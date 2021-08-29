Mark Cuban Dogecoin Benimsenmesinin Artması İçin Yeni Alternatifler Deniyor!

Popüler NBA takımı Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, popüler altcoin Dogecoin ‘in benimsenmesini artırmak için çalışıyor ve yeni alternatifler deniyor. Geçtiğimiz aylarda takımın ürün satışlarında Dogecoin’i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlayan Dallas Mavericks, şimdi de takımın internet sitesinden kripto para ödemesi ile ürün alışverişi yapan müşterilere hediye kartı verecek.

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Dogecoin’in benimsenmesi ve ödeme aracı olarak kullanılmasının teşviki için çalışan Mark Cuban, bu bağlamda başlatılan Cryptomania kampanyasını duyurdu ve bu kampanyanın bir parçası olarak müşterilere hediye kartları verileceğini bildirdi.

Kampanyaya göre, desteklenen kripto para birimlerinden biri ile tek seferde 150 dolarlık ürün satın alan kişiler, bunun karşılığında 25 dolar değerinde hediye kartı kazanacak. Kampanyanın yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Popüler bir meme kripto para olan Dogecoin Mark Cuban tarafından oldukça seviliyor ve destekleniyor. Sahibi olduğu NBA takımı Dallas Mavericks’in ürünlerinin Dogecoin ile satın alınabilmesini mümkün kılarak, ilk kez bir NBA takımında böyle bir hamlenin gerçekleşmesini sağlayan Cuban, bu ayın başlarında Dogecoin’in ana akım benimsenmesini daha da artırabilmek için özel indirimler ve kampanyalar yapacağını duyurmuştu. Cuban, topluluğu nedeniyle Dogecoin’in en güçlü kripto para birimi olduğunu düşünüyor.