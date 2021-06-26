Kripto Para
Marvel, ilk dijital koleksiyon NFT ’ lerini yayınlayacak!
Marvel Entertainment, şirketin eşsiz tokenler (NFT’ler) alanına adım attığını duyurdu. The Walt Disney Company’nin tamamına sahip olduğu yan kuruluşu ve popüler çizgi roman yaratıcısı, Marvel hayranlarının “resmi Marvel NFT dijital koleksiyon ürünleri, dijital çizgi romanlar ve daha fazlasını” satın alabileceğini açıkladı.
Resmi duyuruya göre Marvel, süper kahraman serileri için bir dizi non-fungible token (NFT) başlatmak için lisanslı dijital koleksiyon ürünleri için çevrimiçi bir pazar yeri olan VeVe ile ortaklık kurdu.
Duyuru, Veve uygulaması kullanıcılarının “nadir (ve hatta çok nadir) NFT çizgi romanları ve koleksiyonları için avlanabileceklerini ve tamamen özelleştirilebilir sanal showroomlar aracılığıyla zor kazanılmış koleksiyonlarını sergileyebileceklerini” belirtiyor.
NFT’ler, benzersiz dijital sanatlar için büyük bir yeniliktir ve günümüzde yaratıcılar arasında büyük ilgi görmektedir. Bir dizi kurum ve marka, tipik olarak blok zincirinde dijital eserlerin mülkiyetinin kaydedilmesine yardımcı olan NFT’leri halihazırda benimsiyor olsa da, Marvel stüdyolarının bu adımı, NFT teknolojisinin olgunluğa ulaştığının bir göstergesi olabilir.
Marvel, aralarında Captain America, Thor ve Wonder Woman‘ın da bulunduğu insanüstü karakterlere sahip aksiyon dolu filmler üretmesiyle zaten ünlüdür. NFT karakterleri planı, nadir ve hatta gizli, süper nadir dijital çizgi romanlar, 3D heykeller ve diğer merak edilen öğelerin yaratılmasını içerecek. İkilinin NFT olarak hangi karakterleri sergileyeceği konusunda şu anda somut bir onay yok, ancak şirket yakın gelecekte daha fazla duyuru yayınlayacağını söyledi.
Marvel Entertainment’ın iş geliştirme ve stratejiden sorumlu Başkan Yardımcısı Daniel Fink, “Marvel, VeVe ile Marvel dijital koleksiyon deneyimini fiziksel deneyim kadar özel hale getirmeyi araştırıyor ve sonunda bu vizyonu hayranlarımızla paylaşabildiğimiz için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.
Marvel NFT’leriyle etkileşim, VeVe’nin iOS ve Android’de bulunan uygulama platformu aracılığıyla mümkün olacak.
VeVe’yi Google Play üzerinden indirmek için buraya , AppStore üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Bitcoin
Paraguay Bitcoin’i yasal olarak kabul etmek için ilk adımı attı!
Güney Amerika ülkesi Paraguay, Bitcoin’i El Salvador’un izinden giderek yasal bir para birimi haline getirmek için ulusal meclise bir yasa tasarısı sundu.
Kongre üyesi Carlitos Rejala, tasarının başarılı bir şekilde geçmesi halinde Paraguay’ı bu yeni nesil doğrultusunda ilerleyecek şekilde konumlandıracak olan Paraguaylı Bitcoin yasa tasarısını tanıttı.
“Uzun zaman önce söylediğim gibi ülkemizin yeni nesille el ele ilerlemesi gerekiyor. An geldi, bizim anımız. Bu hafta Paraguay’ı dünyanın gözü önünde yenileyecek önemli bir projeyle başlıyoruz!”
Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul etmenin arkasındaki fikir, kripto para birimi toplulukları arasında uzun süredir tartışılıyor. El Salvador Başkanı Nayib Bukele, milletvekillerini Bitcoin’i Yasal İhale Yasası olarak geçirmeye resmen ikna ederek tarihi bir karara imza attı.
El Salvador’un mevcut mücadelelerinden öğrenilen Bitcoin yasasının uygulanmasına ilişkin yol haritası zorlu olabilir. İlk olarak, Uluslararası Para Fonu ( IMF ), El Salvador’u Bitcoin uygulaması ve nihai geçişi etkileyebilecek yasal ve ekonomik zorluklar konusunda uyardı.
Ek olarak Dünya Bankası, şeffaflık eksikliğini ve çevresel hususları öne sürerek, planların uygulanması için El Salvador’un yardım talebini reddetti. Yönetim bu yolda ısrar ederse Paraguay da benzer zorluklarla karşılaşabilir.
El Salvador, volkanlarından elde edilen jeotermal enerji yoluyla Bitcoin madenciliğine girmeyi planladığı gibi, Rejala ve Bitcoin tasarısının savunucuları da Paraguay’ın Bitcoin madenciliği için fazla hidroelektrikten yararlanabileceğine inanıyor.
Euronews’e göre, Paraguay’ın enerjisinin büyük kısmı şu anda Brezilya ve Arjantin de dahil olmak üzere komşu ülkelere satılıyor. Bitcoin tasarısı henüz ilk aşamasındayken, ülkenin Bitcoin endüstrisi paydaşları önlerindeki fırsatlar için hazırlanıyorlar.
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Bitcoin
Elon Musk önce dalga geçti, ardından Jack Dorsey’in davetini kabul etti!
Elon Musk, Jack Dorsey’in Bitcoin’in kurumsal olarak benimsenmesini tartışma davetini kabul etti. Twiter CEO’su Jack Dorsey’in Bitcoin Konferansı ile ilgili tweetlerine yanıt veren Elon Musk, Dorsey’in davetini kabul etti.
Twitter CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin odaklı yeni topluluk “The B World”ü duyurdu. Bu duyurunun ardından Elon Musk, bazı tatsız tweetler ile Bitcoin maksimalistine yanıt verdi. Ayrıca Elon Musk, bir ampul şakasıyla da Bitcoin maksimalistleriyle alay etti.
The #bitcoin development community above all else.
As more companies and institutions get into the mix, we all want to help protect and spread what makes #bitcoin open development so perfect.
This day is focused on education and actions to do just that.https://t.co/5pxX1LIVVA
— jack (@jack) June 24, 2021
Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’da tepki çeken mizah anlayışını bir kez daha sergiledi. Tesla CEO’su, bir ampulü takmak için kaç Bitcoin maksimalistine ihtiyaç olduğunu soran bir tweet attı. Musk ayrıca, Twitter CEO’su Jack Dorsey ve Ark’tan Cathie Wood’un ev sahipliği yapacağı “The B Word” CCI girişimi hakkında konuşarak “B word”un aslında “bicurious” anlamına geldiğini söyledi. Buna karşılık Dorsey, etkinlikte Musk’ın “tüm meraklarını” paylaşabileceğini belirtti ve onu etkinliğe davet etti. Dorsey’in davetine Elon Musk’tan yeşil ışık geldi.
Bicurious?
— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021
For the Bitcurious? Very well then, let’s do it 😉
— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021
21 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte Jack Dorsey ve Elon Musk’ın yanısıra sektörün önemli isimleri yer alıyor. ARK Invest CEO’su Cathie Wood ve Blockstream CEO’su Adam Back konuşmacılar arasında bulunuyor.
Musk, bir çeyrek içinde bir Bitcoin kahramanı olmaktan bir Bitcoin kötü adamına dönüştü ve o zamandan beri trolleme çılgınlığı devam ediyor. Tüm bunlar boyunca Musk, fiyattaki yarı yarıya düşüşe rağmen Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımını elinde tuttuğunu belirtiyor. Pek çok kişi Elon Musk’ı tatsız ve çocukça şakalarıyla nedeniyle bifobik ve homofobik olmakla suçluyor. Attığı tweetler ile kripto paranın fiyatında olağanüstü dalgalanmalar yaratan Musk’ın bugünkü ifadeleri ise şaşırtıcı bir şekilde BTC fiyatını etkilemedi.
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Bitcoin
El Salvador Başkanı Nayip Bukele Bitcoin airdrop programını duyurdu!
9 Haziran’da Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi haline getiren ilk ülke olan El Salvador, vatandaşların kullanımını teşvik etmesi için Bitcoin airdrop dağıtımına hazırlanıyor. Başkan Nayib Bukele, bir eyalet adresinde, bir mobil cüzdan servis sağlayıcısı Chivo ile birlikte kayıtlı her kullanıcı için 30 dolar değerinde Bitcoin vereceklerini duyurdu. Chivo uygulaması Eylül ayında Google Play ve App Store’da kullanıma sunulacak.
El Salvador Başkanı Nayip Bukele yaptığı açıklamada hükümetin ulusal bir Bitcoin cüzdan seçeneği sunmak için büyük cep telefonu operatörleriyle birlikte çalıştığını bildirdi. El Salvador Bitcoin airdrop programı, ülke nüfusunun %70’inden fazlasının bankacılık tesislerine erişimi olmadığı için Salvador’un Bitcoin benimseme planının merkezi bir parçası. Tüm kayıtlı kullanıcılar, bir banka hesabına ihtiyaç duymadan cep telefonları aracılığıyla kolayca kullanılabilecek 30 dolar değerinde BTC alacaklar.
President of El Salvador @NayibBukele has announced each registered citizen of their wallet app will receive $30 in free #Bitcoin
“The wallet app will even work anywhere with a cell connection, and you won't have to have a cell plan for the app.” pic.twitter.com/6EiTNu4PGU
— Documenting Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) June 25, 2021
Vatandaşlar, uygulama içinde Bitcoin’i anında ABD dolarına çevirebilecekler. Chivo herhangi bir veri kullanmayacak, yani vatandaşların bir hücresel internet planına ihtiyacı olmayacak.
“Cüzdan uygulaması için bir hücre planınız olması gerekmez. Uygulamanın kullanıcıları, QR kodları yardımıyla ödeme yapacak ve para gönderecek. Ayrıca en büyük kripto para birimini alıp satmak da mümkün olacak. ”
Bukele, BTC airdropunun yanısıra yeni Bitcoin Yasası’nın 7 Eylül’den itibaren yürürlüğe gireceğini de duyurdu. Duyuru, cumhurbaşkanının yeni ulusal cüzdan programının nasıl çalışacağını kapsamlı bir şekilde açıkladığı eyalet adresiyle birlikte yapıldı.
Bukele, ülke için Bitcoin’in benimsenmesinde ön saflarda yer alıyor ve merkezi olmayan varlığın ülkeyi finansal sefaletten kurtarabileceğine inanıyor. Airdrop programı ve yeni Bitcoin ATM’lerinin kurulumunun yanı sıra Bukele, küçük ülkeyi temiz Bitcoin madenciliği için bir merkez haline getirmek için çalışıyor. Salvador’un Bitcoin madencilik operasyonları, %0 emisyonlu volkanik jeotermal enerji ile güçlendirilecek.
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Paraguay Bitcoin’i yasal olarak kabul etmek için ilk adımı attı!
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