Sizden Gelenler
Marka sevdalılarına kızıyor muyuz? Sizden Gelenler #53
Sizden Gelenler videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık.
Zaman çizelgesi
0:16 Siz de bazı marka sevdalıların bilgisizce ve ofansifçe yazdığı yorumları görünce sinirleniyor musunuz? Açıkçası ben kendime hâkim olamıyorum hepsine cevap veresim geliyor. Bu duruma alışmak zor oldu mu veya devam ediyor mu?
2:08 Mi 9t pro mu mi mix 3 mü? Kamera ve pil yönünden kıyaslarsanız sevinirim.
2.50 İzlediğiniz dizi var mı şu an ve tavsiye ettiğiniz dizi ve filmler nelerdir? Birde black widow fragmanını izlediniz mi izlediyseniz ne düşünüyorsunuz?
5:08 Eğer tekrar üniversite okumak isterseniz hangi bölümü okurdunuz?
6:35 Galaxy note 4 kullanıyorum. Şarjı dayanmıyor, gece çekimi vasat. Pili ve kamerası iyi hangi telefonu önerirsiniz? (Fiyat olarak aklımda 5000 TL var ama yok biraz ekle de şunu al, seni rahat rahat götürür derseniz ekleme yaparım
7:46 Ofis içi videolar neden gelmiyor artık. İşler çok mu yoğun? Yoksa biz büyüdük artık havalarına mi girdik
8:56 Videolarınızı izlerken genelde Windows’lu PC’leri görüyorum önünüzde. MacBook Air ya da MacBook Proyu tercih etmeme sebepleriniz nelerdir?
10:32 2020 yılı yaklaşırken teknoloji dünyasından gelecek yıl için beklentileriniz nelerdir? (Uygun fiyatlı cihazlar, daha yenilikçi ürünler, uygulama ve servislere yönelik yatırımlar…)
13:23 Telefonlarda kamera sayılar arşa çıktı, bunların yerine fotoğraf makinesi gibi arkaya tek ve kocaman bir lens koyulsa bütün problemler çözülmez mi? Örneğin mate 30 pro ve one plus 7T arkası tek kamera olarak düzenlenebilir.
16:41 Sizce ülkemizdeki dolar kuru göz önüne alınmadığında üst seviye amiral gemilerinin ABD’de 1000 dolar civarında satış fiyatına sahip olması, ABD’de yaşayan birisi için uygun fiyatlı mıdır? Yani bizim Türkiye’de 1K TL’ye aldığımız cihazlar = 1K dolarlık cihazlar denilebilir mi?
19:27 Bütçeden bağımsız marka olarak kalitesinden en memnun kaldığınız markalar hangileri? (Teknoloji konusunda) Tam kablosuz kulaklıklar gerçekten fiyatına değer mi yoksa 300 liralık bir kablosuz kulaklık kullanmak yerine 80 liralık kablolu kulaklık aynı deneyimi yaşatır mı?
22:48 3000 fiyat altında hangi işletim sistemi tercih edilmeli? Yıllar önce üretilmiş iphone modeller mi yoksa samsung a sersi gibi telefonlar mı?
Sizden Gelenler
Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapmak güvenli mi? Sizden Gelenler #52
Sizden Gelenler #52 bölümünde her zaman olduğu gibi sosyal medya plarformları üzerinden bizlere sorduğunuz sorulara cevap veriyoruz.
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Aşağıda Can Kahya tarafından hazırlanan sorular ve cevaplara ait dakikalara ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler…
00:29 Yurtdışı kaynaklı sitelerden alışveriş yapmak güvenilir mi – Emre Kuşcu
5:19 Fiyat performans telefonlarla amiral gemileri arasında fiyat makası yavaş yavaş kapanıyor mu? Samsung ve Huaweinin diğer asyalı üreticilere göre elmavari politika izlemeleri amiral gemisi satışlarındanki düşüşü açıklamaya yeter mi? Ofise selamlar. – Mehmet Yüksekdağ
7:53 Takipçi buluşması yapıp onlarla video çekmeyi düşünüyor musunuz? Atıyorum Bursa’ya gelip bir yerde hem toplanıp sohbet etmeyi hem sohbeti videoya çekip paylaşmayı (teknolojiyle ilgili kısmını)? Böylece vatandaşın bakış açısı da ortaya çıkar daha iyi. Kii, sizin yorumunuz kısmının biraz daha kalabalık hali olabilir. – Zevzek adam
11:33 Kullanışlı ve uzun ömürlü bir telefon kaç para aralığında bulunur – Cicibebeh
12:28 Ortalama bir teknoloji editörü ne kadar maaş alıyor ersin abi ile sizin maaşınız arasında fark var mı varsa ne kadar? – Furkan Akay
15:14 Bir kaç sene sonra özellikle teknolojik ürünlerin internet üzerinden alınacağını düşünüyorum çünkü Teknosa veya Media Markt gibi bir çok teknoloji mağazası aynı ürünü bazen 300 bazende 500 TL farkla satıyor halkımız e alışveriş hakkında gün geçtikçe bilinçleniyor günümüzde hala internete guvenmeyenler var onlarında soyu bitecek diye düşünüyorum sizin düşünceniz nedir ? – Serhat Etli
21:20 Dün cumhurbaşkanı 5g ile konudan bahsetti işte önce fiber yaygın olması lazım ki 5g yi rahatca kullanalım diye hatta 5g 2021de türkiye geçecek dedi. Önce bakan 2020 de 5g ye geçilir demişti,şimdi ise başkan 2021 diyor, bu konuyla ilgili yorumlarınızı alalım – Onur Özel
26:44 Katlanabilir telefonlar ortalama kaç yıl sonra düşük fiyatlara satılır? – Cevat Küçük
29:40 Sizce Akıllı saat bir ihtiyaç mı yoksa bir heves mi? Sizce herkesde olması gereken bir şey mi yoksa olmasa da olur mu? Şu anda Watch Active kullanıyorum fakat her gün sarja takmak bana yorucu ve artılarını nötrleyici bir etmen olarak geliyor.Teşekkürler. – Emir Yasin Erdem
32:18 Sizce Mate 30 Pro Türkiye ye gelecek mi yoksa Huawei Üst Düzey Telefonlarda İlerleyen Dönemlerde Baltalayacak mı (P40-P40 Pro vs) – Baki Kök
33:41 Şimdiye kadar incelediğiniz powerbank’ler arasında f/p dengesi en iyi olan model hangisiydi? – Hüseyin Erkam Aytap
36:47 Samsung’un batarya ve arayüz kullanımı hakkında düşünceleriniz nelerdir özellikle son çıkan amiral gemilerinde ? – Şakir Karataş
Sizden Gelenler
Beş para etmez dediğimiz telefon var mı? Sizden Gelenler #51
Sizden Gelenler #51 videosunda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
0:17 Sizce şu anki piyasada durup baktığınız zaman, “beş para etmez” dediğiniz telefon hangisi acaba?
1:56 Şirketten herhangi birisi kariyerinin bir döneminde yurtdışı tecrübesi yaşadı mı veya bu kariyere ilk başladığında yurtdışında kovaladığı fırsatlar var mıydı yoksa direkt Türkiye’de başlama hedefiyle mi yola çıkıldı?
3:39 Sizce Kayıtlı Telefon almak mı garantili telefon almak mı? Kullanıcı hatasını ve parayı göz önüne alarak cevaplandırınız
5:55 OnePlus markasının ülkemize gelebilme ihtimali nedir? Sizce gelirse başarılı olur mu? Şahsen Oppo ve Xiaomi’den daha kaliteli olduğunu düşünüyorum.
9:13 Yakında bir akıllı saat alacağım. Huawei GT2 bütçem dâhilinde en iyi seçenek olarak görüyorum. ABD ile Çin geriliminde telefonlar gibi nasibini alır mı? Bundan dolayı biraz çekiniyorum varsa bu fiyatta başka bir cihaz tavsiyeniz listeme ekleyebilirim
10:20 Google Pixel telefonlarını Türkiye’ye neden getirmiyor?
10:31 Öncelikle markaların Türkiye müdürleri (Meizu ve Logitech gibi) ile yaptığınız sohbetler çok güzel ve faydalı oluyor bunların artması çok hoş olur. Şuanda sahip olmadığınız ya da olamadığınız hangi teknolojiye sahip olmak isterdiniz? (Daha üretilmemiş de olabilir.)
17:26 Apple daha çok software den para kazanmak istiyor (oyun,aplikasyon), bu nedenle de daha cok ios’lu telefon olması gerekli bu yüzden sizce ileride telefon fiyatları yüksekliği yüzünden kendi telefon fiyatını ayni tutup diğer bir telefon üreticisine ios lisansı verir mi ?
21:12 Vestel Venüs serisinin sonu mu geldi? Artık ne reklamı ne fuarlarda tanıtımı lansmanı yapılır değil.
24:33 Birkaç gün önce mi 9t aldım ama şarjı biraz çabuk bitiyor. Sebebi nedir?
25:43 Telefon bakıyorum kafam çok karışık kamerası güzel olması yeterli benim için ne önerirsiniz yardımcı olursanız sevinirim
26:29 Abi mi 9t ve redmi Note 8 pro arasında kalmıştım redmi Note 8 pro aldım sizce doğru mu yaptım avantajları ya da dezavantajları neler bu telefonun?
27:36 Samsung fold’u TR’de ilk sizde gördük. Huawei mate x ve özellikli daha alınası ve daha kullanışlı olan Motorola razr’ı (katlanır telefonların asıl kralını) görür müyüz? Bence ne yapıp edip, hello moto demelisiniz
29:13 Mi 9t mi yoksa mi 9t pro mu?
29:52 Amoled ve lcd ekranlar arasında farklar neler? Amoled ekranlı cihazların daha pahalı olması ekrandan dolayı olabilir mi? Birde samsung cihazların çektiği fotoların doğaldan daha renkli ve daha canlı görünmesinin sebebi ekran olabilir mi? Yani o fotoyu lcd ekranlı bir cihaza göndersek farklı görünür mü?
32:35 Günümüzde f/p cihazları makul, alınabilir cihazlar olmakta. Lakin ileri yönelik düşündüğümüzde özellikle amoled ekranlı f/p cihazlarının ekran fiyatları cihaz fiyatının yarısına geliyor. Bu durumda bu tür cihazlarda f/p cihazı kriterlerinin değişmesi gerekmez mi?
Sizden Gelenler
Damla çentik modası biter mi? – Sizden Gelenler #50
Sizden Gelenler #50 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık. Bakalım bu hafta neler sorulmuş?
Sizden Gelenler zaman çizgelesi
0:53 Uzun zamandır soruyorum maalesef cevap alamadım, sizce yeni helio işlemcileri nasıl buluyorsunuz?
2:11 Merhaba, ben androidle alakalı soru sormak istiyorum. Androidde Root atmak nedir? Apk nedir? Bunlar ne işe yarar? Yapmalı mıyız yapmamalı mıyız? Ben hep İOS kullandım nasipse yakında geçeceğim androide biraz bilgilendirme olursa sevinirim.
5:28 iphone 8 plus kullanıcısıyım bunu satıp huawei p30 pro almaya değer mi?
6:35 5 – 6 bin arası en iyi televizyon? Aradığım özellik android telefonlardaki gibi APK yükleyebilmek
8:10 Xıaomı mi 9t den, mi note 10 a geçiş yapacağım. Mi note 10 u beğendiniz mi?
9:34 HWP olarak 2020 yılı için yayıncılık anlamında yeni planlarınız var mı? (Yeni seriler kast ettiğim)
10:19 Telefon aksesuarları (akıllı bileklik bluetooth kulaklık v.b) şarj etmek konusunda pc üzerinde mi yoksa şarj adaptörü üzerinden mi şarj etmek hangisinden doğru olur.
11:49 GM 9 Pro satılıp üzerine 500 TL eklenip Redmi Note 8’e geçilir mi? Kamera hariç hiçbir avantajı yok kâğıt üzerinde
12:43 Bu damla çentik modası bir gün biter mi? Siz beğeniyor musunuz?
13:34 Yüksek mp sunan cep telefonları (48-64-108 mp) ile çekilen fotoğraflar kaç dpi? (Ham olarak 300 dpi sunuyor mu?) İkinci sorum: Fotoğraf, özellikle düşük ışık kalitesi yüksek fotoğraf çekebilen ve bağlantı hızı yüksek (4.5 g ve wifi) telefon önerinizi alabilir miyim?
15:16 Iphone neden samsung,xiaomi,huawei gibi markalar gibi orta segment telefonlarda çıkarmıyor . Bir diğer sorum ise şimdiye kadar pahalıda olsa bu, bu fiyatı ediyor, fiyatının hakkini veriyor dediğiniz cihazlar var mı varsa neler?
16:19 Piyasadaki yeni oyunları en iyi şekilde oynama derdi olmayanlar için bir telefonun 4GB ya da 6GB RAM’e sahip olması bir şey değiştirir mi?
17:07 Kablosuz kulaklık incelemeleri güzel geliyor ama bir akıllı saat incelemeleri az görüyorum, amazfit huawei Apple ürünleri gibi, bu yöne ağırlık verme gibi planlarınız var mı?
18:23 İki sorum var: 1. Telefonu gece şarjda bırakmak pile zarar verir diye bi inanış vardı eskiden. Günümüzdeki akıllı telefonlar telefon şarj olunca elektriği kesiyor diye biliyoruz ama kestikten sonra şarj 99a düşünce tekrar şarj etmiyor mu ve tüm gece bu olay devam ettiği için pil zarar görmüyor mu? 2. Bir ara honor 9x diye bir telefon tanıtılmıştı, bir türlü Türkiye’de satışa çıkmadı. Sizce y9 prime ın satışını engellememesi için mi satışa çıkmıyor? Çünkü yaklaşık olarak aynı fiyata y9 prime dan çok daha başarılı bir telefon bence.