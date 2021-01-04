MediaMarkt’ta Yeni Yılda Teknolojiyle Yenilen Fırsatları!

Google, Android origamisi yapılışını anlattığı yeni bir Youtube videosunda evde kalınan bu günlerde izleyicilere yeni bir yetenek öğretip yapacak yeni bir şey sunuyor.

İlginizi çekebilir: Google Chrome, sonunda Windows 10’daki bu sorunu çözüyor

reklam

Nispeten uygun fiyatlı, okul ve iş için sağlam bilgisayarları sizin için derledik.

Uygun fiyatlı ve özellikli iOS ve Android telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.

Android Developers Youtube kanalından paylaşılan videoda origami ile kukla olarak da kullanılabilecek bir “bugdroid” yapımı gösteriliyor. Android Police tarafından gelen bilgiler ise fikrin Google yazılım mühendisi Lisa Nguyen Quang Do tarafından; videonun ise Google VP mühendisi Seang Chau tarafından çekildiğini bizlere söylüyor.

Android’in bugdroid modeli ilk olarak Google grafik tasarımcısı Irina Blok tarafından oluşturulmuş ve 2007 yılının Kasım ayında Android duyrulduğu zaman sunulmuştu. Ancak bu model o zamanlar için başta Google’a sunulmamıştı ve Android geliştirici topluluğu tarafından farklı versiyonları da üretilmişti. Şimdi ise Android akıllı telefonlarının piyasada kapladıkları yerin yaklaşık olarak %85 olduğunu düşündüğümüzde, bu yeşil bugdroid yaratığının teknolojide oldukça popüler ve tanınır olduğunu söyleyebiliriz.

Paylaşılan video ise yaklaşık on bir buçuk dakika civarında ve bu süre Android origamisi yapmak için gereken zaman ile aşağı yukarı aynı. Denemeye karar vermeniz durumunda ise ihtiyacınız olan tek şey 15×15 boyutlarında bir kağıt parçası. Üstelik kendi bugdroid origaminizi yapmanıza otuz adımda yardım edecek bir PDF dosyasını da buradan indirebilmeniz mümkün. Google’ın paylaştığı videoya ise bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kolay gelsin!