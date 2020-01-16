MediaMarkt’tan karne hediyesi için özel indirimler!

MediaMarkt, karne alıp yarı yıl tatiline giren öğrencilere özel yeni kampanyalarını duyurdu. 16 – 26 Ocak tarihleri arasında sürecek kampanyada pek çok farklı ürün indirimde olacak.

Tüm dizüstü bilgisayarlarda %18 KDV kadar indirim!

Kampanyanın en dikkat çekici noktalarından bir tanesi dizüstü bilgisayarlarda uygulanan %18 KDV kadar indirim oranı. Bu sayede öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği tüm dizüstü bilgisayar modelleri çok daha uygun fiyata satın alınabiliyor.

Dizüstü bilgisayar modelleri arasında fiyatı 6499 TL‘den 4999 TL‘ye düşen Lenovo L340 oyuncu dizüstü bilgisayarı öne çıkıyor. Oldukça güçlü bir model olan bu bilgisayarda Intel Core i5-9300H işlemciyle birlikte 8 GB RAM, 256 GB SSD ve GTX 1050 ekran kartı yer alıyor. İçerisindeki bu donanım bileşenleri sayesinde, öğrenciler hem güncel oyunları oynayabiliyor hem de okul ihtiyaçları için bu bilgisayardan faydalanabiliyor.

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Huawei P30 Lite modelinde indirim ve çay makinesi hediye

Huawei’nin orta segmente hitap ettiği akıllı telefonu P30 Lite, karne indirimleri kapsamında 2848 TL yerine 2499 TL’ye satın alınabiliyor. Ürün MediaMarkt‘ta geceyarısı siyahı, inci beyazı ve mavi renk seçenekleriyle listeleniyor. Cam ve metal tasarımla birlikte oldukça şık görünen Huawei P30 Lite modelinde Kirin 710F işlemci yer alıyor.

Ayrıca bu ürünü satın aldığınızda Korkmaz Caytema Çay makinesi de hediye!

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NOT: Bu haber MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.