Mark Zuckerberg 2020 için Başkanlık Adaylığı Dedikodularına Son Verdi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün bir süredir 2020 yılında düzenlenecek olan Amerikan Başkanlığına aday olacağı söyleniyor.

Mark Zuckerberg, Amerika’nın en yüksek mevkiinde gözü olmadığını söyleyerek aday olmayacağını açıkladı. Ünlü CEO yaptığı açıklama da Facebook ve Chan Zuckerberg Initiative ile geleceği oluşturmak istediğini belirtti.

Bu söylentiler aslında oldukça mantıklı bir hareketin arkasından çıktı. Zuckerberg yıl bitmeden bütün Amerikan eyaletlerini ziyaret edecek. Bu ziyaretlerinde de yerel liderlerle görüşecek. Zuckerberg ilk ziyaretini Dallas Polis Departmanına gerçekleştirdi.

Ünlü CEO’nun kişisel fotoğrafçısı daha önce Beyaz Srayda George Bush için çalışıyordu. Chan Zuckerberg Initiative’de yardımcı olan iki isimli ünlü politik stratejist. Hal böyle oluncu bu tarz söylentilerin çıkması normal. Ayrıca kendisinin başkan adayı olmayı kimse için sürpriz olmaz.