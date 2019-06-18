Sony yeni Xperia cihazında altılı kamera sistemi kullanacak!

Sony ’nin yeni Xperia akıllı telefonunda, altı objektifli arka kamera kullanacağı sızdırıldı. Son dönemlerde çoklu kamera furyasına katılan Sony, dikkatini kamera sayısına ve kalitesine vermişe benziyor.

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Sony ’nin yakınlarda piyasaya sunması beklenen altı kameralı yeni Xperia cihazı hakkında kesin bilgilere ulaşmak mümkün değil. Max J. tarafından çıkan sızıntılara bakılırsa ön tarafta iki arka tarafta altı lensli tasarımı sayesinde, cihazın oldukça güçlü ve çok yönlü bir kamera sistemine sahip olacağı anlaşılıyor.

Çıkan sızıntıya göre yeni Sony Xperia cihazının arka tarafında değişken f/1,2 ve f/2,4 açıklıklı 48 MP ana kameranın yanında; f/2,4 20 MP objektif, f/2,4 açıklıklı 16 MP objektif, f/2,4 açıklıklı 8 MP ve değişken f/1,2 ve f/2,4 açıklığa sahip 12 MP lensler bulunuyor. Bunların altında ise 0.5 MP derinlik algı sensörü konumlandırılmış. Bu sensör sayesinde portre modu çekimlerinde arka plan bulanıklığının daha doğru kullanılması sağlanacak. Ön tarafta ise 10 MP kamerayı destekleyen 0.3 MP derinlik algısı sensörü bulunuyor.

Ortaya çıkan kamera çokluğuna bakılırsa bu cihazının da Nokia 9 PureView gibi görüntüleri işleyebilmek için özel bir işlemci kullanması bekleniyor. Sızıntıya göre cihazda bulunan değişken açıklığa sahip kameraların kullanım amacı da merak konusu. Oldukça yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen bu yeni akıllı telefon için kamera tarafındaki beklentiler şimdilik oldukça yüksek.