Marka sevdalılarına kızıyor muyuz? Sizden Gelenler #53

Sizden Gelenler #51 videosunda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.

0:17 Sizce şu anki piyasada durup baktığınız zaman, “beş para etmez” dediğiniz telefon hangisi acaba?

1:56 Şirketten herhangi birisi kariyerinin bir döneminde yurtdışı tecrübesi yaşadı mı veya bu kariyere ilk başladığında yurtdışında kovaladığı fırsatlar var mıydı yoksa direkt Türkiye’de başlama hedefiyle mi yola çıkıldı?

3:39 Sizce Kayıtlı Telefon almak mı garantili telefon almak mı? Kullanıcı hatasını ve parayı göz önüne alarak cevaplandırınız

5:55 OnePlus markasının ülkemize gelebilme ihtimali nedir? Sizce gelirse başarılı olur mu? Şahsen Oppo ve Xiaomi’den daha kaliteli olduğunu düşünüyorum.

9:13 Yakında bir akıllı saat alacağım. Huawei GT2 bütçem dâhilinde en iyi seçenek olarak görüyorum. ABD ile Çin geriliminde telefonlar gibi nasibini alır mı? Bundan dolayı biraz çekiniyorum varsa bu fiyatta başka bir cihaz tavsiyeniz listeme ekleyebilirim

10:20 Google Pixel telefonlarını Türkiye’ye neden getirmiyor?

10:31 Öncelikle markaların Türkiye müdürleri (Meizu ve Logitech gibi) ile yaptığınız sohbetler çok güzel ve faydalı oluyor bunların artması çok hoş olur. Şuanda sahip olmadığınız ya da olamadığınız hangi teknolojiye sahip olmak isterdiniz? (Daha üretilmemiş de olabilir.)

17:26 Apple daha çok software den para kazanmak istiyor (oyun,aplikasyon), bu nedenle de daha cok ios’lu telefon olması gerekli bu yüzden sizce ileride telefon fiyatları yüksekliği yüzünden kendi telefon fiyatını ayni tutup diğer bir telefon üreticisine ios lisansı verir mi ?

21:12 Vestel Venüs serisinin sonu mu geldi? Artık ne reklamı ne fuarlarda tanıtımı lansmanı yapılır değil.

24:33 Birkaç gün önce mi 9t aldım ama şarjı biraz çabuk bitiyor. Sebebi nedir?

25:43 Telefon bakıyorum kafam çok karışık kamerası güzel olması yeterli benim için ne önerirsiniz yardımcı olursanız sevinirim

26:29 Abi mi 9t ve redmi Note 8 pro arasında kalmıştım redmi Note 8 pro aldım sizce doğru mu yaptım avantajları ya da dezavantajları neler bu telefonun?

27:36 Samsung fold’u TR’de ilk sizde gördük. Huawei mate x ve özellikli daha alınası ve daha kullanışlı olan Motorola razr’ı (katlanır telefonların asıl kralını) görür müyüz? Bence ne yapıp edip, hello moto demelisiniz

29:13 Mi 9t mi yoksa mi 9t pro mu?

29:52 Amoled ve lcd ekranlar arasında farklar neler? Amoled ekranlı cihazların daha pahalı olması ekrandan dolayı olabilir mi? Birde samsung cihazların çektiği fotoların doğaldan daha renkli ve daha canlı görünmesinin sebebi ekran olabilir mi? Yani o fotoyu lcd ekranlı bir cihaza göndersek farklı görünür mü?

32:35 Günümüzde f/p cihazları makul, alınabilir cihazlar olmakta. Lakin ileri yönelik düşündüğümüzde özellikle amoled ekranlı f/p cihazlarının ekran fiyatları cihaz fiyatının yarısına geliyor. Bu durumda bu tür cihazlarda f/p cihazı kriterlerinin değişmesi gerekmez mi?