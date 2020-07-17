MediaMarkt’tan evlenenlere ya da evini yenileceklere fırsatlar!

MediaMarkt, 17 – 19 Temmuz tarihleri arasında hem fiziksel mağazalarda hem de mediamarkt.com.tr adresinde geçerli olacak yeni kampanyasını başlattı. Kampanyada yeni evlenecek olanlar veya evini yenileyeceklerler için pek çok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Kampanyanın öne çıkan indirimleri neler?

PHILIPS Azur Buharlı Ütü GC4905/40

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Philips’in Azur serisinden buharlı ütüsü, kampanya kapsamında 749 TL yerine 699 TL fiyatla listeleniyor. Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans vadeden bu model, hem evlenecekler hem de mevcut ütüsünü değiştirmek isteyenler için oldukça iyi bir seçenek.

BOSCH SMS44DW00T Bulaşık Makinesi

Bosch’un A+ enerji verimliliği ve 4 programlı yapısıyla çıkan bulaşık makinesi modeli, kampanya kapsamında 2299 TL’ye listeleniyor. Modelde Rackmatic yüksekliği ayarlanabilir 3 katlı üst sepet ve ActiveWater akıllı su yönetim sistemi gibi özellikler yer alıyor.

SAMSUNG 55RU7400 Akıllı Televizyon

Samsung’un hem özellikleri hem de fiyat performans oranıyla en çok satılan TV modellerinden biri olan 55RU7400 modeli, MediaMarkt kampanyasıyla beraber 5099 TL’ye listeleniyor. Üründe 55 inç ekran boyutuyla beraber 4K çözünürlük, HDR desteği ve Spotify, Youtube, Netflix gibi uygulamaları çalıştırabilme özellikleri yer alıyor.

ELECTROLUX EW6F4923EB Çamaşır Makinesi

Electrolux’ün bu modeli, özellikle uzun vadede ciddi tasarruf sağlayacak A+++ (-%20) özelliğiyle dikkat çekiyor. Zira bu değer, A+++ sertifikalı modellerden bile %20 oranında daha az güç tükettiği anlamına geliyor. Ayrıca üründe giysilerinizin türü ve miktarına göre program süresi, su ve enerji tüketimini ayarlayan SensiCare System yer alıyor.

MediaMarkt’ın yeni kampanyasındaki indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.