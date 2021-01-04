Bilim insanları, 44 Km’lik kuantum ışınlanma gerçekleştirdiler

Işınlanma, bilim kurgunun en fazla kullanılan unsurlarındandır. Bu konu üzerine bilim dünyasında uzun süredir çalışmalar yürütülmekte. Kuantum ışınlanma üzerinde çalışan bir grup bilim insanı, fotonlardan oluşan kübitleri %90’dan daha yüksek bir doğrulukla, sürekli ve uzun mesafeli ışınlamayı başardılar.

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Kuantum ışınlanma; veri depolama, hassas algılama ve hesaplama alanlarında katkı sağlayabilir

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı’ndaki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma, PRX Quantum isimli fizik dergisinde yayınlandı. Bilim insanları bu çalışmalarında insanları veya cisimleri ışınlamıyor. Bunun yerine oldukça hızlı bir kuantum internetin elde edilmesini sağlayacak kuantum ışınlanma üzerinde çalışıyorlar. Kuantum internet söz konusu olduğunda veri doğruluğu ve aktarım mesafesi en önemli unsurları teşkil ediyor. Bu araştırmada kuantum veri 44 Km’lik gayet uzun bir mesafeye %90’ın üzerinde bir doğrulukla ışınlanabildi. İşlem günümüz internetine benzer fiberoptik ağlar üzerinden gerçekleştirildi. Her bir kübiti 44 Km’lik fiber boyunca ışınlamak, araştırmacıların dolaşık kübitleri ne kadar uzağa gönderebilecekleri ve bunların kuantum bilgilerini ışınlamak için kullanabilecekleri konusunda yeni bir sınır belirlemiş oldu.

Fermilab Kuantum Bilim Programı Başkanı ve makalenin ortak yazarlarından olan Panagiotis Spentzouris: “Bu sonuçlar bizi çok heyecanlandırdı. Küresel iletişimi yürütme şeklimizi yeniden tanımlayacak bir teknoloji geliştirme yolunda önemli bir adım attık,” dedi.

Bu çalışma, uygulanabilir kuantum interneti olası hale getiriyor. Bilginin dolanma yoluyla kübitlere depolanarak taşındığı böyle bir network, veri depolama, hassas algılama ve hesaplama gibi birçok alanda iletişime ciddi katkılar sağlayabilir.

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