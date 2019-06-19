Marvel ek sahnelerin olduğu Avengers: Endgame’i duyurdu!

Marvel imzalı son dönemlerin en popüler filmlerinden olan Avengers: Endgame, filmden kesilmiş sahnelerin de olacağı yeni versiyonu ile tekrar beyaz perdede izleyici deneyimine sunulmaya devam edecek.

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Marvel yapımı olan Avengers: Endgame filmi, daha vizyona girmeden önce Avatar’ın 2.787 milyar dolarlık gişe rekorunu geride bırakacağı söyleniyordu. Ancak 26 Nisan‘da vizyona giren filmin şu anki gişe hasılatı 2.743 milyar dolar. Aradaki rakam 44 milyon dolara düşmüş olsa da Endgame’in hasılatı gün geçtikçe düşüyor. Bu durumu fark eden ve rekoru Avatar’ın elinden almaya oldukça hevesli olan Kevin Feige, eklenen yeni sahnelerle filmin vizyonda kalmaya devam edeceğini söyledi.

Film stüdyolarının başkanı olan Kevin Feige; “ Evet bunu yapıyoruz. Daha önce anons edildi mi bilmiyorum ve ne kadar sahne ekleneceğini de bilmiyorum. Ama önümüzdeki hafta sonundan itibaren başlayacağız.” dedi.