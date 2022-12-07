MediaTek, Çin’de MediaTek Dimensity 8200 adlı yeni bir orta sınıf yonga setini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Yonga setinin başlangıçta 1 Aralık’ta piyasaya sürülmesi planlanıyordu, ancak bildirildiğine göre Çin’in eski lideri Jiang Zemin’in ölümü nedeniyle etkinlik iptal edildi. MediaTek lansman etkinliğini 8 Aralık tarihine erteledi. Yonga setiyle aynı gün piyasaya çıkacak olan iQOO Neo 7 SE, bu özelliğin yer aldığı ilk telefon olacak.

İlginizi çekebilir: iQOO Neo 7 SE Özellikleri TENAA Tarafından Onaylandı

MediaTek, bir Weibo gönderisiyle en son MediaTek Dimensity 8200 işlemcisinin 8 Aralık’ta Çin’de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yonga setinin iQOO Neo 7 SE ve iQOO 11 serisi ile birlikte tanıtılması mümkün. Yeni çip daha çok enerji verimliliğine odaklanacak.

MediaTek yaklaşmakta olan yonga seti hakkında fazla bilgi açıklamamış olsa da, bazı sızıntılar dört Cortex-A78 çekirdeği ve dört Cortex-A55 çekirdeği ile geleceğini iddia ediyor. Muhtemelen 3.1GHz’de çalışan bir A78 çekirdeği, 3.0GHz’de üç A78 çekirdeği ve 2.0GHz’de dört verimli A55 çekirdeği olacaktır. MediaTek Dimensity 8100’de bulunan Mali-G610 MC6 GPU MediaTek Dimensity 8200’de de olacak.