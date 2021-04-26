Annelerin hayatını kolaylaştıracak hediyeler MediaMarkt’ta!

reklam

Annelerimiz için akıllı telefonlardan tabletlere, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, akıllı saatlerden televizyonlara onlarca üründe fırsatlar MediaMarkt’ta!

Bakmakta fayda var: Razer, Doğayı Desteklemek İçin 50 Milyon Dolar Değerindeki “Razer Green Fund”ı Kurdu

reklam

Bildiğiniz üzere Mayıs ayıyla birlikte kutlamamız gereken önemli günler var. Onlar bir tanesi de Anneler Günü. Annelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevindirmek ve mutlu etmenin en kolay yollarından biri de onlara hediyeler almak. Biz de sizler için Anneler Gününde alınabilecek en iyi hediyelerden birkaçını listeledik.

Sizin için oluşturduğumuz liste:

reklam

Annelerimizin değerini bu hediyeler ile biçemeyiz fakat onlara yardımcı olabilecek ev aletleri de alabiliriz. Bunlardan bir tanesi de PHILIPS GC4902/20 Azur Buharlı Ütü olabilir. 2800W gücünde olan bu ütü ayrıca 3 kademeli buhar basıncına sahip. 300ml su haznesine sahip olan model ek olarak Steam Glide Taban & Hızlı Kireç Temizleme özelliğine sahip. Sizde bu ürüne göz atmak ve 499TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!

Türk kahvesi tiryakileri toplansın! Hem anneme hediye alayım hem de ben de o güzel kahvelerden içeyim derseniz bu ürüne bakmakta fayda var. KARACA Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi ile Tek Seferde 5 Fincan Türk Kahvesi yapmak mümkün. Böylece siz ve aileniz içinde yeterince kahve yapabiliyor. Birçok farklı renge sahip olan bu ürüne göz atmak ve 249TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 9 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!

Samsung’un giriş segmentinde konumlandırdığı akıllı telefonu Galaxy A21S, 128 GB hafıza ile annenizin unutmak istemediği anılarını kolayca saklamanıza olanak tanıyor. 6,5 inçlik ekranı ile videolar izlemek ve mesajlaşmak gibi gündelik işlerin üstünden kolayca gelebiliyor. 5000 mAh batarya ile 2 güne varan pil ömrü sunuyor. 48MP’lik kamerası ile de dilediği fotoğrafı kolayca çekebiliyor. Sizde bu ürüne göz atmak ve 2899TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 2 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!

Apple’ın geçen sene çıkarttığı 2020 model iPhone SE, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. İçerisinde bulunan A13 işlemcisi sayesinde uzun süreler boyunca annenize akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacak. Ayrıca 12MP’lik kamerasıyla videolar ve fotoğraflar çekmekte çok kolay. Uzun süre güncelleme alacak olması da artı yönlerinden. Üç farklı renk seçeneğiyle sizde bu ürüne göz atmak ve 4799TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 2 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!

Anneler günü için hazırlanan kampanyaya dahil olan ürünlere göz atmak için buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu haber Mediamarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.