MediaMarkt ile anılarınızı ölümsüzleştirin

MediaMarkt ile Fujifilm ortajlığıyla sunulan baskı hizmeti, akıllı telefonların artması ile unutulan fotoğraf baskısı ile özel anlarınızı ölümsüzleştirecek.

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Akıllı telefonlarımızın fotoğraf ve video kalitesinin gelişmesi ile fotoğraf baskı ve albüm oluşturma merakımız iyice köreldi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar ile unutulan bu güzel alışkanlığı geri kazandırmak isteyen MediaMarkt, Fujifilm ile geliştirdiği proje ile anılarınızı ölümsüzleştirecek.

Akıllı telefon ve fotoğraf makineleri aracılığıyla çektiğiniz fotoğrafları mediamarkt.com.tr veya fotobaskiservisi.com adresi üzerinden ölümsüzleştirebileceğiniz baskı servisi MediaMarkt Foto Servis kullanıma açıldı. Bu servisi kullanmak ise çok kolay. fotobaskiservisi.com adresine üye olarak kolayca adresinize teslim albüm ve kolajlara sahip olabileceksiniz.

10 x 10 cm ile 20 x 20 cm kare baskı, klasik baskı, kolaj ve özel aşk kutusu gibi seçeneklere sahip hizmette magnet olarak fotoğraf baskısı da almak mümkün. Uygun fiyatları ile dikkat çeken hizmette fotoğraflarınıza filtre uygulamak da mümkün.