Alışveriş Önerileri
MediaMarkt CLUB 3 Yaşına Ayrıcalıklarla Giriyor!
MediaMarkt Club harcadıkça kazandırıyor! CLUB’ın 3. yaşına özel tüm üyelerine 2500 TL’ye varan indirim sağlıyor. Siz de hemen MediaMarkt Club’lı olup büyülk indirimleri yakalayabilirsiniz.
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MediaMarkt müşterilerine büyük indirim sağlamaya devam ediyor. Club, müşterilerine birçok fayda sağlıyor. Bunlardan bazıları;
Hoş Geldin Kuponu, Doğum Günü Kuponu, Aldıkça Kazan, Uzatılmış İade Süresi olarak sayabiliriz. Bununla birlikte 3. yaşına özel indirimlerde sizleri bekliyor. Alacağınız *her üründe sepette indirim uygulanıyor. Böylece sizin desteğinizle de Club ailesi büyüyor. MediaMarkt Club ile birlikte;
- 3000 TL ve üzeri alışverişlerinize 150 TL
- 5000 TL ve üzeri alışverişlerinize 300 TL
- 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinize 750 TL
- 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinize 2.500 TL indirim uygulanıyor.
Eğer sizde Club üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız buradaki linkten veya MediaMarkt mağazalarından Club üyesi olabilirsiniz.
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