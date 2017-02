Mart Ayından İtibaren Mafia III’e Yeni Ek Paketler Gelecek

Geçen yıl bizlerle buluşan Mafia III’ün arkasındaki geliştirici ekip oyuna gelecek olan bütün yeni ek paketlerin tarihlerini duyurdu.

Mafia III’ün ek paketleri yeni görevler ve mekanlar içerecek olan ek paketler Mart ayından itibaren çıkacak. Bu ek paketlerden ilkinin adı Faster, Baby! olacak. Ek paket özellikle bol bol araç takibinin olduğu yeni görevler getirecek. Ayrıca New Orleans’a benzeyen şehirde yeni yerler göreceğiz.

Araç sürüşü ek paketin merkezinde yer alıyor. Lincoln, Roxy Laveau ile yeni maceralara atılacak. Bu görevde New Bordeaux dışında rüşvet yiyen bir şerifin peşine düşecekler. Bu ek paketten sonra Stones Unturned ve Sign of the Times ek paketleri gelecek. Paketler sırasıyla Mayıs ve Temmuz aylarında gelecek. Bu ek paketlerde ise CIA ajanı ile beraber birlik olup Vietnam savaşına dair bazı şeyler göreceğiz. Bütün görevler dönemin havasını yansıtacak.

Duyurulan ek paketler son derece heyecan verici. Umalım ki hatalar oyunu oynanamaz hale getirmesin. Oyunun hikayesinin daha da gelişeceği ek paketlerin kesin çıkış tarihlerine dair bir bilgi yok. Ek paketlerin fiyatları da henüz belli değil.