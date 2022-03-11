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Alışveriş Önerileri

MediaMarkt CLUB 3 Yaşına Ayrıcalıklarla Giriyor!

mediamarkt
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MediaMarkt Club harcadıkça kazandırıyor! CLUB’ın 3. yaşına özel tüm üyelerine 2500 TL’ye varan indirim sağlıyor. Siz de hemen MediaMarkt Club’lı olup büyülk indirimleri yakalayabilirsiniz.

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MediaMarkt müşterilerine büyük indirim sağlamaya devam ediyor. Club, müşterilerine birçok fayda sağlıyor. Bunlardan bazıları;

Hoş Geldin Kuponu, Doğum Günü Kuponu, Aldıkça Kazan, Uzatılmış İade Süresi olarak sayabiliriz. Bununla birlikte 3. yaşına özel indirimlerde sizleri bekliyor. Alacağınız *her üründe sepette indirim uygulanıyor.  Böylece sizin desteğinizle de Club ailesi büyüyor. MediaMarkt Club ile birlikte;

  • 3000 TL ve üzeri alışverişlerinize 150 TL
  • 5000 TL ve üzeri alışverişlerinize 300 TL
  • 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinize 750 TL
  • 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinize 2.500 TL indirim uygulanıyor.

Eğer sizde Club üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız buradaki linkten veya MediaMarkt mağazalarından Club üyesi olabilirsiniz.

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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