MediaMarkt’ta pek çok üründe indirim fırsatı!

MediaMarkt, 9-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve pek çok elektronik üründe indirim fırsatlarının sunulduğu kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında beyaz eşyadan, akıllı telefona; kulaklıktan notebooklara pek çok farklı kategoride indirimler bulunuyor. Sözünü ettiğimiz kampanya, hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr adresinde geçerli.

Kampanyanın öne çıkan ürünleri neler?

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Oppo’nun A serisinin tepe modellerinden olan Oppo A72, kampanya kapsamında 3.799 TL yerine 2.999 TL fiyatla listeleniyor! Ayrıca müşteriler, faizsiz masrafsız 10 aya varan taksit fırsatıyla akıllı telefona sahip olabiliyor.

Kampanya kapsamında Samsung’un 163 ekran 4K UHD Smart LED TV modeli 7.999 TL fiyatıyla listeleniyor. Ayrıca MediaMarkt CLUB üyelerine özel 500 TL para kart hediye ediliyor.

MediaMarkt CLUB üyeliği ve tüm diğer bilgiler için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Oppo’nun ülkemizde yeni satışa sunduğu Android Wear işletim sistemli akıllı saati Oppo Watch, 46 mm versiyonuyla birlikte 2298 TL’ye listeleniyor.

4 üstten donduruculu A+ enerji sınıfında yer alan buzdolabı modeli Bosch KDN55NWFON, kampanya kapsamında 3999 TL yerine 3499 TL’ye satın alınabiliyor.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır