MediaMarkt’ta Anneler Günü Kampanyası Devam Ediyor!

reklam

Annelerin hayatını kolaylaştıracak hediyeler tek tıkla mediamarkt.com.tr’de! Akıllı telefonlardan tabletlere, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, akıllı saatlerden televizyonlara onlarca üründe fırsatlar MediaMarkt’ta!

Bakmakta fayda var: Annelerin hayatını kolaylaştıracak hediyeler MediaMarkt’ta!

reklam

Anneler günününe yaklaştığımız şu günlerde “Anneme hala ne alacağımı bulamadım.” diyenlerdenseniz sizin için hazırladığımız bir liste daha var. Annelerimizi mutlu etmek, onlara sevildiğini hatırlatmak hediyeler ile daha kolay.

Sizin için hazırladığımız liste:

reklam

Orta seviyede Samsung’un iddialı telefonlarından olan A51 delik çentiği sayesinde tam ekran keyfini sizlere veriyor. Ayrıca 6.5 inçik ekranı ile birlikte 4000 mAh bataryaya sahip. Siz de bu telefon tam anneme göre diyorsanız kampanya dahilinde 3299TL’lik fiyat etiketi ve üç farklı rengiyle buradaki linkten satın alabilirsiniz. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!

Huawei’nin P40 ailesinin Lite versiyonu olan model 6.4 inç IPS LCD bir panel kullanıyor. Ayrıca 128GB hafızası ve dörtlü kamera kurulumu ile dikkat çekiyor. 4200 mAh pili sayesinde gününüzü çok rahat bir şekilde çıkarıyor. Siz de bu telefon tam anneme göre diyorsanız kampanya dahilinde 3499TL’lik fiyat etiketi ve üç farklı rengiyle buradaki linkten satın alabilirsiniz. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!

Anneler Günü Kampanyasına dahil olan modellerden biri de HUAWEI Watch GT2 Pro. Son zamanlarda popüler olan akıllı saatler her yaştan kullanıcıya hitap etmeyi başarıyor. 14 gün batarya ömrü sunan modelde AMOLED bir ekran bulunuyor. Siz de bu HUAWEI Watch GT2 akıllı saati kampanya dahilinde 2189 ‘lik fiyat etiketi ve iki farklı kayış seçeneğiyle buradaki linkten satın alabilirsiniz. Üstelik Denizbank kredisiyle faizsiz masrafsız 10 taksit imkanı da mevcut. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!

Annelerimizin değerini bu hediyeler ile biçemeyiz fakat onlara yardımcı olabilecek ev aletleri de alabiliriz. Bunlardan bir tanesi de PHILIPS GC4909/60 Azur Buharlı Ütü olabilir. 3000W gücünde olan bu ütü ayrıca 3 kademeli buhar basıncına sahip. 300ml su haznesine sahip olan model ek olarak Steam Glide Taban & Hızlı Kireç Temizleme özelliğine sahip. Ayrıca 250g şok buhar özelliği de mevcut. Sizde bu ürüne göz atmak ve 649TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.