Mayıs 2021’de Google Algoritmasında Büyük Değişim Başlıyor! Web Siteniz Hazır mı?

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Google organik sıralamaları belirlerken her geçen gün site hızındaki iyileştirmeleri daha çok dikkate alıyor. En son 2019 Mayıs’ında Lighthouse performans skorunu güncellemiş ve hızlı diye bildiğimiz birçok web sitesinin hız skorlarını çok düşük gördüğünü göstermişti.

Mayıs 2021’de Google’ın Site Deneyimi Analizleri Sıralamaları Değiştirecek

Google site hızlarına yönelik Core Web Vitals adındaki büyük güncellemesini Mayıs 2021’de yayına alacağını duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte site hızı organik arama sonuçlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Uzun bir süredir SEO uzmanlarının Google Search Console içerisinden de görebildiği Core Web Vitals ya da Türkçe adıyla Önemli Web Verileri yayına girdikten sonra sıralamalarda çok ciddi sıçrayışlar ve çöküşler göreceğiz.

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Önemli Olan Yalnızca Sitenin Kaç Saniyede Açıldı Değil!

Google yeni güncellemesinde yalnızca salt web site hızını değil, aynı zamanda güvenli gezinmeyi, SSL sertifikasını, kullanıcı deneyimini, sayfalar arası gezinmede ortaya çıkan ve kullanıcı deneyimini kötüleştiren reklamları da dikkate alacak. Özellikle büyük haber sitelerinin hem hız hem de kullanıcı deneyimi konusunda ciddi problemleri bulunuyor. Belki de Google bu rahatsız edici site içeriklerine de bir son vermiş olacak. Google’ın sıralamaları belirlerken önem verdiği 200 civarı sinyalden en önemlilerinden birisi sayfa deneyimi, diğeri ise içerik kalitesi. Kuşkusuz kaliteli içerik üretebilmek için iyi bir içerik ekibine ya da içerik ajansına sahip olmak gerekiyor. Fakat Google resmi açıklamalarında en az içeriğin kalitesi kadar sayfa deneyimine de önem verdiğini defaatle ifade etti. Elbette içeriğin gücü azalmayacak ancak Google’a göre içeriği iyi bir deneyimle okuyamayan ziyaretçiye kötü deneyim sunan siteleri göstermek artık olmaması gereken bir durum.

Site hızını etkileyecek en önemli üç faktör

Site hızına yönelik güncellemenin en önemli üç ayağını yüklenme süresi, interaktiflik süresi ve stabil görünüm süreleri oluşturuyor. Largest Contentful Paint olarak ifade edilen yüklenme süresi, ziyaretçinin içeriği görme ve etkileşime geçmesi için geçmesi gereken süreyi ifade ediyor. Bu sinyal için gerçekleştirilmesi gereken hedef 2 saniyenin altında kalabilmek. Tabi burada kastedilen bir web sitesinin ana sayfasında güncellemeler gerçekleştirmek değil, tüm sayfalarında bu skorları yakalayabilmek. İkinci önemli metrik ise First Input Delay. FID sinyali, ziyaretçinin 100 milisaniye içerisinde ziyaretçinin tıklanabilir alanları kullanabiliyor olmasını takip etmekte. Yani navigasyon menünün tıklanılabilirliği, form alanına e-mail adresinin yazılabilirliği gibi. Son sinyal olan Cumulative Layout Shift ise görünümdeki stabiliteyi kontrol ediyor. CLS sinyali sayfa açılırken sayfa içerisindeki elementlerin bir o yana bir bu yana savrularak açılması durumunu kontrol etmekte. İlk açılışın ardından gördüğünüz butonun yerinin sabit kalması ve bu sabitlenmenin 0.1 saniyede gerçekleşmiş olması gerekiyor.

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Google Core Web Vitals Güncellemesi ile Sıralamalar Değişecek

Google’ın Mayıs 2021’de yayına alacağı bu güncellemeye kadar web site sahiplerinin güncellemelere hazırlanmaları gerekiyor. Bu süreçte kendilerine destek olabilecek, deneyimli bir seo ajansı ile çalışmaları faydalı olacaktır. Pandemi sürecinin tüm iş kollarını dijitalleştirdiği bu dönemde organik arama gibi önemli bir satış kaynağından mahrum kalmamak isteyen işletmelerin gerçekleşecek olan güncellemeye hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Bu içerik Cremicro desteğiyle hazırlanmıştır.