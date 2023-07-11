Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S21 FE modelinin Snapdragon 888 versiyonunu resmi olarak piyasaya sürdü. Bu, Exynos 2100 versiyonunun piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra gerçekleşti. Cihaz, yonga seti dışındaki diğer özelliklerini korurken, yalnızca 256 GB depolama alanıyla ve yeni bir rengiyle satışa sunulacak. 610 dolar fiyat etiketine sahip olacak olan bu telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

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Telefonda bizi 6,4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli ekran karşılıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği ile gelen telefonda f/1.8 diyaframlı 12 Megapiksel ana, 12MP f/2.2 diyafram ile 123˚ Ultra Geniş kamera, f/2.4 diyafram ile 8MP telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise bizi f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera karşlıyor.

25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya ve Android 13 ile kutusundan çıkan bu telefonun ülkemize gelse bile 30.000 TL bandında satılacağını düşünüyoruz. Son vergiler ve kuru göz önünde bulundurursak bu fiyatın yine de insaflı olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy S21 FE teknik özellikleri

6,4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Infinity-O Dinamik AMOLED Ekran, 120 Hz yenileme hızı, Oyun Modunda 240 Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı

Corning Gorilla Glass Victus koruması

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 888 5nm Mobil Platform

256 GB UFS 3.1 depolama

8 GB LPDDR5 RAM

One UI 5 ile Android 13

f/1.8 diyaframlı 12 Megapiksel ana, 12MP f/2.2 diyafram ile 123˚ Ultra Geniş kamera, f/2.4 diyafram ile 8MP telefoto kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Suya dayanıklı (IP68)

Boyutlar: 155,7 x 74,5 x 7,9 mm; Ağırlık: 177g

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos ile surround ses

Ekran içi optik parmak izi tarayıcı

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

25W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz şarj, Kablosuz güç paylaşımı desteğine sahip 4500mAh pil