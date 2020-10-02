Marshall Major IV kablosuz kulaklığı tanıtıldı!

Marshall Major IV kulaklığı için kablosuz şarj ve bazı tasarım değişikliklerini duyurulmuştu. Bunların yanı sıra, pil ömrü, halefine göre ciddi şekilde arttan yeni Major IV Bluetooth kulaklığı duyuruldu. Marshall, bu kulaklığı, ön siparişe özel 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Kulaklığın piyasaya çıkış tarihi ise 14 Ekim 2020.

Performansı yüksek ve güzel tasarımlı kulaklıkları ile dikkat çeken Marshall’ın Major III kulaklığı çok beğenilmişti. 30 saatin üzerinde kullanım sunuyordu. Major IV kulaklığı “III” modelinin bir tık üstünde özelliklere sahip gelişmiş versiyonu olarak konumlandırılıyor ve aynı fiyattan ön siparişe açılıyor.

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Marshall Major IV özellikleri bize neler sunuyor?

Önceki nesil modele göre en iyi iyileştirmelerden biri olan pil ömrü ile Major IV, Major III‘ün halihazırda etkileyici olan 60 saatlik pil iddiasını da geçip 80 saatlik kullanım sunuyor. Kulaklık ayrıca hızlı şarj özelliğine sahip. Bu nedenle 15 dakikalık hızlı şarj size 15 saatlik kullanım sağlıyor.

Marshall Major IV ayrıca bir özellik de içeriyor. Kulaklıklar, sağ kulağın içine yerleştirilmiş bir kablosuz şarj bobini aracılığıyla kablosuz şarj desteği içeriyor. Aynı zamanda, kulaklıkla birlikte gelmediği için kendi kablosuz şarj cihazınızı almanız gerekiyor. Ya da de USB-C kablosu üzerinden normal şekilde şarj edebiliyor.

Marshall Major IV, müziğinizi ve ses düzeyini kontrol etmek için hareket ettirilebilen veya basılabilen çok yönlü bir kontrol düğmesi gibi diğer Marshall özelliklerine de sahip. Ayrıca önceki nesillerden tamamen sade bir tasarımı benimsiyor. Kulaklıktaki ses halı, pil biterse kulaklığı bir kablo kullanarak takmanıza olanak tanır. Ayrıca başka bir çift kablolu kulaklık da takabilir ve ardından Bluetooth sesini her iki kulaklık arasında paylaşabilirsiniz.

Marshall Major IV, Marshall‘ın web sitesinden 149$ karşılığında ön siparişe açıldı. 14 Ekim‘de satışa çıkacağı belirtildi.