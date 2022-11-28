iQOO Neo 7 SE, iQOO 11 ve iQOO 11 Pro ile birlikte 2 Aralık’ta Çin’de piyasaya sürülecek. Hafta sonu, “V2238A” model numarasına sahip Neo 7 SE, TENAA sertifikasyon platformunun veritabanında göründü. Liste, telefonun tüm önemli özelliklerinden bahsediyor. Ayrıca iQOO, bugün cihazın temel özelliklerini ortaya koyan bir poster yayınladı.

Aşağıdaki posterde de görülebileceği üzere iQOO Neo 7, 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak ve gücünü MediaTek Dimensity 8200 yonga setinden alacak. Yonga seti, geliştirilmiş bir LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolamanın hız aşırtmalı bir sürümü ile eşleştirilmiştir. Şirket, şu anda resmi internet sitesinde cihaz için rezervasyonları kabul ediyor.

iQOO Neo 7 SE’nin TENAA listesi, cihazın 164.81 x 76.9 x 8.58 mm ölçülerinde ve yaklaşık 193 gram ağırlığında olduğunu ortaya koydu. iQOO Neo 7 SE 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6.78 inç AMOLED ekrana sahip.

MediaTek Dimensity 8200 destekli cihaz, 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM ile gelecek. 128 GB, 256 GB ve 512 GB gibi depolama seçeneklerine sahip olacak. Cihaz Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 ile kutudan çıkacak.

IQOO Neo 7 SE

Ön tarafta, iQOO Neo 7 SE’de 16 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Cihazın arka panelinde, 64 MP ana kemra ve bu ana kameraya eşlik edecek 2 adet 2 MP çözünürlükte kamera bulunuyor. Güvenlik için ekran altı parmak izi tarayıcısı da mevcut. Cihaz 120 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh çift hücreli pile ev sahipliği yapacak.

iQOO Neo 7 SE’nin üç farklı konfigürasyonda gelmesi bekleniyor: 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama. Cihaz; Galaksi, Elektrik Mavisi ve Yıldızlararası Siyah olmak üzere üç farklı renklerde satılacak.