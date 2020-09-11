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MediaMarkt’tan futbol severlere özel fırsatlar!
MediaMarkt, futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için yeni kampanyasını başlattı. Hem mağazalarda hem de MediaMarkt.com.tr adresinde, 11-14 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada pek çok üründe indirimin yanı sıra ek fırsatlar da sunuluyor.
Oppo A52 için indirim ve Enco W11 kulaklık hediyesi!
Kampanya kapsamında Oppo A52 modeli 3399 TL yerine 2899 TL’ye listeleniyor. Ayrıca Oppo A52 satın alanlar, 299 TL değerinde Oppo Enco W31 tam kablosuz kulaklığa ücretsiz sahip olabiliyor veya 1 yıllık MediaMarkt Koruma Paketinden 99 TL’ye faydalanabiliyor.
LG SJ3 Soundbar
Futbol maçlarını veya sevdiğiniz bir filmi izlerken görüntü kadar ses de önemli diyorsanız, LG SJ3 Soundbar modeli ses deneyimini zenginleştirmek için oldukça iyi bir seçenek. Model, kampanya kapsamında 999 TL‘lik indirimli satış fiyatıyla listeleniyor.
PHILIPS 55PUS7805 4K TV
Philips’in 2020 modellerinden olan 55PUS7805 modeli, 4K UHD çözünürlük sunan ve fiyat performans kategorisinde oldukça dikkat çeken bir ürün. Zira modelde 3 taraflı Ambilight aydınlatmaların yanı sıra, P5 Perfect görüntü motoruyla içeriğinize göre görüntüyü iyileştiren oldukça başarılı özellikler yer alıyor. Bu model, kampanya kapsamında 6199 TL yerine 5599 TL‘ye satılıyor.
JBL T460BT
Bir şeyler izlerken veya müzik dinlerken kablosuz kulaklık sevenlerdenseniz, fiyat performans oranıyla dikkat çeken JBL T460BT modeli kampanya kapsamında 329 TL’ye listeleniyor. Modelde 11 saate varan bir pil ömrü yer alırken, dahili mikrofonuyla beraber telefon görüşmelerinizi de yapabiliyorsunuz.
AXEN AX40DAB13-TNR
Uygun fiyatlı bir TV arayanlar için Android işletim sistemi ve Full HD çözünürlüğü ile öne çıkan AX40DAB13 modeli, kampanya ile birlikte 1799 TL yerine 1649 TL’ye listeleniyor.
Kampanya kapsamındaki tüm ürünlere ulaşamak için buraya tıklayın
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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Formula 1 Türkiye GP biletleri 15 Eylül’de satışa çıkıyor!
Formula 1 Türkiye GP macerası yeniden 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye’ye dönüyor. Intercity Istanbul Park pistinde yapılacak F1 Türkiye GP yarışı bilet fiyatları açıklandı. 15 Eylül’de satışa çıkacak biletler 90 TL ile 1.900 TL arasında değişecek.
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15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek olan Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 biletleri nihayet satışa çıkıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında bu hafta satışa çıkacağı söylenen biletler, biraz rötarlı olarak 15 Eylül 2020 tarihinde satışa çıkacak. İlk 24 saat avantajlı biletler ve ardından normal fiyatlandırma ile satılacak olan Formula 1 Türkiye GP biletleri 14 farklı kategoride geniş bir fiyat skalasında satışa çıkacak. Biletler ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.
Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 bilet fiyatları (İlk 24 saat kampanyalı);
- Platinum: 1.900TL
- Gold 1: 1.500TL
- Gold 2: 1.500TL
- Gold 3: 1.300TL
- Gold Açık: 1.100TL
- Silver 1: 850TL
- Silver 2: 550TL
- Silver 3: 750TL
- Silver 4: 750TL
- Silver 5: 350TL
- Silver 6: 250TL
- Silver 7: 850TL
- Silver 8: 850TL
- Açık Alan: 90TL
Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 bilet fiyatları (Normal dönem);
- Platinum: 2.750TL
- Gold 1: 2.200TL
- Gold 2: 2.200TL
- Gold 3: 1.900TL
- Gold Açık: 1.600TL
- Silver 1: 1.200TL
- Silver 2: 750TL
- Silver 3: 1.050TL
- Silver 4: 1.050TL
- Silver 5: 475TL
- Silver 6: 350TL
- Silver 7: 1.200TL
- Silver 8: 1.200TL
- Açık Alan: 120TL
Formula 1 Türkiye GP biletleri nerede satışa çıkacak?
En merak edilen noktalarıdan biri olan biletlerin nerede satılacağı konusu da kesinleşti. Daha önceki 7 sezonda olduğu gibi bu sene de Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix üzerinden satışa çıkacağı duyuruldu.
Biletler ne zaman satışa çıkıyor?
Biletix’ten 15 Eylül tarihinde satışa çıkacağı açıklanan F1 biletlerinin saati de kesinleşti. Avantajlı dönem biletleri 15 Eylül 2020 tarihinde Biletix.com üzerinden 12:00‘da satışa çıkacak. Sadece 24 saat geçerli olacak avantajlı dönem fiyatları 16 Eylül saat 12:00’da normal fiyata dönecek.
Bu tribünler ve açık alanlar nerede?
Formula 1 yarışını yerinde izleyip belirtilen açık alanlar ve tribünlerin konumunu bilmeyenler, aşağıdaki görselden belirtilen noktları öğrenebilir. 15 Kasım’da görüşmek üzere!
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Razer oyuncu sakızı Respawn by 5’ı tanıttı!
Razer oyun dünyasına yeni ve ilginç ürünler katmaya devam ediyor. Firma 5 Gum ekibi ile ortak geliştirdiği oyuncu sakızı Respawn by 5‘ı tanıttı.
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Karşınızda “oyuncu sakızı” Respawn by 5!
Oyun dünyası her geçen gün gün yeni gelişmeler ile oyuncuları karşılamaya devam ediyor. Video oyunları dışında da oldukça geniş bir piyasası olan bu dünyaya ilginç bir ürün eklenmek üzere. Razer firması, yaptığı duyuru ile birlikte, Respawn by 5 isimli oyunculara özel sakızı tanıttı. Mars Wrigley firmasının sahibi olduğu 5 Gum ekibi ile yapılan ortak çalışma sonucu üretilen sakızlar, kendi alanında bir ilki temsil ediyor. Oyuncuların odaklarını arttırmak için üzerinde çalışıldığı belirtilen ürünlerin üç farklı çeşidi yer almakta.
Naneli, tropikal meyveli ve nar karpuz aromalı olmak üzere üç farklı seçeneği olan oyuncu sakızı, herhangi bir ilave şeker içermemekte. Özellikle oyun sırasında oyuncuların odaklarını kaybetmemesi için geliştirildiği belirtilen oyuncu sakızları, B3, B5, B6 ve B12 vitaminlerini içermekte. Ayrıca içerisinde yer alan kafeini yeşil çaydan özümseyen sakızların tam kafein oranı ise henüz bilinmiyor. Respawn by 5, Razer firmasının internet sitesinde an itibariyle satışa çıkarılırken, içerisinde 15 adet sakız bulunan tek bir kutunun 2.90 dolar fiyat etiketine sahip olduğu ancak internet sitesinden tekli satışların olmayacağı öğrenildi. İnternet sitesinden sipariş edilebilen 10‘lu büyük paketlerin ise 27.99 dolarlık bir fiyat etiketi bulunmakta. Enerji içeceğinin ardından sakız ile tekrardan oyuncuların tüketebileceği ürünler çıkaran Razer, bakalım hedeflerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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MediaMarkt’ta Uzaktan Eğitim İhtiyaçları indirimleri devam ediyor!
MediaMarkt, uzaktan eğitim ihtiyaçları için düzenlediği indirim kampanyasına yeni fırsatlarla devam ediyor. 4 – 7 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni fırsatlarda, pek çok model indirimde. Ayrıca Samsung Note 20 Ultra için eski telefonunu getirene 6000 TL’ye varan indirim kampanyası ve bilgisayar modellerinde peşin fiyatına 12 taksit gibi kampanyalar da bulunuyor.
Öne çıkan ürünleri ve kampanyaları aşağıda sizler için sıraladık. Kampanyaya dahil tüm ürünleri görmek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
Galaxy Note 20 Ultra için 6000 TL’ye varan indirim
Note ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi Note 20 Ultra, Mediamarkt.com.tr veya şirketin fiziksel mağazalarında geri alım kampanyasıyla satılıyor. Eski telefonunu getirip Galaxy Note 20 Ultra modelini almak isteyen kullanıcılara, 6000 TL’ye varan indirim sunuluyor.
LENOVO TAB M8 32 GB
Uzaktan eğitim ihtiyaçları için uygun fiyatlı bir tablet almak isteyen kullanıcılara hitap eden Lenovo TAB M8 32 GB modeli kampanya kapsamında 1099 TL fiyatla listeleniyor.
iPhone SE alana AirPods fırsatı
Apple’ın en yeni telefonlarından iPhone SE 2020 64 GB modeli, kampanya kapsamında 5299 TL ile listeleniyor. Ayrıca iPhone SE 64 GB alan kullanıcılar, 2. Nesil AirPods ve şarj kutusunu 399 TL‘ye satın alabiliyor.
Samsung 55TU8500 ile 450 TL para kart hediye
Samsung’un 55 inç ekran boyutu ve 4K UHD TV modeli 55TU8500, kampanya kapsamında 6499 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Ayrıca MediaMarkt Club üyelerine özel 450 TL para kart hediye!
MediaMarkt Club ile ilgili ayrıntılı bilgiye daha önce hazırlamış olduğumuz bu makaleden ulaşabilirsiniz.
Bilgisayar modellerinde peşin fiyatına 12 taksit
MediaMarkt, uzaktan eğitim fırsatları kapsamında 2499 TL’den başlayan fiyatlarla birçok bilgisayar modelini tüketicilerle buluşturuyor. Ayrıca tüketiciler peşin fiyatına 12 taksitle bu modelleri satın alabiliyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.