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MediaMarkt ‘İndirime Koş Koş’ indirimlerinde dikkat çeken ürünler
MediaMarkt, “İndirime Koş Koş” kampanyasıyla birlikte onlarca farklı üründe indirimler sunuyor. Akıllı telefondan TV’ye, tabletten beyaz eşya ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride güzel indirimler görebilmek mümkün.
İndirimli tüm ürünler burada!
İndirime Koş Koş kampanyasına dahil olan tüm ürünleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayın.
Peki dikkat çeken ürünler hangileri?
Samsung Galaxy A70 128 GB
Samsung’un orta segmentteki en güçlü cihazlarından biri olan Galaxy A70 modeli şu anda 2599 TL‘ye satılıyor. Damla çentik modeliyle birlikte öne tarafı neredeyse tamamen ekran kaplı olan Galaxy A70 modeli, hem kamera hem de batarya konusunda iddialı bir akıllı telefon. Zira cihazda yer alan 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya, yoğun kullanımda bir günü çok rahat çıkartabiliyor.
Ayrıca MediaMarkt mağazalarından Galaxy A70 modelini satın alan kullanıcılara 50 TL Netflix kartı hediye!
Realme 5i
Ülkemize yeni giriş yapan Çinli markalardan biri olan Realme’nin 5i isimli akıllı telefonu şu anda MediaMarkt.com.tr’de 1698 TL’ye düşmüş durumda. Fiyat performans akıllı telefonlarından biri olan Realme 5i modelinde Snadpragon‘un verimli işlemcisi 665 kullanılıyor. Ayrıca 5000 mAh pil kapasitesiyle, uzun pil önrü isteyen kullanıcılar için birebir.
Beats Solo 3 Wireless
Üst düzey bir kablosuz kulaküstü kulaklık isteyenler için en ideal seçimlerden biri olan Beats Solo 3 Wireless modeli, şu anda indirimle birlikte 999 TL’ye satılmakta. Siyah renkli mat ve sade bir tasarıma sahip kulaklık, uzun süreli kullanımlarda dahi konforlu tasarımıyla sizi rahatsız etmiyor. Ayrıca tabii ki üst düzey bir kulaklık olduğundan doygun bas ve yüksek ses ürünün ön plana çıktığı noktalar diyebiliriz.
Not: Bu içerik MediaMarkt’ın desteğiyle hazırlanmıştır
Apple
Japonya; mahsur kalan vatandaşlarına 2000 adet iPhone dağıttı
Japonya; Diamond Princess adlı gemide Covid-19 virüs salgını nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarına moral desteği vermek için 2000 adet iPhone dağıttı.
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Diamond Princess yolcuları ne durumda?
Hala kıyıda beklemekte olan ve karaya yanaşmasına izin verilmeyen gemide 3500’den fazla kişi bulunuyor. Bu sayıya yolcular ve mürettebat da dahil. Gemide bulunan kişiler 1 haftadan daha uzun bir süredir karantinada tutuluyor ve gemide 170’ten fazla doğrulanmış Coronavirüs vakası yetkililerce açıklandı. Bu kadar insan neredeyse hapis hayatı denilebilecek bir hayat yaşarken Japon Hükümeti vatandaşlarının moralini yüksek tutabilmek için gemiye sürekli olarak yiyecek, içecek, internet desteği sağlarken bugün bir adım daha atarak gemiye 2000 adet iPhone yolladı. Japon Hükümeti ihtiyaç duyan yolcuların gönderilen iPhone’ların içindeki önyüklü bir uygulamayla doktorlarla konuşabileceği ve hatta tıbbi yardım talebinde bulunabileceğini belirtti. Gemide bulunan 3500 yolcu için 2000 adet telefon az gibi gözükse de söylenilene göre gemide 2000 civarında kamara mevcut ve Japon hükümeti her bir kamara için bir adet iPhone olacak şekilde yardımda bulunmuş oldu.
Yolcuların akıbeti ne olacak?
Yolcuların akıbetinin ne olacağına dair belirsizlikler hala devam ederken yapılan bu jest bizce devede kulak misali. Yine de yolcuların düşünülüp; bu zor koşullarda rahat ettirilmeye çalışılması hiç yoktan iyidir. Umarız Japon Hükümeti daha fazlasını da yapar ama bize kalırsa hiçbir telefon, elektronik cihaz, hatta herhangi bir materyal; yolcuların özgürlüğünden daha değerli olamayacaktır. Günlerdir kamaralarından çıkamayan ve salgına yakalanarak sağlıklarını; hatta hayatlarını yitirme korkusu taşıyan yolculara sabır diliyoruz. Umarız en kısa zamanda Covid-19 salgını son bulur ve başta Çin olmak üzere bütün dünya rahat bir nefes alır.
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DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak
DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak. DJI markası 1,5 Milyon Dolar‘lık drone yatırımıyla Çin’de devam eden Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek olacak.
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Covid-19 adı verilen; Çin’de Aralık ayı sonunda ortaya çıkan ve hala devam eden Koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye çalışan Çin’e bir destek de çinli üretici DJI‘dan geldi. Başarılı dronelar üreten şirket bu cihazlarını salgınla mücadele için kullanmaya karar verdi.
DJI Agras aslında ne için kullanılıyor?
DJI Agras aslında tarımsal ilaçlama amacıyla kullanılan bir drone modeli. Çok geniş bir araziyi homojen olarak ve geleneksel ilaçlama yöntemlerine nazaran daha verimli bir şekilde ilaçlayabiliyor. DJI mühendisleri bu drone üzerinde yaptıkları bazı modifikasyonlarla Agras’ı sokakları da dezenfekte edebilecek hale getirdi. Bunun en güzel yanı ise sterilizasyon için görev alan personellerin virüs kapma riskine girmesine gerek kalmayacak. Umuyoruz DJI’ın bu çalışması başarıya ulaşır ve hiçbir personel Çin sokaklarını dezenfekte etmeye çalışırken salgına maruz kalmaz.
Projeye kamuoyundan destek yağdı
DJI Agras modeli ile firmanın halk sağlını korumaya yönelik bu girişimi birçok kesimin takdirini topladı. Firmaya Twitter üzerinden #DronesForGood etiketiyle desteğini gösteren binlerce sosyal medya kullanıcısı oldu. DJI yetkilileri droneların toplum lehine ileride oluşabilecek ihtiyaç ve taleplere göre de farklı alanlarda hizmet gösterebileceğini; örneğin yine olası bir salgın durumunda kalabalık alanlarda havadan termal kamera yardımıyla ateş ölçümü yapabileceğini ve hastalık kapmış olma riski olan bireyleri belirleyebileceğini belirtti. Bizler ise global olarak böyle bir salgının tekrar yaşanmamasını dilemekle beraber firmanın harcadığı 1,5 Milyon Dolar’lık bütçe ve ortaya koyduğu sıkı çalışmanın meyve vermesini umuyoruz.
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OPPO, Survivor 2020 yarışmasının ana sponsoru oldu!
OPPO, milyonlarca izleyicinin beklemiş olduğu Survivor 2020 yarışmasının ana sponsoru oldu. Yeni Survivor, “Ünlüler ve Gönüllüler” konseptli olarak yayınlanacak.
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Son dönemde özellikle kamera teknolojileri ile dikkat çeken akıllı telefon markalarından biri haline gelen OPPO, yaptığı reklam kampanyalarının ardından sponsorluk çalışmalarına da hızlı başladı.
OPPO, TV8 kanalında Acun Ilıcalı’nın sunumuyla yapılan Survivor yarışmasının yeni dönemde ana sponsoru olacak. OPPO’nun sunduğu Survivor 2020, 16 Şubat Pazar akşamı Ünlüler – Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek.
Yenilikçi kamera ve fotoğraf teknolojileri ile kullanıcılarına ilham veren ve onları kendi yeteneklerini keşfetmeye davet eden OPPO, her biri farklı yeteneklere sahip yarışmacıların kıyasıya mücadele edeceği “Survivor Ünlüler- Gönüllüler” macerasının en büyük destekçilerinden olacak.
OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: “Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasına ana sponsor olduğumuz için çok mutluyuz”
Yeni sponsorluk anlaşmasını hakkında bir açıklama yapan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şunları söyledi:
“OPPO olarak küresel akıllı telefon pazarının lider markalarından biriyiz. 2019 yılında girdiğimiz Türkiye pazarında kısa sürede çok sevildik ve yüzde 10 pazar payına ulaşarak en çok ilgi gören akıllı telefon markalarından biri haline geldik.
Kullanıcılarla yakaladığımız bu bağı daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle reklam kampanyalarının yanı sıra sponsorluk yatırımlarına da ağırlık vermek istedik. OPPO’nun geleneğinde her zaman ses getiren adımları atma alışkanlığı vardır.
Sponsorluk çalışmalarında da aynı strateji uyguluyoruz. En değerli ve en etkili etkinliklerin, organizasyonların veya kurumların sponsoru oluyoruz. Survivor yarışmasını da bu kapsamda değerlendiriyoruz.
Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasına ana sponsor olduğumuz için çok mutluyuz. Bu sponsorluğun markamıza çok önemli katkılar yapacağına inancımız tam.”
OPPO’nun sunduğu “Survivor Ünlüler- Gönüllüler” macerası, 16 Şubat Pazar akşamı saat 20.00’de TV8’de başlayacak.