Marvel, ilk dijital koleksiyon NFT ’ lerini yayınlayacak!

Marvel Entertainment, şirketin eşsiz tokenler (NFT’ler) alanına adım attığını duyurdu. The Walt Disney Company’nin tamamına sahip olduğu yan kuruluşu ve popüler çizgi roman yaratıcısı, Marvel hayranlarının “resmi Marvel NFT dijital koleksiyon ürünleri, dijital çizgi romanlar ve daha fazlasını” satın alabileceğini açıkladı.

reklam

Resmi duyuruya göre Marvel, süper kahraman serileri için bir dizi non-fungible token (NFT) başlatmak için lisanslı dijital koleksiyon ürünleri için çevrimiçi bir pazar yeri olan VeVe ile ortaklık kurdu.

Duyuru, Veve uygulaması kullanıcılarının “nadir (ve hatta çok nadir) NFT çizgi romanları ve koleksiyonları için avlanabileceklerini ve tamamen özelleştirilebilir sanal showroomlar aracılığıyla zor kazanılmış koleksiyonlarını sergileyebileceklerini” belirtiyor.

NFT’ler, benzersiz dijital sanatlar için büyük bir yeniliktir ve günümüzde yaratıcılar arasında büyük ilgi görmektedir. Bir dizi kurum ve marka, tipik olarak blok zincirinde dijital eserlerin mülkiyetinin kaydedilmesine yardımcı olan NFT’leri halihazırda benimsiyor olsa da, Marvel stüdyolarının bu adımı, NFT teknolojisinin olgunluğa ulaştığının bir göstergesi olabilir.

Marvel, aralarında Captain America, Thor ve Wonder Woman‘ın da bulunduğu insanüstü karakterlere sahip aksiyon dolu filmler üretmesiyle zaten ünlüdür. NFT karakterleri planı, nadir ve hatta gizli, süper nadir dijital çizgi romanlar, 3D heykeller ve diğer merak edilen öğelerin yaratılmasını içerecek. İkilinin NFT olarak hangi karakterleri sergileyeceği konusunda şu anda somut bir onay yok, ancak şirket yakın gelecekte daha fazla duyuru yayınlayacağını söyledi.

Marvel Entertainment’ın iş geliştirme ve stratejiden sorumlu Başkan Yardımcısı Daniel Fink, “Marvel, VeVe ile Marvel dijital koleksiyon deneyimini fiziksel deneyim kadar özel hale getirmeyi araştırıyor ve sonunda bu vizyonu hayranlarımızla paylaşabildiğimiz için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Marvel NFT’leriyle etkileşim, VeVe’nin iOS ve Android’de bulunan uygulama platformu aracılığıyla mümkün olacak.

VeVe’yi Google Play üzerinden indirmek için buraya , AppStore üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.