Mastercard Biometrik Kredi Kartı Geliştirmeye Hazırlanıyor

Plastik kredi kartı neredeyse 60 yıldır hayatımızda ancak hala daha içerisine entegre edebileceğimiz teknolojiler keşfedebiliyoruz.

Mastercard, Perşembe günü yaptığı açıklama ile biometrik kredi kartı geliştirdiğini ve Güney Afrika’da iki pilot bölgede denediği açıkladı. Şirket yakında testlerin Avrupa ve Asya’da da gerçekleştirileceğini belirtti. Yeni kart önümüzdeki sene ise Amerika’da yaşayan kullanıcıların kullanımına sunulacak.

Kartın içerisinde parmak izi okuyucusu yer alıyor ve çipte iki farklı parmak izi barındırılabiliyor. Birisi kartı çip okuyuculu ödeme terminaline soktuğunda kullanıcı şifre girmek yerine parmak izini okutuyor. Terminal kart kullanıcısını tanıyor ve ödeme gerçekleşiyor.

Kartın için imzaya ya da şifreye gerek yok. Ayrıca kart ihtiyacı olan gücü terminalden çekiyor yani içerisinde herhangi bir batarya bulunmuyor. Fiziksel olarak şu anda kullanmakta olduğumuz kartlardan pek bir farkı yok.

Bu kartlar ilk olarak çok zenginlerin ve kurumların celerine girecek. Çünkü üretimi sıradan kartlara göre çok daha pahalı ve çok daha güvenli. Mastercard bu kartın çalınsa dahi sahibinden başka birisi tarafından kesinlikle kullanılamayacağını teyit ediyor.