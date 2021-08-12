MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyası başlıyor. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara onlarca üründe fırsatı kaçırmayın! Son günün 15 Ağustos olduğunu unutmayın!

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Kampanyaya dahil olan birçok ürünle olmakla birlikte sizin için aralarından seçtiğimiz ürünlerle birlikteyiz. Genel kampanya sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz. Sizin için oluşturduğumuz liste:

MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden ilki Apple iPhone XR 64GB. Apple’ın yeni tasarım dilini benimseyen modellerden birisi olan telefon içerisinde A12 Bionic işlemcisini bulunduruyor. 6.1 inçlik geniş ekranıyla içerik tüketmenin keyifli olduğu bu modele göz atmak ve 6599 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Ayrıca Denizbank kredisiyle faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı da sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!

MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden bir diğeri ise Samsung’un 2021 senesi için orta seviyedeki iddialı modellerinden birisi olan Galaxy A72. Model 6.7 inçlik 90Hz ekranıyla dikkat çekiyor. Arka tarafta bulunan dört kamerasıyla anılarınızı da ölümsüzleştirebilir 128GB hafızasında saklayabilirsiniz. Ek olarak stereo hoparlör sunan ve IP67 sertifikasına da sahip olan modele göz atmak ve 5199 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!

MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden bir diğeri ise ALTUS AL 616 2’si 1 Arada Süpürge. 14.4 W güç sunan model yıkanabilir filtreye sahip. Yarım litrelik (0,5L) toz haznesine sahip olan bu dik süpürgeye göz atmak ve 599 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik paraf ve bonus karta peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!

MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden bir diğeri ise SAMSUNG Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV. Televizyon sektöründe ismini çokça duyduğumuz markalardan birisi de Samsung. SAMSUNG 50TU8500 50″ 125 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV Dinamik Kristal Ekran özelliği ile dikkat çekiyor. 4K Kristal İşlemci ile rengi ayarlayan, yüksek kontrast oranını optimize eden ve HDR görüntü sağlayan bir televizyon. Siz de bu ürüne göz atmak ve 6599 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik paraf ve bonus karta peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.