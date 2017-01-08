Martin Shkreli’nin Twitter Hesabı Şikayet Sonucu Kapatıldı

İnternetin ve dünyanın en çok nefret edilen adamı olan Martin Shkreli ne kadar tepki alırsa alsın istediğini yapmaktan geri kalmıyor.

Bu seferde Martin Shkreli’nin Twitter hesabı kapatıldı. Freelance gazetici Lauren Duca’yı sürekli rahatsız eden Shkreli’nin hesabı kalıcı olarak kaldırıldı. Aralık ayında Teen Vogue dergisine Donald Trump’ı kötüleyen bir yazı yazan Duca’nın bu yazısı bir anda çok okundu ve bu yazıdan sonra Shkreli, Duca’yı sürekli rahatsız etmeye başladı.

Twitter üzerinden sürekli Duca’ya şakalar yapan Shkreli en son gazeteciye Donald Trump’ın yemin törenine beraber gitmeyi teklif etti. Luca’da bu davete organlarını yemeyi tercih edeceğini belirterek cevapladı.

I would rather eat my own organs pic.twitter.com/IgeCRZqk8w — Lauren Duca (@laurenduca) January 5, 2017

Shkreli en son olarak da profilini Duca’nın fotoğraflarıyla süsledi ve profil fotoğrafını kendisi ile Duca’nın sarıldığı bir fotoğraf yaptı. Fotoğrafın sonradan düzenlendiği ise bariz belli. Duca bu sefer direkt olarak Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’e şikayetlerini dile getirdi.

Martin Shkreli’nin Trump taraftarı olduğu bilenen bir gerçek. Kendisinin dünyanın en çok nefret edilen adamı olması da CEO’su olduğu ilaç firmasının çok kullanılan Turing isimli AIDS ilacının fiyatına %5000 zam yapmasına dayanıyor. Shkreli 2014 yılında da yönettiği Retrophin isimli ilaç şirketinde de zimmetine para geçirmesine suçlanmıştı.