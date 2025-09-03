Siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Trend Micro, 2025 sezonunun geri kalanı ve sonrası için McLaren Formula 1 Takımının Resmi Partneri olacak. Bu iş birliğiyle Trend Micro, McLaren Racing’in operasyonel sistemlerini ve hassas verilerini koruyarak, hızla değişen tehditlere karşı takımın bir adım önde ve güvenli kalmasını sağlayacak. Formula 1’in yüksek tempolu dünyasında operasyonların kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülmesine destek olacak.

McLaren Racing Ticari Operasyonlar Eş Başkanı Matt Dennington iş birliği hakkında şunları söyledi: “Trend Micro’nun McLaren Formula 1 Takımına Resmi Partner olarak katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Elektrikli araç yarışlarında takımımıza verdikleri destek ve uzmanlık gerçekten büyük fark yarattı. Şimdi bu güçlü temelin üzerine birlikte yeni bir sayfa açacağımız için heyecanlıyız.”

Günümüz motor sporlarında siber güvenlik, hem veri hem de milisaniyelerin her şeyi değiştirebildiği bir alanda kritik önem taşıyor. Bu iş birliği, inovasyonu merkezine alan ve hızla değişen ortamlarda güvenliği sağlama konusunda kararlı iki markayı bir araya getiriyor.

Trend Micro Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Kevin Simzer, “McLaren Racing ile ortaklığımız, klasik bir sponsorluktan çok daha fazlası; aslında ortak bir bakış açısının ürünü. Her iki şirket de kendi alanında en iyisi olmayı hedefliyor. Yeniliğin sınırlarını zorlarken hız, güvenlik ve kalıcı etki yaratan müşteri deneyimlerini odağa alıyor. Bu heyecan verici yolculuğa birlikte çıkmaktan mutluluk duyuyoruz. Hızla değişen bir dünyada, her zaman bir adım önde olmanın ve özgüvenle liderlik etmenin ne anlama geldiğini birlikte göstermeyi hedefliyoruz” dedi.

Bu iş birliği kapsamında Trend, Formula 1 sezonu boyunca müşterileri ve iş ortakları için benzersiz ve ayrıcalıklı deneyimler sunacak. Dünya standartlarında misafirperverliği, McLaren ekibine özel erişim ve siber güvenlikte yenilik ile liderlik konularında derinlemesine sohbet imkânlarıyla birleştiren bu etkinlikler, katılımcılara Trend Experience’i tam anlamıyla yaşatmayı amaçlıyor.