20 – 23 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak olan, senede 2 kere yapılan MediaMarkt kampanyası devam ediyor. Eğer siz de bu kampanyaya dahil olan ürünlere göz atmak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

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Kampanyaya dahil olan ürünler arasında sizin için seçtiğimiz ürünler ise şu şekilde:

Evinizin salonuna ya da odasına yeni bir televizyon almayı düşünüyorsanız bu modele göz atmakta fayda var. Bir panel üreticisi olarak da kendi televizyonlarını Samsung severlerle buluşturuyor. Bu modelde ise 65” boyutunda 163 ekran bulunuyor. Dinamik Kristal Ekran ile birlikte görüntüler çok daha gerçekçi ve canlı oluyor. Ayrıca 4K kristal işlemcisi de bu görüntüleri işlemede yardımcı oluyor. İnce yapısıyla da ister duvara isterseniz TV ünitesinde şık bir görünüme sahip oluyor. Bununla birlikte kendi içerisinde uydu alıcısı bulunduruyor. Bu sayede kesintisiz görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Eğer siz de Samsung QLED TV’ye göz atmak ve 34.997 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Küçük ev aletleri herklesin ihtiyaç duyduğu ürünlerin başında geliyor. Bunlardan birisini de tost makineleri. Hem otomatik ısı kontrolu ile gerekli enerjiyi harcayan hem de yanmaz yapışmaz granit görünümlü PTFE kaplı ızgara yapısıyla Korkmaz TOSTELLA aradığınız ürün olabilir. Eğer siz de bir tost makinası arıyorsanız bu modele göz atmanız da fayda var Korkma TOSTELLA tost makinesine göz atmak ve 797 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Son zamanların en çok dikkat çeken ürünlerinden birisi de dükey süpürgeler. Daha hızlı ve kolay biçimde temizlik yapabilmeleri sayesinde birçok insan tarafından da tercih ediliyor. Ürün yelpazesi çok geniş markalardan birisi Samsung’da dikey süpürgesiyle dikkat çekiyor. 410W’lık gücü ve 150W’lık emme gücüyle temizliği çok kolay bir şekilde yapabiliyor. 0,8 litre toz hazne hacmi ve 40 dakika batarya süresi ile yeterli bir temizlik süresi sunuyor. Eğer sizde Samsung Dikey süpürgeye göz atmak ve 3999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Küçük ev aletlerinden birisi de Çay Makineleri. Arzum Çay Makinesi 12 fincan kapasitesiyle dikkat çekiyor. 1800W maksimum güç sunabilen makine ayrıca çelik kasa malzemesine de sahip. Eğer sizde Arzum Çay Makinesine göz atmak ve 897 TL’ye satın almak isteseniz buradaki linke bakabilirsiniz.