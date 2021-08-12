Genel
MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası
MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyası başlıyor. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara onlarca üründe fırsatı kaçırmayın! Son günün 15 Ağustos olduğunu unutmayın!
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Kampanyaya dahil olan birçok ürünle olmakla birlikte sizin için aralarından seçtiğimiz ürünlerle birlikteyiz. Genel kampanya sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz. Sizin için oluşturduğumuz liste:
İçindekiler
Apple iPhone XR 64GB
MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden ilki Apple iPhone XR 64GB. Apple’ın yeni tasarım dilini benimseyen modellerden birisi olan telefon içerisinde A12 Bionic işlemcisini bulunduruyor. 6.1 inçlik geniş ekranıyla içerik tüketmenin keyifli olduğu bu modele göz atmak ve 6599 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Ayrıca Denizbank kredisiyle faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı da sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!
Samsung Galaxy A72
MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden bir diğeri ise Samsung’un 2021 senesi için orta seviyedeki iddialı modellerinden birisi olan Galaxy A72. Model 6.7 inçlik 90Hz ekranıyla dikkat çekiyor. Arka tarafta bulunan dört kamerasıyla anılarınızı da ölümsüzleştirebilir 128GB hafızasında saklayabilirsiniz. Ek olarak stereo hoparlör sunan ve IP67 sertifikasına da sahip olan modele göz atmak ve 5199 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!
ALTUS AL 616 2’si 1 Arada Süpürge
MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden bir diğeri ise ALTUS AL 616 2’si 1 Arada Süpürge. 14.4 W güç sunan model yıkanabilir filtreye sahip. Yarım litrelik (0,5L) toz haznesine sahip olan bu dik süpürgeye göz atmak ve 599 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik paraf ve bonus karta peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!
SAMSUNG 50TU8500 50″ 125 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV
MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden bir diğeri ise SAMSUNG Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV. Televizyon sektöründe ismini çokça duyduğumuz markalardan birisi de Samsung. SAMSUNG 50TU8500 50″ 125 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV Dinamik Kristal Ekran özelliği ile dikkat çekiyor. 4K Kristal İşlemci ile rengi ayarlayan, yüksek kontrast oranını optimize eden ve HDR görüntü sağlayan bir televizyon. Siz de bu ürüne göz atmak ve 6599 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik paraf ve bonus karta peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Akıllı Telefonlar
Apple iPhone sahiplerinin %44’ü iPhone 13 modeline geçmeyi planlıyor!
Birçok analiste göre, iPhone 13 serisiyle birlikte Apple cephesini beklentisi büyük bir yıl daha bekliyor. SellCell tarafından yürütülen yeni bir ankette ABD’deki mevcut iPhone sahiplerinin %44’ünün yeni iPhone 13 modellerinden birine geçmeyi planladığını ortaya koyuyor. seçenek iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak dört farklı model arasından iPhone 13 en popüler model olarak karşımıza çıkıyor.
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18 yaş ve üzeri 3.000 ABD’li iPhone kullanıcısı tarafından yanıtlanan ankette, 2021 iPhone modellerinin bazılarında veya tümünde görünmesi beklenen yeni özelliklerden 120Hz değişken yenileme hıza sahip olması beklenen ekranın olası alıcıların en çok tercih ettiği özellik olduğunu ortaya koydu. Yalnızca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te olabilecek bu ekranda tartışma konusu oldu.
İçindekiler
Anket, iPhone kullanıcılarının iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max’e daha çok talep olacağını söylüyor
Daha önce Apple, iPad Pro modellerine koyduğu ProMotion 120Hz yenileme hızına sahip olan ekranlar yumuşak kaydırma ve gelişmiş animasyon efektleri sunacak. Bataryaları daha fazla tüketen bir gelişme olsa da, Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit (LTPO) ekran panelinin kullanılması sayesinde yenileme hızının değişken olmasını sağlayarak ekranda e-posta veya metin gibi sabit biriçerik olduğunda pil ömründen tasarruf sağlıyor. LTPO ekran paneli, iPhone 13 modellerinin her zaman açık bir ekrana sahip olmasına da izin verecek.
120Hz yenileme hızı olması, ankete katılanların kendilerini yeni bir 2021 iPhone satın almaya yönelttiğini söyleyenlerin %22’si tarafından en üstte yer aldı. İkincisi sebep ise LTPO ekran paneli sayesinde iPhone 13 serisinde her zaman açık ekranı dört gözle bekleyen kişiler için önemli olduğunu gösterdi ve %16’lık pay almış oldu. Bu özelliklerin her ikisi de LTPO’ya dayandığından, ankete katılanların %38’i bu teknolojiyi yeni iPhone serisine yükseltmenin ana nedenleri olarak seçti.
iPhone kullanıcıları artık 120Hz ekran istiyor
Yapılan ankette %38 oyla mevcut iPhone kullanıcılarının yeni bir iPhone alacak olurlarsa en büyük beklentilerinin 120Hz ekran yenileme özelliğinin bulunmasından yana. iPhone 12 serisi dahil tüm telefonlarında hala 60Hz ekran panelini kullanan Apple artık 120Hz ekrana geçmek istiyor. Geçtiğimiz sene 12 serisiyle gelmesi beklenen ama 5G olmasıyla birlikte 120Hz ekranın pili çok fazla sömüreceği ddüşünülen bu teknoloji beklentileri karşılamamıştı. Bu sene ise yapılan anket sonucuna göre insanların %38’inin iPhone 13’ü satın almayı planladığı ve %31’i iPhone 13 Pro Max için kendilerini hazırladığını gösteriyor. Ayrıca iPhone 13 Pro, ankete katılanların %24’ünün radarındayken, iPhone 13 mini anketi yanıtlayanların yalnızca %7’sinin tercihi olmuş. 13 Mini’nin ankette en az pay almasının sebebinin, iPhone 12 Mini’nin çok fazla satış rakamının olmaması, ekran boyutu ve diğer modellere göre pil tarafında geride kaldığı olarak görülüyor. Ek olarak Apple’ın önümüzdeki yıl iPhone 14 serisi ile bir mini model çıkarmayacağı konuşuluyor. İlginç bir şekilde, iPhone kullanıcılarının %27’si Apple Watch Series 7’yi satın almayı planlarken, %13’ü henüz duyurulmamış olan AirPods 3’ü satın almak istediğini söylüyor.
Yeni Apple Watch ve Airpods’a ilgi büyük
Yakında çıkacak olan Series 7 Apple Watch’un daha ince çerçeveli yeni bir ekrana, daha hızlı bir S7 işlemciye, gelişmiş kablosuz bağlantıya ve yeni bir yeşil renge sahip olacağı konuşulanlar arasında. Ne yazık ki saat, beklenen bir özellik olan kullanıcıların kan şekeri ölçümlerini izlemeye henüz hazır değil. Muhtemelen önümüzdeki yıl, insüline bağımlı şeker hastalarına, kendilerini iğnelemeden ve pahalı bir testte bir damla kan koymadan kan şekeri ölçümlerini verecek bu özelliği göreceğiz. Yalnızca Amerika’da insülin kullanan on milyonlarca insan olduğu düşünüldüğünde, bu özelliğin gelecekteki bir Apple Watch’ta kullanılabilir hale getirilmesi, saate olan talebi de artıracaktır. Cihaz, kısa süre önce genç bir adamın hayatını kurtaran düşme tespiti de dahil olmak üzere hayat kurtaran sağlık özellikleriyle zaten biliniyor.
AirPods 3’e gelince, daha büyük bir pil ve yeni ve geliştirilmiş bir ses yongası görmemiz çok olası. 2021 iPhone 13 serisi ile birlikte önümüzdeki ay tanıtılması beklenen kablosuz bluetooth kulaklıkların yeni versiyonunu görebiliriz.
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Genel
TikTok 2020’nin En Çok İndirilen Uygulaması Seçildi!
Dijital analitik şirketi App Annie’ye göre TikTok, Facebook Messenger’ı geçerek 2020’de dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu ve en üst sırada yer aldı.
Çin video paylaşım platformu, indirmelerin küresel ilk beşindeki Facebook’a ait olmayan tek uygulama. Kendi ülkesinde, TikTok’un sahibi ByteDance, Çince video uygulaması Douyin ile de en üst sırada yer alıyor.
Şirket, kendi ülkesindeki zirveyi küreselde TikTok ile gördü. Bunu TikTok’un devam eden popülaritesine borçlu oldukları ise aşikar. Bilindiği üzere eski ABD başkanı Donald Trump TikTok’u Amerika’da yasaklamaya çalışmıştı. Ancak bu bile uygulamanın popüleritesini eksi yönde etkilemedi.
Facebook’a ait uygulamalar, anketin 2018’de başlamasından bu yana en üst sırada yer aldı ve şirket hala listenin liderliğini elinde tutmaya devam etti. Mark Zuckerberg’ün sosyal medya devi, Facebook’un amiral gemisi uygulamasının yanı sıra WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger ile ilk beşin geri kalanını oluşturdu.
Geçen yıl, o zamanki Başkan Donald Trump, ABD’de TikTok uygulamasının yeni indirmelerini yasaklamak için bir yürütme emri çıkardı. Trump yönetimi, Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişimi olduğu için TikTok’un ulusal güvenlik riski oluşturduğunu iddia etti. Şirket ise iddiaları defalarca yalanladı.
Ana şirket ByteDance’in bir kısmının ABD teknoloji devi Oracle ve perakendeci Walmart’a satılmasıyla sorunu çözecek potansiyel bir anlaşma söz konusuydu. Trump geçici olarak yeşil ışık yaksa da Çin hükümeti asla onaylamadı.
Bu yılın ocak ayında ABD başkanı olduğundan beri Joe Biden, Trump’ın yürütme emrini geri çekti.
ABD’deki bu zorluğun üstesinden gelmenin yanı sıra şirket, kullanıcıları çekmek için yeni yollar araştırıyor. Geçen hafta, TikTok’un Snapchat, Facebook ve Instagram’daki işlevlere benzer yeni bir kaybolan hikayeler özelliğini denediği ortaya çıktı.
TikTok hikayeleri, kullanıcıların takip ettikleri hesaplar tarafından gönderilen içerikleri silinmeden 24 saat önceye kadar görmelerini sağlayacak.
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MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası
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