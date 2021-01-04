İnternet
Bilim insanları, 44 Km’lik kuantum ışınlanma gerçekleştirdiler
Işınlanma, bilim kurgunun en fazla kullanılan unsurlarındandır. Bu konu üzerine bilim dünyasında uzun süredir çalışmalar yürütülmekte. Kuantum ışınlanma üzerinde çalışan bir grup bilim insanı, fotonlardan oluşan kübitleri %90’dan daha yüksek bir doğrulukla, sürekli ve uzun mesafeli ışınlamayı başardılar.
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Kuantum ışınlanma; veri depolama, hassas algılama ve hesaplama alanlarında katkı sağlayabilir
Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı’ndaki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma, PRX Quantum isimli fizik dergisinde yayınlandı. Bilim insanları bu çalışmalarında insanları veya cisimleri ışınlamıyor. Bunun yerine oldukça hızlı bir kuantum internetin elde edilmesini sağlayacak kuantum ışınlanma üzerinde çalışıyorlar. Kuantum internet söz konusu olduğunda veri doğruluğu ve aktarım mesafesi en önemli unsurları teşkil ediyor. Bu araştırmada kuantum veri 44 Km’lik gayet uzun bir mesafeye %90’ın üzerinde bir doğrulukla ışınlanabildi. İşlem günümüz internetine benzer fiberoptik ağlar üzerinden gerçekleştirildi. Her bir kübiti 44 Km’lik fiber boyunca ışınlamak, araştırmacıların dolaşık kübitleri ne kadar uzağa gönderebilecekleri ve bunların kuantum bilgilerini ışınlamak için kullanabilecekleri konusunda yeni bir sınır belirlemiş oldu.
Fermilab Kuantum Bilim Programı Başkanı ve makalenin ortak yazarlarından olan Panagiotis Spentzouris: “Bu sonuçlar bizi çok heyecanlandırdı. Küresel iletişimi yürütme şeklimizi yeniden tanımlayacak bir teknoloji geliştirme yolunda önemli bir adım attık,” dedi.
Bu çalışma, uygulanabilir kuantum interneti olası hale getiriyor. Bilginin dolanma yoluyla kübitlere depolanarak taşındığı böyle bir network, veri depolama, hassas algılama ve hesaplama gibi birçok alanda iletişime ciddi katkılar sağlayabilir.
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Haber
Twitter, canlı sesli sohbetler için “Spaces” özelliği test ediyor
Twitter, canlı ses için yeni özelliği olan Spaces’ı test etmeye başladı. Deney, şimdilik sadece küçük bir test olsa da, kullanıcıların platformda nasıl etkileşimde bulunduğunu önemli ölçüde değiştirebilir.
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Twitter özelliği henüz test aşamasında tutuyor
Sosyal uygulama Clubhouse ile büyük ölçüde karşılaştırılan Spaces, Twitter içinde bir tür ses etkin sohbet odası anlamına geliyor. Kullanıcılar, takipçilerinin bir sohbete katılmalarına olanak sağlayan bir “alan” oluşturabilir. Twitter’daki herkes sohbeti dinleyebilir, ancak kimin konuşacağını yalnızca toplantı sahibi kontrol edebilir.
Fleets gibi, Spaces’ta da emoji tepkileri olacak, böylece katılımcılar konuşmaya katılabilir. Twitter, özelliği daha erişilebilir hale getirmek için otomatik çeviri yazılar eklemeyi de planlıyor. Platform geçen ay Spaces konusunu tartıştığında da gündeme geldiği gibi, bu özellik tartışmalı bir güncelleme olabilir. Şirketin Kasım ayında açıkladığı gibi, insanların bu tür alanlarda kendilerini rahat hissetmeleri için güvenliğin doğru sağlanması kritik önem taşıyor. Bu, üstesinden gelinmesi zor bir süreç. Özellikle, söz konusu platform ifade özgürlüğünü sebebiyle fazlasıyla tercih bu tür bir konuşma, bazılarını platformu kötüye kullanmasına ve zorbalık yapmasına yol açabilir.
Spaces ile benzer özelliğe sahip Silikon Vadisi’nde popüler olan bir ses uygulaması olan Clubhouse, gevşek denetim politikaları yüzünden geri tepti. Şimdilik, Twitter bu sorunları çözmek için özelliği test aşamasında deniyor gibi görünüyor. Şirket, Spaces’ın ilk sürümünün, daha geniş bir kitleye sunulmadan önce “sınırlı bir grup kişiye” açık olacağını söylüyor.
Haber
Instagram, Reels ve Hikayelere yeni yaratıcı araçlar ekliyor
Instagram, hem Reels hem de Hikayelerdeki yaratıcı seçeneklerinize bazı yeni eklemeler ekledi ve aynı zamanda mevcut birkaç işlevi değiştirdi. İlk olarak, sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından paylaşıldığı üzere, Instagram’ın Reels’da Reels kompozisyon araçlarınıza yeni ‘Audio Mix’ ve Voice-over ‘seçenekleri eklediği bildirildi.
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Instagram Reels yeni özellikler neler?
Seçenekler, kullanıcıların Reels kliplerine ses veya müzik klibi yoluyla ek ses parçaları eklemelerine olanak sağlarken, sunumunuzu daha fazla düzenlemek için ses seviyesi kontrolleri de sağlıyor. TikTok da aynı işleve sahip, bu yüzden onun aynı zamanda TikTok’un bir kopyası olan Reels de bu özelliğin görünmesi şaşırtıcı değil. Reels composer ekranının üst kısmındaki mikrofona dokunarak yeni ‘Sesi karıştır’ ve Seslendirme ‘seçeneklerine erişebilirsiniz. Navarra, Instagram’ın artık kliplerinizin sol üst kısmına bir ‘Reels” sekmesi eklediğini ve Reels kliplerinizin yeniden paylaşılması durumunda marka bilincini oluşturmaya yardımcı olacağını belirtti.
Buna ek olarak, Lindsey Gamble, Instagram’ın Reels içindeki ‘Klipleri Düzenle’ seçeneğini de güncellediğini duyurdu. Özellik, kullanıcılara her bir öğeyi değiştirmek için daha spesifik kapasite sağlıyor. Instagram, iyileştirilmiş kırpma ve silme seçenekleri dahil olmak üzere, Reels düzenleme seçeneklerini Eylül ayında güncelledi. Ancak bu yeni kontrol, her bölümde daha özel düzenleme kapasitesi sağlıyor gibi görünüyor. Gamble ayrıca, Reels için Markalı İçerik etiketlerinin artık daha fazla kullanıcı için göründüğüne dikkat çekiyor.
Hikayalerde “Kamera Kabini” özelliği
Instagram Hikayelerinde, Amrit Kumar isimli bir kullanıcı, sırayla çekim yapan yeni bir ‘Kamera Kabini’ modunun ekran görüntüsülerini paylaştı.
Bazı kullanıcılar, aynı işlevi kolaylaştıran, düğmeye tekrar tekrar basmanıza gerek kalmadan aynı anda birkaç fotoğraf çeken yeni bir ‘Çoklu çekim’ modu da görüyor. Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi, Hikayeler’de fotoğrafa / videoya uygulanacak filtrenin yoğunluğunu ayarlamanıza olanak tanıyan yeni bir ‘Renk Filtresi’ modunun bu görüntüsünü de kullanıcılarla paylaştı.
Bunların tümü nispeten küçük eklemeler. Ancak Reels ve Hikayelerinizi öne çıkarmada işe yarayabilirler.
Instagram her biri için tam çıkış tarihlerini onaylamadı. Ancak uygulamanızı en son güncellemeden sonra kontrol etmediyseniz, bir göz atıp araçlarınızda nelere erişebildiğinize bakabilirsiniz.
Apple
Apple TV, Google TV ile Chromecast’lere geliyor
Görünüşe göre 2020 bitimine yaklaştıkça Apple ve Google da birbirine yaklaşıyor. Apple Music‘in bu ayın başlarında Google’ın akıllı hoparlörlerinde ve ekranlarında kullanılabileceğini duyurduktan sonra, iki şirket bir kez daha birlikte hareket ediyor. Apple TV uygulaması, önümüzdeki yılın başlarında Google TV’li Chromecast’lerde sunulacak ve daha fazla Android TV OS cihazı listeye eklenecek.
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Apple Tv ve Google Tv aynı platformda!
Bu entegrasyon hem Apple hem de Google için oldukça faydalı. Google, duyurusunda söylediği gibi Chromecast’in artık “tüm önemli video aboneliklerine sahip tek akış cihazlarından biri” olduğunu iddia ediyor. Bu arada, AppleTV + hizmeti eskisinden çok daha geniş bir kitleye sunulacak. AppleTV uygulamasının bundan önce zaten Roku ve Fire TV’ler tarafından desteklendiğini ve bu yılın başlarında PlayStation’a geldiğini belirtmekte fayda var.
Google’ın Chromecast için yeni işletim sisteminin hâlâ iyileştirilmesi gerekiyor. Platformların birbiri ile entegre oluşunda hala bazı problemler mevcut. İki platformun ortak çalışmasının ne kadar iyi çalışacağını görmek için söz konusu uygulamaların Android TV tabanlı platformda yayınlanmasını beklememiz gerekecek, ancak Google şimdilik en azından “Apple Originals’ı cihazınızda görebileceksiniz” sözünü veriyor. Arama sonuçlarına göre kişiselleştirilmiş sonuçlar her kullanıcıya özel sunulacak. Muhtemelen, Google TV asistanı, izlemek için bir şey aradığınızda, aradığınız içeriğe yönelik AppleTV’deki benzer şovları da bulacaktır.
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