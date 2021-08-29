Kripto Para
Mark Cuban Dogecoin Benimsenmesinin Artması İçin Yeni Alternatifler Deniyor!
Popüler NBA takımı Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, popüler altcoin Dogecoin ‘in benimsenmesini artırmak için çalışıyor ve yeni alternatifler deniyor. Geçtiğimiz aylarda takımın ürün satışlarında Dogecoin’i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlayan Dallas Mavericks, şimdi de takımın internet sitesinden kripto para ödemesi ile ürün alışverişi yapan müşterilere hediye kartı verecek.
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Dogecoin’in benimsenmesi ve ödeme aracı olarak kullanılmasının teşviki için çalışan Mark Cuban, bu bağlamda başlatılan Cryptomania kampanyasını duyurdu ve bu kampanyanın bir parçası olarak müşterilere hediye kartları verileceğini bildirdi.
You know you want to, https://t.co/VUydpLFzGh is ready for you. It's #Dogemania ! pic.twitter.com/aSpraDOmCe
— Mark Cuban (@mcuban) August 27, 2021
Kampanyaya göre, desteklenen kripto para birimlerinden biri ile tek seferde 150 dolarlık ürün satın alan kişiler, bunun karşılığında 25 dolar değerinde hediye kartı kazanacak. Kampanyanın yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Popüler bir meme kripto para olan Dogecoin Mark Cuban tarafından oldukça seviliyor ve destekleniyor. Sahibi olduğu NBA takımı Dallas Mavericks’in ürünlerinin Dogecoin ile satın alınabilmesini mümkün kılarak, ilk kez bir NBA takımında böyle bir hamlenin gerçekleşmesini sağlayan Cuban, bu ayın başlarında Dogecoin’in ana akım benimsenmesini daha da artırabilmek için özel indirimler ve kampanyalar yapacağını duyurmuştu. Cuban, topluluğu nedeniyle Dogecoin’in en güçlü kripto para birimi olduğunu düşünüyor.
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Kripto Para
Böylesi İlk Kez Oldu: Düğünde Geline Altın NFT’si Takıldı!
NFT furyası tüm hızıyla devam ederken, bu alanla ilgili her gün yeni ve çarpıcı gelişmelere de tanık oluyoruz. Öyle ki, artık bazı gelişmelere şaşıramıyoruz bile. NFT alanına yönelik son “yok artık” dedirten gelişme ise Türkiye’den. Blok zincir teknolojisi ve kripto paraları günlük hayatta çok daha sık duymaya ve görmeye başladığımız bir dönemdeyiz. NFT’ler bu sefer ise bir düğünün başrolündeydi. Türkiye’de gerçekleşen bir düğünde geline altın NFT’si takıldı.
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NFT çılgınlığı kendini düğünde de gösterdi. Türkiye’de gerçekleşen bir düğünde gelin ve damada hediye olarak NFT haline getirilmiş altın takıldı. Düğünde takılan altın NFT’si, dünyada bir ilk olarak Türkiye’de tarihe geçti.
CryptoWomen Turkey kurucusu ve aynı zamanda başarılı bir avukat olan Av. Sima Baktaş, kendi düğününde hediye olarak NFT haline getirilmiş altın aldı. Blok zincir teknolojisi alanında adını başarılar ile duyurmuş avukat, düğününde bir NFT hediyesi almanın mutluluğu ve heyecanını Twitter üzerinden paylaştı. Dünyada bir ilk olan altın NFT’sinin heyecanını şu sözler ile ifade etti:
“Ve dünyada bir ilk gerçekleşti! Boğaziçili gençler düğünümüzde dünyanın ilk NFT altınını bize taktılar:) teşekkür ederiz.”
Ve dünyada bir ilk gerçekleşti!
Boğaziçili gençler düğünümüzde dünyanın ilk NFT altınını bize taktılar:) teşekkür ederiz☺️ @Halustra01 @cengiz_kaslan https://t.co/6LpybIvCes pic.twitter.com/zk56MLNC4v
— Sima Baktas🔺 (@simabaktas) August 28, 2021
Tyler isimli bir Twitter kullanıcısı da düğünde takılan NFT altınına ait görüntüleri şu ifadeleri kullanarak paylaştı:
“Evet, tarihin ilk NFT takısı çok saygıdeğer Sima Baktaş hocamıza takılmıştır. Hayırlı olsun.”
NFT sektörü, ağustos ayında oldukça hareketli ve yeniliklerle doluydu. Geride bıraktığımız 30 gün içerisinde NFT satın almak için harcanan miktar yaklaşık olarak 900 milyon doları aştı. Önemli isimlerin NFT alanına dahil olduğunu gördük. Öyle ki NFT şeklinde “aşk” satışına bile şahit olduk. Yükselen bir grafik çizen NFT sektörünün ilerleyen günlerde neler getirmeye devam edeceğini merak ediyoruz. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz.
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Kripto Para
Twitter CEO’su Jack Dorsey Bitcoin İle İlgili Yeni Projesini Açıkladı!
Twitter ve Square’ın CEO’su olan Jack Dorsey, lider kripto para birimi Bitcoin ’e olan ilgisi ve sevgisi ile biliniyor. Bitcoin’in geleceği değiştireceğine inanan Dorsey, lider kripto para birimi ile ilgili iş süreçleri de geliştiriyor. CEO, şimdi de merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını açıkladı.
Twitter CEO’su Jack Dorsey, yeni kurulan bir kripto para birimi ve merkezi olmayan bir Square birimi ekibi olan TBD’nin merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kuracağını duyurdu. CEO, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada “Bitcoin için merkezi olmayan bir borsa oluşturmak üzere açık bir platform yaratmamıza yardımcı olun.” İfadelerini kullandı.
We’ve determined @TDB54566975’s direction: help us build an open platform to create a decentralized exchange for #Bitcoin https://t.co/jHYWHy1qmu
— jack⚡️ (@jack) August 27, 2021
TBD Birim başkanı Mike Brock, Bitcoin’in itibari paralar ile alım satımının yapılabileceği, merkezi olmayan bir borsa (DEX) kuracaklarını söyledi. Ayrıca borsanın tamamen açık kaynak şekilde geliştirileceğinin de altını çizdi ve herhangi bir cüzdanın kullanılabileceğini de belirtti. Brock, borsanın Coinbase gibi merkezi ve saklama hizmetlerini içereceğini söylüyor.
“Bitcoin’in internetin yerel para birimi olacağına inanıyoruz. İnterneti daha merkezi olmayan hale getirmeye yardımcı olacak birçok proje olsa da, odak noktamız yalnızca herkes için sağlam bir küresel para sistemidir. Ama hepsini dahil etmek, eksik olduğunu düşündüğümüz birkaç parça gerektiriyor.”
Şu anda TBD’nin çözmeye çalıştığı temel sorunlar ise maliyet ve ölçeklenebilirlik.
DEX’lerin token takaslarını denetleyen merkezi bir aracı yoktur. Merkezi olmayan bir borsa, tipik olarak bireysel alım ve satım emirleri göndererek kullanıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştıran merkezi bir borsa gibi bir emir defteri tutmaz. Kullanıcılar, diğer borsalardan farklı olarak tokenları doğrudan birbirleriyle değiştirir. Ek olarak, fiat para birimi, geleneksel finans kurumlarına erişimi olmayan ve müşterinizi tanıyın (KYC) uyum prosedürleri olmayan bir DEX’te kullanılamaz.
Jack Dorsey geçtiğimiz temmuz ayında Square aracılığıyla yeni bir merkeziyetsiz ve açık kaynaklı bir proje üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şirketin merkeziyetsiz finansal hizmetler oluşturmayı kolaylaştırmayı amaçlayan açık kaynaklı bir geliştirici platformu oluşturacağını söylemiş ve ilk hedefin Bitcoin olacağını ifade etmişti. Dorsey, hayatının sonuna kadar Bitcoin’in geliştirilmesi için çalışacağını söylüyor. Square, Bitcoin için bir donanım cüzdanı projesinin de üzerinde duruyor.
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