MediaMarkt’ta ikinci beyaz eşya %20 indirimli!

MediaMarkt, MediaMarkt CLUB üyelerine özel yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 13 – 25 Ekim tarihleri arasında iki veya daha fazla beyaz eşya alan müşterilere NET %20 indirim sağlanacak. Söz konusu kampanya hem fiziksel MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr‘de geçerli.

Kampanya detayları neler?

13 – 25 Ekim tarihleri arasında MediaMarkt mağazaları veya mediamarkt.com.tr üzerinden Mediamarkt CLUB üyelerinin yapacağı iki veya daha fazla beyaz eşya alımlarında net %20 indirim uygulanıyor. Kampanya kapsamında bulaşık makinesinden buzdolabına, çamaşır makinesinden kurutma makinelerine kadar pek çok üründen faydalanabiliyorsunuz.

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MediaMarkt CLUB üyeliği avantajları

MediaMarkt CLUB üyesi olmanın birçok avantajı var. Dilerseniz öne çıkan ayrıcalıkları sıralayalım:

Hoş geldin kuponu

Üyelik sonrası MediaMarkt CLUB Hoş Geldin İndirim Kuponu ile alacağınız üründe indirim sağlayabilirsiniz.

Aldıkça kazan

Club üyeleri, yaptıkları alışverişlere göre hediye ürünler ve indirim kuponları kazanıyor

Uzatılmış iade süresi

Üyeler, 14 gün olan alışveriş sonrası iade taahhüdünü aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla 28 gün olarak kullanabiliyor.

MediaMarkt Club üyeliğinin diğer avantajlarını görmek için tıklayın

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.