MediaMarkt’tan “Uzaktan Eğitim İhtiyaçları” fırsatları!

MediaMarkt, okula dönüş döneminin başladığı bugünlerde uzaktan eğitim için teknolojik ihtiyaçları olan öğrencilere özel yeni kampanyasını başlattı. Kampanya dahilinde notebook, tablet, modem, kulaklık, mouse, yazıcı ve daha pek çok teknolojik ürün eğitimin vazgeçilmez ihtiyaçları indirimli fiyatlarla listeleniyor.

Kampanyanın öne çıkan ürünleri hangileri?

Oppo’nun A serisindeki en yeni modellerinden biri olan Oppo A91, kampanya dahilinde 128 GB’lık sürümüyle 4099 TL yerine 3499 TL fiyatıyla listeleniyor. Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip model, damla çentik tasarımı ve 6.4 inçlik geniş ekranı ile öne çıkıyor. Telefonda 4’lü bir arka kamera kurulumu bulunurken, 4025 mAh seviyesinde pil kapasitesi olduğunu da belirtelim.

Uzaktan eğitimin şüphesiz en ihtiyaç duyulan teknolojik ürünü dizüstü bilgisayar. MediaMarkt’ın kampanyası dahilinde hem taşınabilirliği yüksek, hem de güzel tasarımıyla öne çıkan ASUS Vivobook X509JA-BR089T modeli 3999 TL yerine 3699 TL’ye satılıyor.

Öğrencilerin vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri de çok fonksiyonlu yazıcılar. Canon’un hem tarama, hem fotokopi hem de baskı işlemlerini bir arada sunan Pixma G2411 modeli, kampanya kapsamında 959 TL’lik indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Tanklı bir yazıcı olması dolaısıyla 2 adet siyah şişeyle birlikte 12.000 sayfa baskı kapasite sunan model, bu yönüyle yüksek verimlilik vadediyor.

Hem okul ihtiyaçları hem de Radeon 530 grafik kartıyla belli başlı oyunlar için de kullanılabilecek Ideapad S145-15AST modeli kampanya kapsamında 2999 TL fiyatla listeleniyor. Üründe A9-9425 işlemciyle birlikte Radeon 530 harici grafik birimi yer alıyor. Ayrıca 256 GB’lık bir SSD kapasitesi olduğunu da belirtelim.

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