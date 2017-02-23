Media Markt Yeni Nesil Elektronik Perakendecilik ile Ön Plana Çıkıyor

Avrupa’nın lider elektronik market zinciri Media Markt 2016 yılını Türkiye’deki en hızlı büyüme oranına ulaşarak geride bıraktı.

Media Markt 2016 yılında elektronik perakende pazarında ortalama %11’lik br büyüme başarısı gösterdi. Şirket böylelikle sektörün üzerinde bir büyüme elde etmeyi başardı. Şirket bu büyümeyi 2017 yılında da devam ettirecek gibi gözüküyor.

Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım şirketin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonu doğrultusunda hem müşteriler hem tedarikçiler hem de çalışanlar ile başarıya ulaştıklarını belirtti. Gökyıldırım 2017 yılında da bu büyüme trendini arttırarak sürdüreceklerine ve tüketiciler için cazip yeni lokasyonlarda mazağa açmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şirketin internet sitesi de aynı başarıyı gösteriyor. Mediamarkt.com.tr’yi 2016 yılında 75 milyon ziyaret aldı ve bu ziyaretçiler sitede ortalama olarak 2.42 dakika zaman geçirdi. Geçen yıl şirketin elde ettiği cironun %9’u site üzerinden geldi. Bu yıl mağazalarda ise pick-up uygulaması başladı. Ürünü mağazadan almak isteyen müşterilerin ürünleri istenilen tarih ve saatte evlerine teslim ediliyor. Saatli Teslimat adı verilen bu uygulama geçen yıl bir çok müşteri tarafından tercih edildi.