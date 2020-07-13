MediaMarkt’tan “Sen Neredeysen Teknoloji Orada” indirimleri

MediaMarkt, günümüzün akıllı dünyasında yanımızdan ayırmayacak istemeyeceğimiz teknolojiler için güzel bir kampanya başlattı. “Sen Neredeysen Teknoloji Orada” kampanyası kapsamında akıllı telefon, akıllı saat, powerbank ve kulaklık gibi pek çok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Kampanyanın öne çıkan ürünleri neler?

Xiaomi Redmi 8A

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Xiaomi’nin giriş seviyesindeki güncel telefonlarından Redmi 8A modeli, kampanya kapsamında 2499 TL yerine 1999 TL’ye listeleniyor. Uygun fiyatına karşın damla çentik tasarımı ve yüksek ekran kasa oranıyla güncel bir tasarım anlayışıyla dikkat çeken telefon, temel akıllı telefon kullanımı için güzel seçeneklerden bir tanesi.

Amazfit A1910 GTR

Akıllı saat ile hayatını kolaylaştırmak isteyenlere hitap eden Amazfit A1910, hem tasarımı hem de yetenekleriyle oldukça dikkat çekiyor. Model, kampanya kapsamında 949 TL’ye listeleniyor. Hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla uyumlu şekilde çalışabilen akıllı saat; telefonunuza gelen bildirimlerin görüntülenmesinin yanı sıra sağlık ve uyku gibi verileri de takip edebilmenize olanak sağlıyor.

TTEC Soundbeat Pro

Bluetooth kulaklıklar arasında fiyat performans oranıyla öne çıkan TTEC Soundbeat Pro, kampanya dahilinde 199 TL yerine 179 TL’ye listeleniyor. Mıknatıslı yapısı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda birbirine tutturabildiğiniz kulaklık, hem spor yaparken veya gündelik hayatınızda müzik dinlerken, hem de üzerindeki mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinizi yapabilececeğiniz bir seçenek.

TTEC AlumiSlim LCD

10.000 mAh kapasitesiyle dışarıda pili tükenen akıllı telefon veya tablet gibi ürünlerinizi şarj edebileceğiniz TTEC AlumiSlim LCD powerbank, tasarımıyla farklılaşan bir model. Zira üzerinde LCD ekran yer alan model ile pil durumunu anlık olarak görüntüleyebilmek mümkün.

Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.