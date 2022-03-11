MediaMarkt CLUB 3 Yaşına Ayrıcalıklarla Giriyor!

MediaMarkt Club harcadıkça kazandırıyor! CLUB’ın 3. yaşına özel tüm üyelerine 2500 TL’ye varan indirim sağlıyor. Siz de hemen MediaMarkt Club’lı olup büyülk indirimleri yakalayabilirsiniz.

Bakmakta fayda var: Apple Store Yine Kapandı! Yine Mi Zam Geliyor?

MediaMarkt müşterilerine büyük indirim sağlamaya devam ediyor. Club, müşterilerine birçok fayda sağlıyor. Bunlardan bazıları;

Hoş Geldin Kuponu, Doğum Günü Kuponu, Aldıkça Kazan, Uzatılmış İade Süresi olarak sayabiliriz. Bununla birlikte 3. yaşına özel indirimlerde sizleri bekliyor. Alacağınız *her üründe sepette indirim uygulanıyor. Böylece sizin desteğinizle de Club ailesi büyüyor. MediaMarkt Club ile birlikte;

3000 TL ve üzeri alışverişlerinize 150 TL

5000 TL ve üzeri alışverişlerinize 300 TL

10.000 TL ve üzeri alışverişlerinize 750 TL

20.000 TL ve üzeri alışverişlerinize 2.500 TL indirim uygulanıyor.

Eğer sizde Club üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız buradaki linkten veya MediaMarkt mağazalarından Club üyesi olabilirsiniz.