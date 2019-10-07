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HWP ofisi çift ekranlı ASUS ZenBook Pro Duo kullandı!
Çift ekranlı yapısı ve üst düzey teknik özellikleriyle dikkat çeken ASUS ZenBook Pro Duo modeli ofisimize konuk oldu. Bu videomuzda, bir süre ASUS ZenBook Pro Duo kullanan HWP çalışanları, yaptıkları işlerde bu bilgisayarın ne gibi avantajlar sağladığını anlattı.
ASUS ZenBook Pro Duo özellikleri
Tasarımsal açıdan tabii ki dikkat çeken ilk nokta, ekranın hemen alt bölümünde bir ekran daha yer alması. Cihazda 15.6 inç boyutlu 4K UHD OLED ekranın hemen altında yine 4K çözünürlüklü Screen Pad 2.0 ekranı bulunuyor. İkinci ekranın üretkenlik anlamında kullanabileceğiniz birçok farklı faydası bulunuyor. Bu ekrana bilgisayarınızda açtığınız tüm sayfaları atabileceğiniz gibi, bu ekran için geliştirilen ScreenXpert yazılımından da faydalanabiliyorsunuz.
Ekranda özellikle içerik geliştiricilerini ilgilendiren %100 DCI-P3 ve HDR desteklerinin de olduğunu belirtelim.
Tasarımı kadar teknik özellikleriyle de adından söz ettiren modelde Core i9-9980KH veya Core-i7 9750H işlemci seçenekleri yer alıyor. İşlemcinin yanı sıra NVIDIA RTX 2060 ekran kartı, 32 GB DDR4 bellek, 1 TB’a kadar PCIe Gen3 x4 SSD gibi özellikler sıralanıyor. Ayrıca cihazda Harman Kardon ses sistemine yer verilmiş.
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