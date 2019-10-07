Akıllı Telefonlar
Mate 30 Pro, Google uygulamaları hala çalıştırıyor!
Mate 30 Pro bilindiği üzere Amerikan Hükümeti’nin uygulamış olduğu ambargo neticesinde Google uygulamaları maalesef ki cihaza dahil edilmemişti. Geçtiğimiz günlerde, ikinci parti uygulamalarla birlikte uygulamalar yüklenebilir hale gelmişti.
İlginizi çekebilir: HWP ofisi çift ekranlı ASUS ZenBook Pro Duo kullandı!
Huawei Mate 30 Pro, olağanüstü bir cihaz. Baştan aşağı uzanan şelale ekranıyla çok çarpıcı bir tasarım sunuyor. Dört kamerasıyla birlikte nitekim ocağı andırsa da oldukça radikal bir görüntüsü var diyebiliriz. Şelale ekranından, ses kontrolünün de sağlandığı inovatif anlayışla kullanıcıların ilgilisini çekiyor.
Fakat tabiki, cihazın eksikleri de yok diyemeyiz. Huawei’nin yaptırım listesinden çıkmaya çalışan şirketin Amerikan hükümetiyle olan hukuki süreci devam ediyor.
Bununla birlikte Google lisansını kaybeden firma, konuyla ilgili hiçbir çözüm üretmedi. Ama yaratılan çözümlere de engel olmuyor. Cihaz kutudan çıkmış haliyle Google Play Store, Gmail, Google Maps ve ön yüklü gelen diğer uygulamalara sahip değil. Fakat şu anda manuel olarak bu uygulamaları indirmeniz mümkün.
Geçtiğimiz hafta, bu sitede de bir problem yaşanmıştı. Kullanıcılar sitenin sunucularına erişim sağlayamamıştı. LZPlay.net sitesinden Google Servis uygulamaları görünür durumda. Yapılan testler doğrultusunda diyebiliriz ki gayette uygulamalar iyi çalışıyorlar.
Huawei içindeki ve dışındaki birçok kaynaktan demeçler aldık. İsmini vermek istemeyen içerideki kaynağa göre, Mate 30 Pro’ya Google Mobil Servislerini yüklemek kolay ve başarılı. Kurduğum tüm uygulamalar beklediğimm gibi çalışıyor. Mükemmel şekilde çalışmaya devam edecekler. Herhangi bir süpriz oluşturacak durum yok.
Google Pay uygulaması neden bazı kullanıcılarda çalışmıyor?
EMUI sürümüne bağlı olarak böyle bir sorunun yaşanması mümkün. Huawei işletim sistemi, saf android üzerine arayüz giydirilerek oluşturuluyor. Komplikasyonların oluşabileceği belirtiliyor.
Dışarıdaki kaynaklar ise, diğer Huawei cihazlarında Google Pay açığını bulduğunu söyledi. Bu cihazlarda da tüm Google uygulamalarının çalıştığını aktardı. Sonuçta EMUI 10 hala beta sürecinde ve çeşitli hataların bulunabiliyor. EMUI 10 güncellendiğinde ve halka açıldığında bu tip hataların giderileceğine muhtemel gözle bakmak lazım.
Birçok insan, yeni cihazı aslında Çin dışında kullanıyor. (Çin içerisinde telefon satışlarında patlama hakim.) Fakat, Huawei’nin Mate 30 Pro için gelecek planı çizmek şu an oldukça erken.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4, Kanada fiyatıyla tekrar sızdırıldı!
Google Pixel 4 sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor. Hemen hemen tüm detaylarının ortaya çıktığı cihazın son olarakta fiyatı görüntülendi.
İlginizi çekebilir: EMUI 10 Beta; Mate 20 Lite, Enjoy 10 Plus ve Nova 4’e ulaştı!
Google, tekrardan şaşırtmadı ve yeni amiral gemisiyle ilgili detayları sevenlerine göstermiş oldu. Üretken iddiacı Evan Blass, bazı Pixel 4 cihazlarının fiyatlarının Kanada’da sızdırıldığını twitter üzerinden açıkladı.
Blass’e göre 64GB’lık Pixel 4, 4500TL seviyesinden satışa sunulacak. 128GB versiyonun ise 6000TL olarak satışa çıkması bekleniyor. Aşağıda yer alan tweetin ekran görüntülerinden isterseniz tüm fiyatları teyit edebilirsiniz.
Pixel 3, 4330TL (Bugün tarihli güncel kura göre hazırlandı.) bandından piyasaya sürülmüştü. Bu demek oluyor ki, Google Pixel 4 önceki nesilden daha pahallı olacak. Fakat bu durum Kanada’ya özel olabilir veya tüm dünya için de olabilir. Henüz, net bir bilgi mevcut değil.
Google’ın hala 64GB seçeneğine sahip baz modelle gelmesi hayal kırıklığı yaratıyor. Samsung, Huawei gibi cihaz üreticiler şu sıralar standart modellerinde 128GB depolama desteği veya daha üstünü kullanıcılarına vadediyorlar.
Akıllı Telefonlar
EMUI 10 Beta; Mate 20 Lite, Enjoy 10 Plus ve Nova 4’e ulaştı!
EMUI 10 Beta testleri için geçtiğimiz hafta Huawei resmi bir güncelleme takvimi yayınlamıştı. Liste dahilinde, cihazlara güncellemeler ulaşmaya başladı.
İlginizi çekebilir: PUBG ve Call of Duty Mobile için oyuncu kulaklığı: ROG Cetra incelemesi
Huawei, EMUI 10 Beta’yla ilgili uzun bir liste yayınlamıştı. Huawei Enjoy 10 Plus, Nova 4e, Mate 20 Lite‘a sahip Çinli kullanıcılar kapalı beta sürecine dahil edilmeye başlandı.
Huawei kapalı beta programı, ticari sürüm yayınlanmadan önce programa dahil edilen kullanıcılara ilk elden erişim imkanı sunuluyor. Kullanıcılar, yazılımın erken aşamalarını deneyimleyerek, cihaz üzerinde bulunan açıkların kapatılmasını sağlıyorlar.
Takvim doğrultusunda, P30 ve P30 Pro kullanıcılarının önümüzdeki hafta içerisinde açık betaya geçmeleri ön görülüyor.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 8; 21:9 ekran, Snapdragon 630 işlemci ve çift kamera!
Sony Xperia 5′in çıkışı sıcaklığını korurken Japon üretici‘den sevenlerini heyecanlandıracak yeni bir haber daha geldi. Sony, Japonya’da yapmış olduğu etkinlikle birlikte Xperia 8’i duyurdu.
İlginizi çekebilir: Akıllı telefonları, daha uzun süre kullanmanız için tavsiyeler!
Cihazın detaylarına baktığımız takdirde, Xperia 10‘a benzeyen 21:9 en boy oranına sahip 6 inç, kenarlardan kavisli bir ekranla karşılaşıyoruz. Fakat bu sefer, telefonun ön ve arka tarafında Gorilla Glass 6 koruma teknolojilerinin yer verildiğini görüyoruz.
Diğer bir değişiklik ise, kameraya yapılmış vaziyette. Cihazda, 12 megapiksel F/1.8 ana kameranın yanında 8 megapiksel ultra geniş açılı F/2.4 kamera konumlandırılmış.
Sony inadından vazgeçti!
Ön tarafa geldiğimiz zaman, 8 megapiksel, F/2.0 sensörlü öz çekim kamerasını sahip, 6 inç 21:9 en boy oranına sahip 6 inç ekran yer alıyor. Xperia‘nın tepe modellerinin aksine Xperia 8‘de LCD panel tercih edilmiş.
Telefonun sağ tarafında ise; güç tuşu parmak izi sensörü ikilisini görüyoruz. Sony, Xperia 1 ve Xperia 5‘te de aynı konumlandırmadan yana tavır göstermişti.
Ekran teknolojileri özelinde inadı kırılan firmanın aynı hassasiyeti güvenlik yönünde de göstermesini temenni ederdik. Sonuçta, ekrandan parmak izi özelliği, çoğu son nesil cihazda yer almaya başladı.
Xperia 8, 158 mm uzunluğunda, 69 mm genişliğinde ve 8.1 mm kalınlığında ve 170 gram ağırlığa sahip kasa tasarımıyla gelecek.
Donanım tarafında ise Snapdragon 630 işlemci, 4GB RAM ve genişletilebilir SD kart slotuna sahip 64GB depolama desteği ile eşleştirilmiş.
2760mAh batarya kapasitesinin dahil edildiği cihazda, 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor.
Suya ve toza dayanaklık, olmazsa olmaz!
Telefon, IP65/68 sertifikalarını da içerisinde bulunduran suya ve toza dayanıklı tasarım anlayışıyla kullanıcılarına güven vermeyi hedefliyor.
Diğer özelliklerden bahsetmemiz gerekirse, yüksek çözünürlüklü ses sağlayan 3.5mm kulaklık çıkışı, NFC desteği ve LED bildirim ışığı bulunuyor.
Xperia 8, sadece Japonya’ya özel olarak kalması beklenen Sony’nin yeni amiral gemisi Kasım ayından sonra piyasaya sürülecek. Fiyatının da yaklaşık 505 dolar olacağı tahmin ediliyor.
Cihaz; beyaz, siyah, turuncu ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek.