. MediaTek Dimensity 9200 8 Kasım’da, Snapdragon 8 Gen 2 ise 15-17 Kasım tarihleri arasında Qualcomm zirvesinde piyasaya sürülecek. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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