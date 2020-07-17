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MediaMarkt’tan evlenenlere ya da evini yenileceklere fırsatlar!
MediaMarkt, 17 – 19 Temmuz tarihleri arasında hem fiziksel mağazalarda hem de mediamarkt.com.tr adresinde geçerli olacak yeni kampanyasını başlattı. Kampanyada yeni evlenecek olanlar veya evini yenileyeceklerler için pek çok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor.
Kampanyanın öne çıkan indirimleri neler?
PHILIPS Azur Buharlı Ütü GC4905/40
Philips’in Azur serisinden buharlı ütüsü, kampanya kapsamında 749 TL yerine 699 TL fiyatla listeleniyor. Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans vadeden bu model, hem evlenecekler hem de mevcut ütüsünü değiştirmek isteyenler için oldukça iyi bir seçenek.
BOSCH SMS44DW00T Bulaşık Makinesi
Bosch’un A+ enerji verimliliği ve 4 programlı yapısıyla çıkan bulaşık makinesi modeli, kampanya kapsamında 2299 TL’ye listeleniyor. Modelde Rackmatic yüksekliği ayarlanabilir 3 katlı üst sepet ve ActiveWater akıllı su yönetim sistemi gibi özellikler yer alıyor.
SAMSUNG 55RU7400 Akıllı Televizyon
Samsung’un hem özellikleri hem de fiyat performans oranıyla en çok satılan TV modellerinden biri olan 55RU7400 modeli, MediaMarkt kampanyasıyla beraber 5099 TL’ye listeleniyor. Üründe 55 inç ekran boyutuyla beraber 4K çözünürlük, HDR desteği ve Spotify, Youtube, Netflix gibi uygulamaları çalıştırabilme özellikleri yer alıyor.
ELECTROLUX EW6F4923EB Çamaşır Makinesi
Electrolux’ün bu modeli, özellikle uzun vadede ciddi tasarruf sağlayacak A+++ (-%20) özelliğiyle dikkat çekiyor. Zira bu değer, A+++ sertifikalı modellerden bile %20 oranında daha az güç tükettiği anlamına geliyor. Ayrıca üründe giysilerinizin türü ve miktarına göre program süresi, su ve enerji tüketimini ayarlayan SensiCare System yer alıyor.
MediaMarkt’ın yeni kampanyasındaki indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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MediaMarkt’tan “Sen Neredeysen Teknoloji Orada” indirimleri
MediaMarkt, günümüzün akıllı dünyasında yanımızdan ayırmayacak istemeyeceğimiz teknolojiler için güzel bir kampanya başlattı. “Sen Neredeysen Teknoloji Orada” kampanyası kapsamında akıllı telefon, akıllı saat, powerbank ve kulaklık gibi pek çok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.
Kampanyanın öne çıkan ürünleri neler?
Xiaomi’nin giriş seviyesindeki güncel telefonlarından Redmi 8A modeli, kampanya kapsamında 2499 TL yerine 1999 TL’ye listeleniyor. Uygun fiyatına karşın damla çentik tasarımı ve yüksek ekran kasa oranıyla güncel bir tasarım anlayışıyla dikkat çeken telefon, temel akıllı telefon kullanımı için güzel seçeneklerden bir tanesi.
Akıllı saat ile hayatını kolaylaştırmak isteyenlere hitap eden Amazfit A1910, hem tasarımı hem de yetenekleriyle oldukça dikkat çekiyor. Model, kampanya kapsamında 949 TL’ye listeleniyor. Hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla uyumlu şekilde çalışabilen akıllı saat; telefonunuza gelen bildirimlerin görüntülenmesinin yanı sıra sağlık ve uyku gibi verileri de takip edebilmenize olanak sağlıyor.
Bluetooth kulaklıklar arasında fiyat performans oranıyla öne çıkan TTEC Soundbeat Pro, kampanya dahilinde 199 TL yerine 179 TL’ye listeleniyor. Mıknatıslı yapısı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda birbirine tutturabildiğiniz kulaklık, hem spor yaparken veya gündelik hayatınızda müzik dinlerken, hem de üzerindeki mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinizi yapabilececeğiniz bir seçenek.
10.000 mAh kapasitesiyle dışarıda pili tükenen akıllı telefon veya tablet gibi ürünlerinizi şarj edebileceğiniz TTEC AlumiSlim LCD powerbank, tasarımıyla farklılaşan bir model. Zira üzerinde LCD ekran yer alan model ile pil durumunu anlık olarak görüntüleyebilmek mümkün.
Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
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MediaMarkt’tan mobil hayatı kolaylaştıracak ürünlerde indirim fırsatı!
MediaMarkt, “Teknoloji yanında fırsatlar MediaMarkt’ta” sloganıyla yeni kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında mobil yaşamda insanların hayatını kolaylaştıracak tablet ve dizüstü bilgisayar gibi pek çok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. Kampanya 6 – 9 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.
Öne çıkan indirimler neler?
Acer’ın sadece 1.3 kg ağırlığı ve 14 inç ekran boyutuyla yanınızda taşırken hiç zorlanmayacağınız dizüstü bilgisayar modeli Swift1, kampanya kapsamında 3199 TL yerine 2999 TL fiyatla listeleniyor. Başta web ve ofis uygulamaları olmak üzere gündelik işleriniz için mobilitesi yüksek bir dizüstü bilgisayar olan Acer Swift1 modelinde, 14 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük kullanılıyor. Modelde Intel Pentium N5000 işlemcisiyle birlikte tümleşik UHD Graphics 600 grafik birim yer alıyor.
Lenovo’nun 10.1 inç ekran boyutuyla gelen Android tableti Lenovo Tab E10, kampanya kapsamında 1299 TL yerine 999 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Android işletim sistemiyle beraber günümüzün popüler uygulamalarını destekleyen cihaz, IPS ekranıyla geniş görüş açısı sunuyor.
Uygun fiyatlı bir tablet arayanlar için güzel bir seçenek olabilecek Hometech Alfa 7M tableti, kampanya kapsamında 499 TL yerine 449 TL fiyatla listeleniyor. Oldukça kompakt bir tasarım anlayışına sahip tablet, 7 inç boyutlu IPS ekran sunuyor. Yine Android işletim sistemiyle gelen modelde, hem Google Play Store’da yer alan uygulamalardan hem de oyunlardan faydalanabiliyorsunuz.
Diğer indirime giren ürünler
9 Temmuz tarihine kadar sürecek kampanyada pek çok dizüstü bilgisayar, tablet, monitör ve yazıcı gibi farklı kategorilerde indirimler yer alıyor.
İndirime giren tüm ürünlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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İngiltere, Huawei’nin 5G ekipmanlarını kaldırmaya hazırlanıyor.
İngiltere, Huawei ile olan 5G anlaşmasında geri adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Çinli firma tarafından üretilen ekipmanlar kaldırılıyor.
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Bu ay içerisinde Huawei 5G ekipmanları kaldırılabilir!
ABD ile Huawei arasındaki gerginlik diğer ülkelere de sıçramaya başladı. İngiltere hükumetinin 5G altyapısı için anlaştığı firma müşterisinden olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay ortaya atılan iddialar görünüşe göre doğru. İngiltere hükumetinin Huawei firmasının ülke genelinde 5G sorumluluğunu azaltma iddialarının ardından ortaya çıkan yeni gelişmelere göre yine İngiltere hükumeti bu ay içerisinde Huawei tarafından üretilen 5G ekipmanlarını kaldırmaya hazırlanıyor. TheTelegraph’ın internet sitesinde ortaya atılan iddiaya göre hükumet, ABD‘nin yaptırımlarına benzer bir karar almayı planlıyor.
Hali hazırda anlaşma gereği üretimini sürdüren Huawei firması bu durum karşısında ne yapacak merak konusu. Özellikle Avrupa Birliği‘nden çıkış sürecinde zorluk yaşayan Boris Johnson hükumetinin, ABD ile yakınlaşmak için böyle bir karar verdiği konuşuluyor. Huawei cephesi ise İngiltere’nin kendilerine neden güvenmediğini tam olarak anlamadıklarını belirtti. Gerilen bu siyasi ortamda tarafların ne yapacakları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi gözüküyor. Öte yandan 2023 yılına kadar Huawei etkisini sıfıra indirmek isteyen İngiltere’nin bu eylemi 2020 yılı sonuna çektiği iddiaları da kulislerde konuşuluyor. 2019 yılı içerisinde ABD tarafından yapılan uyarıyı Japonya ve Avustralya dinlerken, Almanya ve İngiltere dinlememişti. Ancak görünen o ki İngiltere de ABD’nin sözünü dinleyerek önlemini alacağa benziyor.