Mark Zuckerberg, Facebook’un Misyonunu Yeniden Belirledi

Mark Zuckerberg için Facebook’un ortaya çıkış amacı için insanlara paylaşabilecekleri ve daha açık bir dünya oluşturabilecekleri bir platform olmaktı.

Ancak Mark Zuckerberg bugün kendi Facebook hesabından yaptığı açıklama ile bazı değişikliklere gitti. Zuckerberg aslında hedeflerini açıklayan bir mektup yayınladı. Burada şirketin eski misyonunda bazı kör noktalar olduğunu ve bunların geliştirilmesini gerektiğini söyledi. Zuckerberg, Facebook’ta insanların sosyal bir altyapı geliştireceklerini ve burada global bir topluluk oluşacağını dile getirdi.

5800 kelimeden uzun olan yazıda Zuckerberg 14 defa sosyal altyapı kelimesini kullandı. Üstelik hiçbir cümlede bunun ne olduğunu açıklamadı. Ancak kendisi beş büyük hedefin olduğu belirtti. Bu hedeflerde destekleyici, güvenli, bilgili, sivil olarak etkileşimde olan ve kapsayıcı kullanıcı toplulukları oluşturmak yer alıyor. Zuckerberg yazısında platformun geçtiğimiz on yılda ailelere ve arkadaşlara önem verdiğini ve artık toplum için sosyal bir altyapı olacaklarını belirtti.

Platformun 1.86 milyar kullanıcısı bulunuyor. Şirketin geçen yıl yapılan Amerikan seçimlerinde yalan haberlerden dolayı çok başı ağrımıştı. Her ne kadar bu durum radyo, televziyon, gazete ve hatta Twitter’da bile geçerli olsa da bu kadar çok etki yarattığı bir yer olunca sürekli Facebook ile uğraşıldı.