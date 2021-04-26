Genel
Annelerin hayatını kolaylaştıracak hediyeler MediaMarkt’ta!
Annelerimiz için akıllı telefonlardan tabletlere, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, akıllı saatlerden televizyonlara onlarca üründe fırsatlar MediaMarkt’ta!
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Bildiğiniz üzere Mayıs ayıyla birlikte kutlamamız gereken önemli günler var. Onlar bir tanesi de Anneler Günü. Annelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevindirmek ve mutlu etmenin en kolay yollarından biri de onlara hediyeler almak. Biz de sizler için Anneler Gününde alınabilecek en iyi hediyelerden birkaçını listeledik.
Sizin için oluşturduğumuz liste:
PHILIPS GC4902/20 Azur Buharlı Ütü
Annelerimizin değerini bu hediyeler ile biçemeyiz fakat onlara yardımcı olabilecek ev aletleri de alabiliriz. Bunlardan bir tanesi de PHILIPS GC4902/20 Azur Buharlı Ütü olabilir. 2800W gücünde olan bu ütü ayrıca 3 kademeli buhar basıncına sahip. 300ml su haznesine sahip olan model ek olarak Steam Glide Taban & Hızlı Kireç Temizleme özelliğine sahip. Sizde bu ürüne göz atmak ve 499TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!
KARACA Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi
Türk kahvesi tiryakileri toplansın! Hem anneme hediye alayım hem de ben de o güzel kahvelerden içeyim derseniz bu ürüne bakmakta fayda var. KARACA Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi ile Tek Seferde 5 Fincan Türk Kahvesi yapmak mümkün. Böylece siz ve aileniz içinde yeterince kahve yapabiliyor. Birçok farklı renge sahip olan bu ürüne göz atmak ve 249TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!
SAMSUNG Galaxy A21s 128 GB
Samsung’un giriş segmentinde konumlandırdığı akıllı telefonu Galaxy A21S, 128 GB hafıza ile annenizin unutmak istemediği anılarını kolayca saklamanıza olanak tanıyor. 6,5 inçlik ekranı ile videolar izlemek ve mesajlaşmak gibi gündelik işlerin üstünden kolayca gelebiliyor. 5000 mAh batarya ile 2 güne varan pil ömrü sunuyor. 48MP’lik kamerası ile de dilediği fotoğrafı kolayca çekebiliyor. Sizde bu ürüne göz atmak ve 2899TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 2 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!
APPLE iPhone SE 64GB
Apple’ın geçen sene çıkarttığı 2020 model iPhone SE, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. İçerisinde bulunan A13 işlemcisi sayesinde uzun süreler boyunca annenize akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacak. Ayrıca 12MP’lik kamerasıyla videolar ve fotoğraflar çekmekte çok kolay. Uzun süre güncelleme alacak olması da artı yönlerinden. Üç farklı renk seçeneğiyle sizde bu ürüne göz atmak ve 4799TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 2 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!
Anneler günü için hazırlanan kampanyaya dahil olan ürünlere göz atmak için buradaki linke bakabilirsiniz.
Bu haber Mediamarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 FE modelinin batarya kapasitesi belli oldu!
Samsung Galaxy S21 FE modeli ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Güney Kore devi oldukça sevilen serinin yeni üyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın Hollandalı bir internet sitesinde batarya kapasitesi ve kod adı belli oldu. R9 kod adlı akıllı telefon Galaxy S21 modelinden daha yüksek seviye batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Samsung Galaxy S21 FE daha büyük batarya ile geliyor!
Samsung, amiral gemisi Galaxy telefonları için ilave eklemeler yapmaya devam ediyor. Galaxy FE serisi ile, amiral gemisi cihazlarını daha uygun fiyatlı olarak tekrardan uyarlayan Güney Kore devi, yeni cihazlar çıkarma konusunda da oldukça ısrarlı. Özellikle Galaxy S20 FE ile oldukça övülen akıllı telefon üreticisi, aynı modeli Galaxy S21 içinde uyarlamak üzere. Amiral gemisi Galaxy S21 ile geçtiğimiz yıl piyasayı kasıp kavuran firma, FE modellerinin başarısına oldukça güveniyor. Bildiğiniz üzere Galaxy S20 FE ülkemizde de çokça tercih ediliyor. Fiyat performans odaklı akıllı telefon, amiral gemisi akıllı telefon fiyatlarına uğramadan, amiral gemisi performans vadediyor. Bu nedenle dikkat çeken akıllı telefon, yurt dışında da oldukça tercih sebebi oluyor. 4G özellikli modeli hali hazırda piyasada olan cihazın 5G‘li versiyonu da yakında tanıtılacak. Bununla birlikte firma, Galaxy S21 FE modelini de yavaş yavaş piyasaya hazırlıyor. Firma Ağustos ayında yeni telefonu piyasaya tanıtacak.
Tanıtımına az bir süre kala da cihaz ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Samsung Galaxy S21 FE modelinin batarya kapasitesi belli oldu. Akıllı telefon 4500 mAh batarya ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Galaxy S21 baz modelinden daha yüksek kapasiteye sahip olacak. Benzer bir durum S20 FE modeli içinde gerçekleşmişti. Firma S20 FE modelinin bataryasını bildiğiniz üzere, S20 baz modelden daha yüksek tutmuştu. Akıllı telefonun batarya modeli dışında kod adı da belli odu. Hollandalı bir teknoloji sitesi cihazın kod adını ortaya çıkardı. Akıllı telefon R9 kod adına sahip. Ortaya çıkan kod adı sayesinde akıllı telefonun girdiği sertifika siteleri artık daha rahat takip edilebilecek. Bununla birlikte akıllı telefonun bataryası EB-BG990ABY model numarasına sahip. Bu da akıllara cihazın olası model numarasını getirdi. İlk tahminlere göre akıllı telefon SM-G990B model numarası ile piyasaya çıkacak. Ancak bu konuda kesinleşmiş bir detayın olmadığını unutmamak gerek.
Samsung Galaxy S21 FE Unpacked etkinliğinde sahne alacak!
Fiyat performans odaklı akıllı telefon, bu sene içerisinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte cihazın olası tasarım detayları ile alakalı geçtiğimiz haftalarda bazı bilgiler ortaya çıktı. Sızıntıları ile meşhur The Voice isimli internet sitesinde, cihazın tasarımını belli oldu. OnLeaks tarafından paylaşılan görsellere göre, Samsung Galaxy S21 FE, 6.4 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. AMOLED ekran paneli ile gelmesine kesin gözüyle bakılan akıllı telefon, ilave olarak delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ön kamera da bu delikli ekranın orta üst bölgesinde yer alacak. Ayrıca ön kameranın da 32 MP olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefon Galaxy S21 modelinden daha büyük ekrana sahip olacak. Bildiğiniz üzere Galaxy S21 6.2 inçlik ekran ile piyasaya çıkmıştı. Ayrıca Galaxy S21 FE modelinin 7.9 mm’lik inceliğe sahip olacak. Akıllı telefon arka tarafta ise tam üç adet kameraya sahip olacak. Ancak arka kameraların özellikleri ile alakalı henüz bir detay ortaya çıkmış değil.
Detaylı teknik özellikleri belli olmayan Samsung Galaxy S21 FE için iddialar da bitmiyor tabi ki. Akıllı telefonun iki versiyon ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bu versiyonlardan birinin Exynos 2100 işlemcisi ile diğerinin de Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkması benleniyor. Ayrıca akıllı telefonun 128/256 GB‘lık depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. Fiyat performans açısından sevilen bir model olan akıllı telefon, 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde sahne alacak. Bununla birlikte firma yakın bir zamanda Galaxy S20 FE 5G modelini de duyuracak gibi gözüküyor. Bakalım Samsung, Fan Edition modelleri ile piyasayı kasıp kavurmaya devam edecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Oscar 2021 ödülleri sahiplerini buldu!
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar 2021 Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu.
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Herkesin merakla beklediği 93. Akademi Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen törenle iki ay rötarlı bir şekilde sahiplerini buldu. Oscar 2021 Ödül Töreni 25 Nisan’ı 26 Nisan’a bağlayan gece 03:00’te başladı.
Pandemi sebebiyle ödül töreninin yapıldığı mekanda da değişikliğe gidildi. Dolby Theatre binası her sene ödül törenine ev sahipliği yaparken, bu sene sadece yan etkinlikler yapıldı. Ana ödül töreni ise şehrin merkezi tren istasyonunda gerçekleşti.
Törende Chloe Zhao’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Nomadland’, ‘En İyi Film’ ödülünün sahibi oldu. Dünyada büyük ses getiren yapım, aynı zamanda yönetmeni Chloe Zhao’ya da ‘En İyi Yönetmen’ ve başrolü Frances McDormand’a ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerini getirdi. Zhao, 93 yıllık Oscar tarihinde Kathryn Bigelow’dan sonra bu dalda ödül alan ikinci kadın yönetmen oldu. Törende ayrıca, Emerald Fennell ve Chloe Zhao, kategoride aynı yıl içerisinde ilk kez iki kadın yönetmenin yarışıyor olması açısından da bir ilke imza attı.
En İyi Film
- Nomadland – Kazandı
- Minari
- Promising Young Woman
- The Trial of the Chicago 7
- Mank
- The Father
- Judas and the Black Messiah
- Sound of Metal
En İyi Yönetmen
- Chloé Zhao (Nomadland) – Kazandı
- David Fincher (Mank)
- Emerald Fennell (Promising Young Woman)
- Lee Isaac Chung (Minari)
- Thomas Vinterberg (Another Round)
En İyi Kadın Oyuncu
- Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)
- Frances McDormand (Nomadland) – Kazandı
- Carey Mulligan (Promising Young Woman)
- Andra Day (The United States vs Billie Holiday)
- Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)
En İyi Erkek Oyuncu
- Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)
- Anthony Hopkins (The Father) – Kazandı
- Riz Ahmed (Sound of Metal)
- Steven Yeun (Minari)
- Gary Oldman (Mank)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Olivia Colman (The Father)
- Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)
- Youn Yuh-Jung (Minari) – Kazandı
- Amanda Seyfried (Mank)
- Glenn Close (Hillbilly Elegy)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)
- Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)
- Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) – Kazandı
- Paul Raci (Sound of Metal)
- LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)
En İyi Kurgu
- The Father
- Nomadland
- Promising Young Woman
- Sound of Metal – Kazandı
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Özgün Senaryo
- Judas and the Black Messiah
- Minari
- Promising Young Woman – Kazandı
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Uyarlama Senaryo
- Borat Subsequent Moviefilm
- The Father – Kazandı
- Nomadland
- One Night in Miami
- The White Tiger
En İyi Sinematografi
- Judas and the Black Messiah
- Mank – Kazandı
- News of the World
- Nomadland
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Animasyon
- Over the Moon
- A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
- Onward
- Soul – Kazandı
- Wolfwalkers
En İyi Belgesel
- Collective
- Crip Camp
- The Mole Agent
- My Octopus Teacher – Kazandı
- Time
En İyi Uluslararası Film
- Another Round (Denmark) – Kazandı
- Collective (Romania)
- Better Days (Hong Kong)
- The Man Who Sold His Skin (Tunisia)
- Quo Vadis, Aida? (Bosnia and Herzegovina)
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
- The Father
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Mank – Kazandı
- News of the World
- Tenet
En İyi Kostüm Tasarımı
- Emma
- Ma Rainey’s Black Bottom – Kazandı
- Mank
- Mulan
- Pinocchio
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
- Emma
- Hillbilly Elegy
- Ma Rainey’s Black Bottom – Kazandı
- Mank
- Pinocchio
En İyi Görsel Efekt
- Love and Monsters
- Midnight Sky
- Mulan
- Tenet – Kazandı
- The One and Only Ivan
En İyi Ses
- Greyhound
- Mank
- News of the World
- Soul
- Sound of Metal – Kazandı
En İyi Özgün Müzik
- Da 5 Bloods
- Mank
- Minari
- Soul – Kazandı
- News of the World
En İyi Özgün Şarkı
- Judas and the Black Messiah – Kazandı
- The Trial of the Chicago 7
- Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
- The Life Ahead
- One Night in Miami
En İyi Kısa Animasyon
- Burrow
- Genius Loci
- If Anything Happens I Love You – Kazandı
- Yes-People
- Opera
En İyi Kısa Belgesel
- Collette – Kazandı
- Do Not Split
- Hunger Ward
- A Concerto Is a Conversation
- A Love Song for Latasha
En İyi Kısa Film
- Feeling Through
- The Letter Room
- The Present
- Two Distant Strangers – Kazandı
- White Eye
Son olarak Los Angeles’taki Union Station ve Dolby Theatre’da eş zamanlı olarak düzenlenen Oscar 2021 ödül töreni, canlı yayınla Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluştu.
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Akıllı Telefonlar
Honor Play 20 modeli tanıtıldı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, giriş-orta segment yeni telefonu Honor Play 20 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Huawei’den ayrılıp bağımsız bir marka haline gelen Honor, en yeni telefonu Honor Play 20’yi sessizce piyasaya sürdü. Mütevazi özelliklere sahip olan Honor Play 20’nin kullandığı işlemci ise oldukça şaşırttı. Giriş orta segment arası bir cihaz olarak karşımıza çıkan Play 20, en azından başlangıç fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekebilecekmiş gibi görünüyor.
Honor Play 20; 6.51 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Bu ekranın üzerindeki damla çentik ise 5 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun arkasında ise 13 megapiksel ana kamerayı 2 megapiksel derinlik sensörü tamamlıyor. Ayrıca bu iki kameraya LED flaş eşlik ediyor.
Cihaz, TSMC tarafından 12nm işlem teknolojisi üzerine inşa edilmiş Unisoc T610 yonga seti ile güçlendirilmiş durumda. İşlemciye ise 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 128 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca Micro SD kart desteği ile depolama alanı 512 GB’a kadar artırılabiliyor.
Play 20, Magic UI 4.0 arayüz ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Ayrıca cihaz 5.000 mAh pil kapasitesine sahip.
Honor Play 20 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç FHD+
- İşlemci: Unisoc Tiger T610
- RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü
- Batarya: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Magic UI 4.0 (Android 10)
- Renk Seçenekleri: Magic Night Black, İzlanda Beyazı, Aurora Mavisi ve Titanyum Gümüş
Son olarak şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Honor Play 20, 30 Nisan itibarıyla Çin’deki perakendecilerden satın alınabilecek. 4 farklı renk seçeneğine sahip Play 20’in fiyatı ise 138 dolardan başlıyor. RAM seçeneklerine göre telefonun fiyatı 215 dolara kadar yükseliyor. Honor Play 20’nin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
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