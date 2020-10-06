Mcdodo, mobil aksesuar ürün gamını genişletiyor!

Mobil aksesuar markası Mcdodo, dünya çapındaki girişimlerini artırırken; ülkemizde de ürün gamını genişleterek büyümeyi hedefliyor. Mcdodo, ürün gamında bulunan, led ışıklı şarj kablosu, USB-C hub (çoklayıcı), kablosuz şarjlı araç telefon tutacağı, Sothing Sivrisinek Kovucu gibi 250’nin üstünde yenilikçi ürünle günlük hayatımızda yer alabilmeyi hedefliyor.

İlginizi çekebilir: Dünyanın ilk DDR5 DRAM belleğini, SK Hynix duyurdu!

reklam

Mcdodo aksesuarlar kullanıcılara neler vadediyor

Mcdodo şarj kabloları, %40 daha hızlı şarj sağlarken cihazları aşırı yüklemeden de koruyor. Örgülü kablo yapısı sayesinde de kıvrılmaların ve kırılmaların önüne geçilebiliyor. Bu gibi kullanışlı ve dayanıklı ürünleriyle dikkat çeken şirket, 2013 yılından beri sektörün içinde. Şirket, o günden bugüne ürettiği şarj kabloları, powerbankler ve kablosuz şarj üniteleriyle kayda değer bir satış başarısı yakaladı. Türkiye’de Metro İletişim Aksesuarları güvencesiyle kullanıcılara sunulan Mcdodo, kendini ispatlamayı başarmış 250 farklı ürünle global pazardaki yerini sağlamlaştırmış durumda.

Marka mottosu, ‘sektördeki ihtiyaçlara kısa sürede odaklanarak çözümler geliştirmek’ olan Mcdodo, artık Türkiye pazarında da geniş ürün gamıyla yerini alacak. Ürün gamında araç içi aksesuarlar, kablolar, kılıflar ve koruyucu camlar, şarj adaptörleri, powerbankler, şarj kabloları gibi işlevsel ürünleri bulunduran Mcdodo, ayrıca pek çok yenilikçi ve inovatif ürünü de kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca Nilkin’in hassasiyet ayarlı 10 saat çalışma ve 180 gün bekleme ömrüne sahip çizim kalemini de sunuyor. Mcdodo’nun sunduğu 10’u 1 arada çok fonksiyonlu genişletme adaptörüyse, MacBook’lar için HDMI, USB, VGA, PD100W, Gigabit LAN, TF Card Slot ve SD Card Slot özelliklerini bir arada topluyor. Ayrıca markanın kendi tasarımı ve üretimi olan tekli ve üçlü şarj kabloları da tasarımları ve dayanıklılıklarıyla, şarj sırasında yaşanan problemlerin önüne geçiyor.

Mcdodo’nun kullanıcılara sunduğu ürünlere, Amazon, Hepsiburada, Arena, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden ulaşabilmeniz mümkün. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!