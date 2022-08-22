Çok dilli ücretsiz bir çevrimiçi ansiklopedi olan Wikipedia, içlerindeki bilgileri analiz etmeye ve doğrulamaya yardımcı olmak için binlerce alıntıyı aynı anda tarayacak yeni bir yapay zeka aracı geliştirdi.

Atıf Talebi

Wikipedia, 4 milyondan fazla alıntı içeren bir veritabanı kullanıyor. Kullanıcılar, tatmin olmak için iddialara kanıt elde etmek için alıntıları talep eder. Örneğin, bir Wikipedia makalesi, Başkan Obama’nın Avrupa’ya ve daha sonra baba akrabalarıyla ilk kez tanıştığı Kenya’ya gittiğini belirtiyor. Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğundan ve geçerli bir kaynaktan alındığından emin olmak için alıntılara ve köprülere ihtiyaç vardır.

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Köprüler her noktayı açıklamasa da, makaleleri desteklemede hala yardımcı oluyorlar. Çoğu durumda sorun, köprülerin alakalı bilgilere sahip olmayan ilgisiz sayfalara yol açması olarak görülür. Ya konuyu okumayı bırakırlar ya da orijinal konuyu terk ederek başka bir konuya geçerler.

Meta, yapay zeka aracı üzerinde çalışmaya başladı

Dünya Boks Birliği’nde (WBA) savaşan ilk Amerikan ağır sıklet boksörü Joe Hipp hakkında bir makale Wikipedia’da yer aldı. Makale Joe Hipp’ten veya bokstan bahsetmedi, bunun yerine onun WBA’ya meydan okuyan ilk Kızılderili boksörü olduğunu anlattılar.

Joe Hipp, Wikipedia’nın alıntılar doğru olmasa bile insanların bir şeylere inanmasına izin verdiğini iddia etti. Bu, dünya çapında yanlış bilgi yaymak için kullanılabilir. Bu nedenle Facebook sahibi Meta, Meta yapay zeka’yı (sosyal medya devi için bir geliştirme araştırma laboratuvarı) kullanarak Wikimedia Foundation ile çalışmaya başladı. Aynı anda binlerce alıntıyı otomatik olarak tarayan ilk makine öğrenme modeli olduğunu iddia ettiler.

Bu, her bir alıntıyı manuel olarak kontrol etmek çok uzun süreceğinden zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.

Kaynak: Digitaltrends