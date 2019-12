Marka sevdalılarına kızıyor muyuz? Sizden Gelenler #53

Sizden Gelenler videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık.

Zaman çizelgesi

0:16 Siz de bazı marka sevdalıların bilgisizce ve ofansifçe yazdığı yorumları görünce sinirleniyor musunuz? Açıkçası ben kendime hâkim olamıyorum hepsine cevap veresim geliyor. Bu duruma alışmak zor oldu mu veya devam ediyor mu?

2:08 Mi 9t pro mu mi mix 3 mü? Kamera ve pil yönünden kıyaslarsanız sevinirim.

2.50 İzlediğiniz dizi var mı şu an ve tavsiye ettiğiniz dizi ve filmler nelerdir? Birde black widow fragmanını izlediniz mi izlediyseniz ne düşünüyorsunuz?

5:08 Eğer tekrar üniversite okumak isterseniz hangi bölümü okurdunuz?

6:35 Galaxy note 4 kullanıyorum. Şarjı dayanmıyor, gece çekimi vasat. Pili ve kamerası iyi hangi telefonu önerirsiniz? (Fiyat olarak aklımda 5000 TL var ama yok biraz ekle de şunu al, seni rahat rahat götürür derseniz ekleme yaparım

7:46 Ofis içi videolar neden gelmiyor artık. İşler çok mu yoğun? Yoksa biz büyüdük artık havalarına mi girdik

8:56 Videolarınızı izlerken genelde Windows’lu PC’leri görüyorum önünüzde. MacBook Air ya da MacBook Proyu tercih etmeme sebepleriniz nelerdir?

10:32 2020 yılı yaklaşırken teknoloji dünyasından gelecek yıl için beklentileriniz nelerdir? (Uygun fiyatlı cihazlar, daha yenilikçi ürünler, uygulama ve servislere yönelik yatırımlar…)

13:23 Telefonlarda kamera sayılar arşa çıktı, bunların yerine fotoğraf makinesi gibi arkaya tek ve kocaman bir lens koyulsa bütün problemler çözülmez mi? Örneğin mate 30 pro ve one plus 7T arkası tek kamera olarak düzenlenebilir.

16:41 Sizce ülkemizdeki dolar kuru göz önüne alınmadığında üst seviye amiral gemilerinin ABD’de 1000 dolar civarında satış fiyatına sahip olması, ABD’de yaşayan birisi için uygun fiyatlı mıdır? Yani bizim Türkiye’de 1K TL’ye aldığımız cihazlar = 1K dolarlık cihazlar denilebilir mi?

19:27 Bütçeden bağımsız marka olarak kalitesinden en memnun kaldığınız markalar hangileri? (Teknoloji konusunda) Tam kablosuz kulaklıklar gerçekten fiyatına değer mi yoksa 300 liralık bir kablosuz kulaklık kullanmak yerine 80 liralık kablolu kulaklık aynı deneyimi yaşatır mı?

22:48 3000 fiyat altında hangi işletim sistemi tercih edilmeli? Yıllar önce üretilmiş iphone modeller mi yoksa samsung a sersi gibi telefonlar mı?