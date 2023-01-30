Xiaomi bir süredir araba tasarlıyor. Elektrikli otomobil birkaç gün önce kış testlerinde görülmüştü. Ancak üzeri kamuflaj ile kapalıydı. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi’nin elektrikli otomobilinin görüntüleri sızdırıldı. Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da yayınlanan bir görüntüde otomobil tüm ihtişamıyla gözler önüne serildi. Yayınlanan görüntülere göre otomobilin ismi Xiaomi MS11. Weibo’da otomobilin ismini tekstil firması Marks and Spencer’a benzeterek dalga geçenler bile oldu.

Görüntüdeki araba dört kapılı spor bir sedan. Bagaj tasarımı tarafında Opel Insignia veya son kasa Honda Civic’lere benzediğini söylemek çokta yanlış olmaz. Far tasarımına biraz dikkatli bakınca McLaren 720S‘i andırdığını söyleyebiliriz.

Otomobilin ön tarafında LiDAR sensörü belirgin bir şekilde görülüyor. Bunun yanı sıra plakadaki Xiaomi logosu ve altında yazan MS11 yazısı oldukça belirgin bir şekilde okunabiliyor.

Görseldeki jantlar oldukça ilgi çekici. BMW-vari bir jant tasarımı tercih edilmiş. Jantların altında ise sarı renkli fren kaliperleri göze çarpıyor.

Xiaomi tarafı otomobilin yenilikçi özelliklere sahip olmayacağını en başta zaten söylemişti. Görseller de bunu destekler nitelikte. Xiaomi otomobil işinde çok yeni olduğu için alışılagelmiş tasarımlarla pazara girip daha sonrasında yenilikçi otomobiller piyasaya sürmeye çalışıyor.

Ancak Xiaomi’nin yazılımsal tarafta MIUI ile çok sıkıntı yaşadığını, Xiaomi kullanan birçok kullanıcının MIUI arayüzünün stabilitesinden çok memnun olmadığını hatta sırf bu yüzden insanların telefonlarını değiştirdiğini biliyoruz. Geldiğimiz noktada bugün otomobillerde bile yazılım çok önemliyken Xiaomi’nin bununla nasıl başa çıkacağı şimdilik tam bir muamma. İlerleyen zamanlarda bekleyip göreceğiz.