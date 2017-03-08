Mark Zuckerberg 12 Yıl Sonra Harvard’dan Mezun Olacak

Harvard’ı bırakarak kendini Facebook’a adayan Mark Zuckerberg neredeyse 400 milyar dolarlık bir şirket için okulunu pek önemsemeyerek iyi bir iş yaptı.

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Harvard’ı 2006 yılında bırakmış vve kendini tamamen sosyal medya platformuna adadı. 12 yıl sonra Harvard’ın 2017 yılı mezunlarıyla beraber diploma alacak ve bir de konuşma yapacak. Tabii bu diploma onursal.

Haber bugün Harvard’ın internet sitesinden açıklandı. Harvard’ın Başkanı Drew Faust yaptığı açıklamada çok az kişinin Zuckerberg’ün yaptığı bir şey yapabileceğini ve onun dünyanın teknolojiye, eğitime ve bilime bakış açısını değiştirdiğini belirtti. Zuckerberg okulunu bırakıp başarılı olan ilk Silikon Vadisi ismi değil.

Finally heading back to school. Mark Zuckerberg paylaştı: 7 Mart 2017 Salı

Apple’ın kurucularından Steve Jobs, Steve Wozniak ile 1976 yılında şirketini kurmak için Oregon’da bulunan Reed College’ı bırakmıştı. Bill Gates ise Harvard’ı bırakmış ve iki sene sonra Paul Allen ile beraber Microsoft’u kurmuştu. Gates 10 yıl önce Harvard’da diploma konuşması yapmış ve onursal diploma almıştı. Bu konuşma esnasında Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan o dönemde Harvard’da öğrenciydi ve Gates’in konuşmasını izleyenler arasındaydı. Bill Gates’in böyle bir geçmişi olduğunu bilen Zuckerberg ise kendisinden yardım almaya karar vermiş gibi gözüküyor.