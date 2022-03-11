Apple Store Yine Kapandı! Yine Mi Zam Geliyor?

Geçtiğimiz Salı günü Apple, Peek Performance adını verdiği bahar etkinliği ile yeni ürünlerini tanıtmıştı. Etkinlik kapsamında da yeni iPhone SE, iPad Air, MAC Studio, Mac Studio Display ve M1 Ultra işlemcisi yer aldı. O zamanda Apple Store’u kapatan Apple, şimdi tekrardan Apple Store’u kapattı.

Bakmakta fayda var: APPLE YAPTI YAPACAĞINI! | iPhone SE, iPad Air, M1 Ultra ve dahası…

Apple Store’un kapanması ne anlama geliyor?

Etkinlik zamanlarında Apple, mağazayı kapatarak yeni ürünlerini siteye ekliyordu. Salı günkü etkinlik sonrasında site kapanmıştı ve açıldığında yeni ürünler siteye eklenmiş ayrıca mevcut satışta olan tüm ürünlere de ortalama %20 oranında zam yapılmıştı. Bu fiyat artışının sebebi de Türkiye’deki döviz kurlarının sabit kalmaması ve artması olduğu herkes tarafından kabul edildi. Apple etkinliğinde tanıtılan ürünler ve gelen zamlarla beraber ürünlerin yeni fiyatlarına buradaki linkten bakabilirsiniz.

Peki bugün neden Apple Store tekrardan kapatıldı?

Görünen o ki sadece Türkiye’deki Apple Store değil, dünyanın diğer ülkelerinde de durum aynı. Yani sitede genel bir çalışma var gibi görünüyor. Global sitede olan mesaj daha açıklayıcı. Pasifik Standart Zamanı ile sabah 5:00’te açılacak olan ön siparişler için bu çalışmanın yapıldığı açıklanmış. Türkiye saati ile de 16:00’da açılması bekleniyor.

Bunula birlikte yeni tanıtılan ürünlerin ve mevcut satışta olan ürünlerin fiyatlarında değişiklik olup olmayacağı henüz belli değil. Site açıldığı zamanda herhangi bir değişiklik olursa bu haberi güncelleyeceğiz…