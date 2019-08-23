MediaMarkt’tan öğrenciler için beyaz eşya tavsiyeleri

MediaMarkt Türkiye, Eylül ayı döneminde üniversiteye başlayacak ve eve çıkacak öğrenciler için beyaz eşya seçimlerinde tavsiyelerde bulundu.

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Türkiye geneline yayılarak elektronik eşya satın almada ilk tercih edilen mağazalardan biri olan MediaMarkt, üniversiteye yeni başlayacak ve aynı zamanda yeni eve çıkacak öğrenciler için sıfır beyaz eşya satın alımlarında tavsiyelerde bulunuyor. Genel olarak spot dediğimiz mağazalardan ve ikinci el beyaz eşya satın alımı dikkat çekiyor olsa da hem sıfır ürün satın alımlarında hem de spot mağazalardan satın alımlarda belirtilen önerilere dikkat etmek işe yarayabilir.

Özellikle buzdolabı ve çamaşır makinesi öğrencilerin yeni eve çıkma durumlarında ilk dikkat ettikleri ürün olurken, dikkat edilmesi gereken konular ise boyut, kapasite, enerji tasarrufu gibi noktalar oluyor. Evde bulunan buzdolabına uygun noktalara göre ölçüleri doğru olması gereken seçimde evde yaşayacak kişi sayısına göre de kapasitesi önem arz ediyor. Ayrıca hem faturaya hem de çevreye katkı amacıyla enerji tasarrufu da ön planda olmalı.

Çamaşır makinesi tarafında ise ilk dikkat edilen detay yine enerji tasarrufu olurken, günümüzde programlanabilir ve giysi tipine göre ayarlanabilir çamaşır makineleri de revaçta. Kısa programa sahip makineler hem zaman hem de fatura katkısı sağlarken, kurutma özelliği olan makineler ise yine kolaylık sağlıyor.

Buzdolabı ve çamaşır makinesi dışında bir diğer opsiyonel seçenek olan bulaşık makinesi, öğrenciler için özellikle “Kim bulaşıkları yıkayacak?” derdini de ortadan kaldırıyor. Bu noktada ise yine enerji tasarrufu ve su tasarrufu sağlayabilen bulaşık makineleri hem dünyamıza hem de öğrencilerin ceplerine katkı sağlayacak.