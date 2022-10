Geçtiğimiz haftalarda Realme 10 4G ile ilgili bazı sızıntıları sizinle paylaşmıştık. Lansman günü yaklaştıkça Realme tarafından bazı resmi bilgiler açıklanmaya başlandı.

Bunlardan birisi Realme 10 4G modelinin MediaTek Helio G99 işlemcisi ile birlikte geleceği. MediaTek Helio G99 işlemcisini biz daha önce Poco M5, Tecno Pova 4, Tecno Pova 4 Pro, Infinix Zero 20, Infinix Note 12 2023, Vivo V25e modellerinde görmüştük. Bu işlemci iki adet 2.2 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip. MediaTek Helio G99 altı nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiş. Grafik işlemci birimi olarak ise Mali-G57 MC2 CPU’su kullanılmış.

📢 Shout out to the upcoming #realme10 that powered by the best-in-class G99 chipset! Describe your excitement with one emoji below ⬇️ pic.twitter.com/0FxRetukYW

— realme (@realmeglobal) October 28, 2022