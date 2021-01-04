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MediaMarkt’ta Yeni Yılda Teknolojiyle Yenilen Fırsatları!
Yeni yılda Teknolojiyle Yenilen fırsatları mediamarkt.com.tr‘de ve mağazalarda. Akıllı telefondan, küçük ev aletlerine, televizyonlarda kulaklıklara yeni yılda ihtiyacınız olan tüm teknolojik ürünler için adres MediaMarkt! Kampanya 4-8 Ocak tarihleri arasında mediamarkt.com.tr ve mağazalarda geçerli olacak.
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Yeni Yılda Teknolojiyle Yenilen kampanyası için öne çıkan ürünler neler?
Everest SC-HD03 1080P Full HD Webcam
Günümüz pandemi sürecinde en önemli çevre ekipmanı haline gelen web kameraları arasında en uygun fiyatlısı olarak dikkat çeken Everest SC-HD03, 199 TL fiyatıyla bu kampanyanın en dikkat çeken ürünlerinden.
Huawei MatePad T10
Gerek medya tüketimi gerek uzaktan ders gibi konularda satın alabileceğiniz mantıklı ve uygun fiyatlı bir tablet olan MatePad T10 Yeni Yılda Teknolojiyle Yenilen kampanyası kapsamındaki en mantıklı ürünlerden.
Philips HR1836/00 Katı Meyve Sıkacağı
Evde geçirdiğimiz vakitlerde daha sağlıklı beslenmek için Philips katı meyve sıkacağı da alabilirsiniz. Kolay ve hızlı kullanım sunan modeli 699 TL fiyatıyla satın alabilirsiniz.
Realme 6i
Realme’nin dikakt çeken fiyat-performans telefonlardından biri olan Realme 6i, şık tasarımı, fiyatına göre oldukça iyi kamerası ve performans odaklı Helio G80 yonga setiyle tüm ihtiyaçlarınıza kolayca cevap verebilecek ürünlerden biri.
MediaMarkt kampanyasındaki tüm indirimli ürünlere buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Listelediğimizden çok daha fazla ürün mediamarkt.com.tr adresinde ve mağazalarda 8 Ocak’a kadar devam edecek!
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
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Google, Android origamisi yapılış videosu paylaştı
Google, Android origamisi yapılışını anlattığı yeni bir Youtube videosunda evde kalınan bu günlerde izleyicilere yeni bir yetenek öğretip yapacak yeni bir şey sunuyor.
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Nispeten uygun fiyatlı, okul ve iş için sağlam bilgisayarları sizin için derledik.
Uygun fiyatlı ve özellikli iOS ve Android telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Android Developers Youtube kanalından paylaşılan videoda origami ile kukla olarak da kullanılabilecek bir “bugdroid” yapımı gösteriliyor. Android Police tarafından gelen bilgiler ise fikrin Google yazılım mühendisi Lisa Nguyen Quang Do tarafından; videonun ise Google VP mühendisi Seang Chau tarafından çekildiğini bizlere söylüyor.
Android’in bugdroid modeli ilk olarak Google grafik tasarımcısı Irina Blok tarafından oluşturulmuş ve 2007 yılının Kasım ayında Android duyrulduğu zaman sunulmuştu. Ancak bu model o zamanlar için başta Google’a sunulmamıştı ve Android geliştirici topluluğu tarafından farklı versiyonları da üretilmişti. Şimdi ise Android akıllı telefonlarının piyasada kapladıkları yerin yaklaşık olarak %85 olduğunu düşündüğümüzde, bu yeşil bugdroid yaratığının teknolojide oldukça popüler ve tanınır olduğunu söyleyebiliriz.
Paylaşılan video ise yaklaşık on bir buçuk dakika civarında ve bu süre Android origamisi yapmak için gereken zaman ile aşağı yukarı aynı. Denemeye karar vermeniz durumunda ise ihtiyacınız olan tek şey 15×15 boyutlarında bir kağıt parçası. Üstelik kendi bugdroid origaminizi yapmanıza otuz adımda yardım edecek bir PDF dosyasını da buradan indirebilmeniz mümkün. Google’ın paylaştığı videoya ise bu linkten ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin!
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MediaMarkt Yılbaşı Fırsatları Tüm Hızıyla Devam Ediyor!
MediaMarkt 2021 yılına girerken MediaMarkt Yılbaşı Fırsatları indirim dönemine tüm hızıyla devam ediyor. MediaMarkt.com.tr üzerinde birçok ürüne çeşitli indirimler sunuyor. Biz de HWP olarak devam eden bu kampanyalardan bazı örnekleri derledik.
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MediaMarkt Yılbaşı Fırsatları için öne çıkan ürünler neler?
Huawei Y6
Huawei Y 6 2019 32 GB akıllı telefon 2199 TL fiyat avantajıyla satın alınabilir. Üstelik yanında Huawei Band 3E akıllı bileklik hediyesiyle beraber geliyor!
Samsung 55TU8500 55″ 139 Ekran Ultra HD LED TV
MediaMarkt Yılbaşı Fırsatları için Samsung’un 55 inç büyüklüğündeki 4K LED televizyonu da indirimde. 6499 TL fiyat avantajı ile sadece MediaMarkt.com.tr’de!
OPPO A72
OPPO’nun fiyat performans telefonlarından biri olan A72, Arzum el blender seti hediyesi ile beraber sadece 2999 TL’ye satılıyor.
Tefal FV1842 Maestro Plus Buharlı Ütü
Tefal’in buharlı ütü modeli Maestro Plus, 279 TL’lik fiyat avantajı ile geliyor. Yeni yıl fırsatlarında küçük ev aletleri de MediaMarkt.com.tr’de!
Huawei Watch GT 2
Huawei Watch GT 2 modeli, uzun ömürlü pili ve klasik saat görüntüsü ile dikkat çekiyor. 1349 TL’lik fiyatıyla oldukça güzel bir yeni yıl hediyesi olabilir. Ürün, Android ve iOS cihazları ile uyumlu bir şekilde çalışması da önemli artılarından biri.
Philips StyleCare Isıtmalı Düzleştirme Fırçası
MediaMarkt Yılbaşı Fırsatları için kadınlara özel kişisel bakım ürünleri de yer alıyor. 379 TL fiyatıyla saç düzleştirme işini Philips StyleCare’a bırakabilirsiniz.
Yukarıda Hardware Plus olarak listelediğimiz kampanyalı ürünlerin daha fazlasını MediaMarkt.com.tr üzerindeki bu bağlantıdan alabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
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Huawei, telefondaki çizikleri gideren bir patent aldı!
Akıllı telefonlarda zamanla oluşan çizikler, bir süre sonra kullanıcıları üzecek kadar ciddi seviyelere ulaşabiliyor. Bu nedenden dolayı genellikle koruyucu kılıf ve ekran filmi gibi çözümlere başvuruluyor. Huawei, aldığı yeni bir patent ile telefonlardaki çizikleri kolay şekilde onarmayı hedefliyor!
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Huawei, ultrasonik ekran çizik onarıcı üzerinde çalışıyor!
Huawei’nin geliştirdiği teknoloji, şirketin Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı başvurunun onaylanması ile ortaya çıktı. Telefonların ön ve arka yüzeyinde oluşan çizikleri yok ettiği belirtilen patent, lazer özelliği bulunan bir cihaz ve solüsyon formülünden oluşuyor. Verilen tarife göre, çizikleri giderecek onarım ve temizleme işlemi toplam 4 farklı aşamadan oluşuyor.
İlk aşamada söz konusu lazer ekipman ile akıllı telefonun ön ve arka yüzeyindeki çizikler tespit ediliyor. Sonraki aşamada ekran camı alkol ile, arka yüzey ise ultrasonik bir temizleyici ile temizleniyor. Üçüncü aşamada ise Huawei laboratuvarlarında geliştirilen özel bir solüsyon devreye giriyor. Akrilat ve epoksi reçine bazlı özel solüsyon şeffaf bir yapışkan filme uygulandıktan sonra telefona uygulanıyor. Son aşamada da 320 – 420 nm dalga boyuna sahip ultraviyole ışık ile dolgu harcının çizikleri doldurması sağlanıyor.
22 Aralık’ta onaylanan patent başvurusu, aslında bilindik bir yönteme dayanıyor. Huawei, halihazırda satışı yapılan ve genellikle şehir efsanesi olarak bilinen dolgu macunu benzeri bir solüsyon geliştirmiş. Ancak ilk adımda kullanılan lazer tespit cihazının çizikleri tamamen gidermek adına önemli olduğu tahmin ediliyor. Son olarak bu teknolojinin bireysel kullanımın aksine onarım hizmetleri veren kurumsal işletmeler için satışa sunulmasının beklendiğini belirtelim.
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