Aksesuar
Mcdodo, mobil aksesuar ürün gamını genişletiyor!
Mobil aksesuar markası Mcdodo, dünya çapındaki girişimlerini artırırken; ülkemizde de ürün gamını genişleterek büyümeyi hedefliyor. Mcdodo, ürün gamında bulunan, led ışıklı şarj kablosu, USB-C hub (çoklayıcı), kablosuz şarjlı araç telefon tutacağı, Sothing Sivrisinek Kovucu gibi 250’nin üstünde yenilikçi ürünle günlük hayatımızda yer alabilmeyi hedefliyor.
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Mcdodo aksesuarlar kullanıcılara neler vadediyor
Mcdodo şarj kabloları, %40 daha hızlı şarj sağlarken cihazları aşırı yüklemeden de koruyor. Örgülü kablo yapısı sayesinde de kıvrılmaların ve kırılmaların önüne geçilebiliyor. Bu gibi kullanışlı ve dayanıklı ürünleriyle dikkat çeken şirket, 2013 yılından beri sektörün içinde. Şirket, o günden bugüne ürettiği şarj kabloları, powerbankler ve kablosuz şarj üniteleriyle kayda değer bir satış başarısı yakaladı. Türkiye’de Metro İletişim Aksesuarları güvencesiyle kullanıcılara sunulan Mcdodo, kendini ispatlamayı başarmış 250 farklı ürünle global pazardaki yerini sağlamlaştırmış durumda.
Marka mottosu, ‘sektördeki ihtiyaçlara kısa sürede odaklanarak çözümler geliştirmek’ olan Mcdodo, artık Türkiye pazarında da geniş ürün gamıyla yerini alacak. Ürün gamında araç içi aksesuarlar, kablolar, kılıflar ve koruyucu camlar, şarj adaptörleri, powerbankler, şarj kabloları gibi işlevsel ürünleri bulunduran Mcdodo, ayrıca pek çok yenilikçi ve inovatif ürünü de kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca Nilkin’in hassasiyet ayarlı 10 saat çalışma ve 180 gün bekleme ömrüne sahip çizim kalemini de sunuyor. Mcdodo’nun sunduğu 10’u 1 arada çok fonksiyonlu genişletme adaptörüyse, MacBook’lar için HDMI, USB, VGA, PD100W, Gigabit LAN, TF Card Slot ve SD Card Slot özelliklerini bir arada topluyor. Ayrıca markanın kendi tasarımı ve üretimi olan tekli ve üçlü şarj kabloları da tasarımları ve dayanıklılıklarıyla, şarj sırasında yaşanan problemlerin önüne geçiyor.
Mcdodo’nun kullanıcılara sunduğu ürünlere, Amazon, Hepsiburada, Arena, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden ulaşabilmeniz mümkün. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
Realme Buds Air Pro TWS yüzünü gösterdi!
Realme, 7 Ekim’de yapacağı büyük tanıtım etkinliğinde yeni akıllı telefon modellerinin yanı sıra ekosistem ürünleri de duyuracak. Lansmanda duyurulacak olan Realme Buds Air Pro tam kablosuz kulaklık modelinin tasarımı ve detayları ortaya çıktı!
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Realme Buds Air Pro, şık tasarımıyla ortaya çıktı!
Realme CEO’su Madhav Sheth tarafından Twitter’da paylaşılan kablosuz kulaklık, tasarımıyla serinin düz versiyonundan farklı bir yol izliyor. Sap kısmı belirginleştirilen ve kısaltılan Buds Air Pro, bu sayede Apple AirPods Pro’ya benzetilmiş. Kulaklığın ses sürücüsü ve donanım detayları tarafında ise rakiplerinden ayrılan pek çok özellik dikkat çekiyor.
Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip olan Realme Buds Air Pro’nun ortam gürültünü 8 kata kadar azalttığı iddia ediliyor. Bu da müzik dinlerken dışarıdaki gürültünün fısıltı seviyesine indirgenebileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca kulaklıkta AirPods’un canlı dinleme özelliğine benzeyen bir “şeffaflık modu” da bulunuyor.
Gövdesinde 10 mm ses sürücüsü barındıran Realme Buds Air Pro, gecikme süresini 94ms’ye kadar düşüren özel bir mod ile farklılaşıyor. IPX4 sertifikası ise kablosuz kulaklığın suya karşı dayanıklılık göstermesine katkı sağlıyor. Realme’nin belirttiği teknik detaylara göre tek şarjda 3 saat kesintisiz kullanım sunan Buds Air Pro, şarj kutusu ile ömrünü 25 saate kadar uzatıyor. Ayrıca 10 dakikada 3 saatlik kullanım süresi ve 1 saatte tamamen dolum detayları da şarj tarafında öne çıkıyor. Son olarak 7 Ekim’de resmi duyurusu yapılacak olan kulaklığın ülkemizde de satışa sunulmasının beklendiğini belirtelim.
Aksesuar
Google Nest Audio akıllı hoparlörünün özellikleri ortaya çıktı!
Google Nest Audio akıllı hoparlörü, Google’ın sanal ortamda düzenlediği Launch Night In etkinliğinde Pixel 5 ve Pixel 4a 5G akıllı telefonları ile beraber duyuruldu. Cihazının resmi çıkış tarihi ise 5 Ekim 2020.
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Google Nest Audio akıllı hoparlörünün ürün detayları neler?
Google Nest Audio hoparlörü, selefi Google Home‘dan yüzde elli daha fazla bas ve yüzde elli daha fazla ses seviyesi içeriyor. Tabi bu ürünün lansmanında söylendi, doğruluğunu incelemelerde göreceğiz.
Bu akıllı hoparlör, yüzde 70 geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor . Her evde şık görünmesi için sarmal bir kumaş ızgaraya sahip oval bir tasarıma sahip. Ürün, açık mavi, yeşil, kömür grisi, açık gri, açık pembe dahil olmak üzere bir dizi şık pastel renkte satışa sunulacak. Ancak ön siparişte yalnızca açık gri veya kömür grisi seçenekleri bulunuyor.
Nest Audio ,müzik çalmanın yanı sıra, Google Asistan’ın tüm akıllı özellikleri ile birlikte , sorular sormanıza,müziğinizi ellerinizi kullanmadan kontrol etmenize, haberleri dinleminize, takvim etkinlikleri ayarlamanıza, ve daha çok şeye olanak tanıyan , akıllı bir hoparlör-asistan . Ayrıca, Google Nest Audio ile diğer akıllı ev cihazlarınızı da kontrol edebileceksiniz. Örneğin, evinizdeki akıllı ışıklarınızı yakmak ve dış kapınızı kilitlemek gibi şeyler yapabilirsiniz. (tabii ki bu cihazlar Google Assistant uyumluysa.)
Google Nest Audio’nun ses kalitesi ve bağlantı özellikleri
Hoparlörün içinde, tiz frekansları sağlayan 19 mm’lik bir tweeter ve güçlü bas deneyimi için ise 75 mm woofer bulunuyor
Google, Nest Audio‘nun sesini “net,doğal ve tam” olarak tanımlarken, özel tasarlanmış tweeter ile müziğin tizlerini çok net duyabiliyorsunuz. Ayrıca, Google, kumaş ızgaranın “bozulmadan müzik dinleyebilmeniz için” tasarladığını söylüyor.
Eğer iki tane Google Nest Audio satın alırsanız, bunları stereo ses için eşleştirebilirsiniz ve müzik keyfinizi arttırabilirsiniz.
Ek olarak, “Hey Google, müziği yatak odası hoparlörüne taşı” diyerek sesi bir odadan diğerine taşıyabilirsiniz. Google Nest Audio’nun evinizdeki arka plan gürültüsüne göre ayarlanmasını sağlayan Media EQ özelliği sayesinde her ne dinliyorsanız ona göre ekolayzır ayarlarınız düzenlenicek. Ses kalitesi açısından, yeni Google hoparlörünün seviyesi ; Google Home ile Google Home Max arasında olduğu söyleniyor.
Nest Audio için bağlantı seçenekleri konusuna gelirsek, cihaz WiFi ve Bluetooth 5 teknolojilerini destekliyor. Son olarak; Google Nest Audio’nun kurulumu, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilen Google Home uygulaması aracılığıyla yapılıyor.
Aksesuar
Marshall Major IV kablosuz kulaklığı tanıtıldı!
Marshall Major IV kulaklığı için kablosuz şarj ve bazı tasarım değişikliklerini duyurulmuştu. Bunların yanı sıra, pil ömrü, halefine göre ciddi şekilde arttan yeni Major IV Bluetooth kulaklığı duyuruldu. Marshall, bu kulaklığı, ön siparişe özel 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Kulaklığın piyasaya çıkış tarihi ise 14 Ekim 2020.
Performansı yüksek ve güzel tasarımlı kulaklıkları ile dikkat çeken Marshall’ın Major III kulaklığı çok beğenilmişti. 30 saatin üzerinde kullanım sunuyordu. Major IV kulaklığı “III” modelinin bir tık üstünde özelliklere sahip gelişmiş versiyonu olarak konumlandırılıyor ve aynı fiyattan ön siparişe açılıyor.
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Marshall Major IV özellikleri bize neler sunuyor?
Önceki nesil modele göre en iyi iyileştirmelerden biri olan pil ömrü ile Major IV, Major III‘ün halihazırda etkileyici olan 60 saatlik pil iddiasını da geçip 80 saatlik kullanım sunuyor. Kulaklık ayrıca hızlı şarj özelliğine sahip. Bu nedenle 15 dakikalık hızlı şarj size 15 saatlik kullanım sağlıyor.
Marshall Major IV ayrıca bir özellik de içeriyor. Kulaklıklar, sağ kulağın içine yerleştirilmiş bir kablosuz şarj bobini aracılığıyla kablosuz şarj desteği içeriyor. Aynı zamanda, kulaklıkla birlikte gelmediği için kendi kablosuz şarj cihazınızı almanız gerekiyor. Ya da de USB-C kablosu üzerinden normal şekilde şarj edebiliyor.
Marshall Major IV, müziğinizi ve ses düzeyini kontrol etmek için hareket ettirilebilen veya basılabilen çok yönlü bir kontrol düğmesi gibi diğer Marshall özelliklerine de sahip. Ayrıca önceki nesillerden tamamen sade bir tasarımı benimsiyor. Kulaklıktaki ses halı, pil biterse kulaklığı bir kablo kullanarak takmanıza olanak tanır. Ayrıca başka bir çift kablolu kulaklık da takabilir ve ardından Bluetooth sesini her iki kulaklık arasında paylaşabilirsiniz.
Marshall Major IV, Marshall‘ın web sitesinden 149$ karşılığında ön siparişe açıldı. 14 Ekim‘de satışa çıkacağı belirtildi.