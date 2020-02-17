MediaMarkt ‘İndirime Koş Koş’ indirimlerinde dikkat çeken ürünler

MediaMarkt, “İndirime Koş Koş” kampanyasıyla birlikte onlarca farklı üründe indirimler sunuyor. Akıllı telefondan TV’ye, tabletten beyaz eşya ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride güzel indirimler görebilmek mümkün.

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Peki dikkat çeken ürünler hangileri?

Samsung’un orta segmentteki en güçlü cihazlarından biri olan Galaxy A70 modeli şu anda 2599 TL‘ye satılıyor. Damla çentik modeliyle birlikte öne tarafı neredeyse tamamen ekran kaplı olan Galaxy A70 modeli, hem kamera hem de batarya konusunda iddialı bir akıllı telefon. Zira cihazda yer alan 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya, yoğun kullanımda bir günü çok rahat çıkartabiliyor.

Ayrıca MediaMarkt mağazalarından Galaxy A70 modelini satın alan kullanıcılara 50 TL Netflix kartı hediye!

Ülkemize yeni giriş yapan Çinli markalardan biri olan Realme’nin 5i isimli akıllı telefonu şu anda MediaMarkt.com.tr’de 1698 TL’ye düşmüş durumda. Fiyat performans akıllı telefonlarından biri olan Realme 5i modelinde Snadpragon‘un verimli işlemcisi 665 kullanılıyor. Ayrıca 5000 mAh pil kapasitesiyle, uzun pil önrü isteyen kullanıcılar için birebir.

Üst düzey bir kablosuz kulaküstü kulaklık isteyenler için en ideal seçimlerden biri olan Beats Solo 3 Wireless modeli, şu anda indirimle birlikte 999 TL’ye satılmakta. Siyah renkli mat ve sade bir tasarıma sahip kulaklık, uzun süreli kullanımlarda dahi konforlu tasarımıyla sizi rahatsız etmiyor. Ayrıca tabii ki üst düzey bir kulaklık olduğundan doygun bas ve yüksek ses ürünün ön plana çıktığı noktalar diyebiliriz.

Not: Bu içerik MediaMarkt’ın desteğiyle hazırlanmıştır