Xiaomi tarihinin en hızlı ve en stabil arayüz güncellemesi olduğu söylenen MIUI 14 için artık geri sayım başladı. Çinli teknoloji devi Mart ayına kadar bu arayüz güncellemesini alacak olan Xiaomi ve Redmi modellerini resmi olarak açıkladı. Bu iki ay içerisinde 10’dan fazla telefon bu güncelleme ile kavuşacak. Ancak bu güncelleme her Android güncellemesinde olduğu gibi pazarlara kademe kademe sunulacak.

Yeni MIUI 14, özel bir tasarım dili ile geliyor. MIUI’nin tasarımı bir adım daha geliştirildi. Tasarım değişikliğinin yanı sıra bazı yeni özellikler görüyoruz. Tasarım yenilikleri ve ek özellikleriyle MIUI 14, çok akıcı bir arayüze benziyor.

Güncellemedeki en önemli gelişme, öncelikle sistem uygulamalarının sekize düşürülmesinin bir sonucu olarak işletim sisteminin alan kullanımının optimizasyonu oluyor. Bu, MIUI’nin yeniden boyutlandırılmasına ve 1.5 GB tasarruf edilmesine izin veriyor.

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MIUI gizlilikle ilgili önemli gelişmeler de sunuyor. Xiaomi, görüntü tanıma, resimlerden metin çıkarma, video altyazılar, arama kaydı, çeviri ve diğer işlemler dahil olmak üzere çeşitli kullanımlarda verileri saklayacak. Veriler yerel olarak yani telefonda işleneceği için Xiaomi’nin sunucularına gönderilmeyecektir. Çinli şirketin kullanıcı faaliyetlerini gizli tutması önemli bir ilerleme gibi görünüyor.

Aşağıdan bu iki ay içerisine güncellemeyi alacak olan modellere ulaşabilirsiniz.

Mart’a Kadar MIUI 14 Alacak Xiaomi Modelleri

Xiaomi

Xiaomi Mix 4

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 10S

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Redmi

Redmi K40 Pro

Redmi K40S

Redmi K40

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Explorer Edition

Redmi Note 12 Trendy Edition

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11E

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note11 Pro+

Tablet modellerine gelecek olursak, Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 5 ve Redmi Pad için son MIUI 14’ün Nisan ayı başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.