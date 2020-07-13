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MediaMarkt’tan “Sen Neredeysen Teknoloji Orada” indirimleri
MediaMarkt, günümüzün akıllı dünyasında yanımızdan ayırmayacak istemeyeceğimiz teknolojiler için güzel bir kampanya başlattı. “Sen Neredeysen Teknoloji Orada” kampanyası kapsamında akıllı telefon, akıllı saat, powerbank ve kulaklık gibi pek çok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.
Kampanyanın öne çıkan ürünleri neler?
Xiaomi’nin giriş seviyesindeki güncel telefonlarından Redmi 8A modeli, kampanya kapsamında 2499 TL yerine 1999 TL’ye listeleniyor. Uygun fiyatına karşın damla çentik tasarımı ve yüksek ekran kasa oranıyla güncel bir tasarım anlayışıyla dikkat çeken telefon, temel akıllı telefon kullanımı için güzel seçeneklerden bir tanesi.
Akıllı saat ile hayatını kolaylaştırmak isteyenlere hitap eden Amazfit A1910, hem tasarımı hem de yetenekleriyle oldukça dikkat çekiyor. Model, kampanya kapsamında 949 TL’ye listeleniyor. Hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla uyumlu şekilde çalışabilen akıllı saat; telefonunuza gelen bildirimlerin görüntülenmesinin yanı sıra sağlık ve uyku gibi verileri de takip edebilmenize olanak sağlıyor.
Bluetooth kulaklıklar arasında fiyat performans oranıyla öne çıkan TTEC Soundbeat Pro, kampanya dahilinde 199 TL yerine 179 TL’ye listeleniyor. Mıknatıslı yapısı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda birbirine tutturabildiğiniz kulaklık, hem spor yaparken veya gündelik hayatınızda müzik dinlerken, hem de üzerindeki mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinizi yapabilececeğiniz bir seçenek.
10.000 mAh kapasitesiyle dışarıda pili tükenen akıllı telefon veya tablet gibi ürünlerinizi şarj edebileceğiniz TTEC AlumiSlim LCD powerbank, tasarımıyla farklılaşan bir model. Zira üzerinde LCD ekran yer alan model ile pil durumunu anlık olarak görüntüleyebilmek mümkün.
Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
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MediaMarkt’tan mobil hayatı kolaylaştıracak ürünlerde indirim fırsatı!
MediaMarkt, “Teknoloji yanında fırsatlar MediaMarkt’ta” sloganıyla yeni kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında mobil yaşamda insanların hayatını kolaylaştıracak tablet ve dizüstü bilgisayar gibi pek çok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. Kampanya 6 – 9 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.
Öne çıkan indirimler neler?
Acer’ın sadece 1.3 kg ağırlığı ve 14 inç ekran boyutuyla yanınızda taşırken hiç zorlanmayacağınız dizüstü bilgisayar modeli Swift1, kampanya kapsamında 3199 TL yerine 2999 TL fiyatla listeleniyor. Başta web ve ofis uygulamaları olmak üzere gündelik işleriniz için mobilitesi yüksek bir dizüstü bilgisayar olan Acer Swift1 modelinde, 14 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük kullanılıyor. Modelde Intel Pentium N5000 işlemcisiyle birlikte tümleşik UHD Graphics 600 grafik birim yer alıyor.
Lenovo’nun 10.1 inç ekran boyutuyla gelen Android tableti Lenovo Tab E10, kampanya kapsamında 1299 TL yerine 999 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Android işletim sistemiyle beraber günümüzün popüler uygulamalarını destekleyen cihaz, IPS ekranıyla geniş görüş açısı sunuyor.
Uygun fiyatlı bir tablet arayanlar için güzel bir seçenek olabilecek Hometech Alfa 7M tableti, kampanya kapsamında 499 TL yerine 449 TL fiyatla listeleniyor. Oldukça kompakt bir tasarım anlayışına sahip tablet, 7 inç boyutlu IPS ekran sunuyor. Yine Android işletim sistemiyle gelen modelde, hem Google Play Store’da yer alan uygulamalardan hem de oyunlardan faydalanabiliyorsunuz.
Diğer indirime giren ürünler
9 Temmuz tarihine kadar sürecek kampanyada pek çok dizüstü bilgisayar, tablet, monitör ve yazıcı gibi farklı kategorilerde indirimler yer alıyor.
İndirime giren tüm ürünlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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İngiltere, Huawei’nin 5G ekipmanlarını kaldırmaya hazırlanıyor.
İngiltere, Huawei ile olan 5G anlaşmasında geri adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Çinli firma tarafından üretilen ekipmanlar kaldırılıyor.
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Bu ay içerisinde Huawei 5G ekipmanları kaldırılabilir!
ABD ile Huawei arasındaki gerginlik diğer ülkelere de sıçramaya başladı. İngiltere hükumetinin 5G altyapısı için anlaştığı firma müşterisinden olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay ortaya atılan iddialar görünüşe göre doğru. İngiltere hükumetinin Huawei firmasının ülke genelinde 5G sorumluluğunu azaltma iddialarının ardından ortaya çıkan yeni gelişmelere göre yine İngiltere hükumeti bu ay içerisinde Huawei tarafından üretilen 5G ekipmanlarını kaldırmaya hazırlanıyor. TheTelegraph’ın internet sitesinde ortaya atılan iddiaya göre hükumet, ABD‘nin yaptırımlarına benzer bir karar almayı planlıyor.
Hali hazırda anlaşma gereği üretimini sürdüren Huawei firması bu durum karşısında ne yapacak merak konusu. Özellikle Avrupa Birliği‘nden çıkış sürecinde zorluk yaşayan Boris Johnson hükumetinin, ABD ile yakınlaşmak için böyle bir karar verdiği konuşuluyor. Huawei cephesi ise İngiltere’nin kendilerine neden güvenmediğini tam olarak anlamadıklarını belirtti. Gerilen bu siyasi ortamda tarafların ne yapacakları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi gözüküyor. Öte yandan 2023 yılına kadar Huawei etkisini sıfıra indirmek isteyen İngiltere’nin bu eylemi 2020 yılı sonuna çektiği iddiaları da kulislerde konuşuluyor. 2019 yılı içerisinde ABD tarafından yapılan uyarıyı Japonya ve Avustralya dinlerken, Almanya ve İngiltere dinlememişti. Ancak görünen o ki İngiltere de ABD’nin sözünü dinleyerek önlemini alacağa benziyor.
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MediaMarkt’tan ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyası
Bugün itibarıyla fiziksel mağazalarını tekrar bir dizi önlemle açan MediaMarkt, ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyasını başlattı. 1 – 8 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, beyaz eşyadan akıllı telefona, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünleri ve süpürgelere tüm kategorilerde indirimler var. İndirimler hem mağazalarda hem de mediamarkt.com.tr’de geçerli.
Kampanyada öne çıkan ürünler hangileri?
Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
iPhone 7 – 32GB
Apple’ın 32 GB depolama alanı sunan iPhone 7 akıllı telefonu, kampanya kapsamında 3499 TL yerine 3349 TL‘lik satış fiyatıyla listeleniyor.
PHILIPS BRE245/05
Philips’in kompakt epilasyon cihazı, MediaMarkt Teknolojiyle Yenilen kampanyasıyla 259 TL yerine 179 TL‘ye satılacak.
Oppo A5 2020
Oppo’nun uygun fiyatıyla en çok tercih edilen akıllı telefonlarından A5 2020 modeli, kampanya kapsamında 1949 TL‘ye satılıyor.
MediaMarkt mağazaları hangi saatler arasında çalışıyor?
Mağaza çalışma saatleri 12.00-20.00’dır. Sadece Ankara Kızılay mağazası 11.00-19.00 arası hizmet vermektedir. Kargo beklemek istemeyen müşteriler, internetten sipariş verip mağazadan teslimat seçeneğiyle sıra beklemeden ürünü mağazadan alıp aynı gün kullanmaya başlayabilirler.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır