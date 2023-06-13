İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Manchester United, Katar Devleti’nin başdestekçilerinden Şeyh Jassim Bin Hamad Al Thani’ye 6 milyar euro bedelle satıldı.

İngiltere futbolunun önemli kulüplerinden Manchester United, el değiştirdi. Ada ekibi, 2005’ten bu yana sahibi olan Glazer ailesinin onayı sonrası Katar Şeyhi Jassim Bin-Hamam Al-Thani’ye satıldı.

Manchester United, 1878 yılında kuruldu ve İngiltere’deki en başarılı kulüplerden biri olarak kabul ediliyor. Kırmızı Şeytanlar olarak bilinen kulüp, 20 Premier Lig, 12 FA Cup ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Kulübün sahipleri olan Amerikalı Glazer ailesi, uzun süredir kulübü satmak istiyordu. Glazer ailesi 2005 yılında 790 milyon sterline Manchester United’ı satın almıştı. Fakat son dönemde taraftarların artan baskısı ve borç yüküyle mücadele etmekten yorulan aile nihayet kulübü satmaya razı geldi.

Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani’nin kardeşi olan Şeyh Jassim, uzun süredir İngiltere’de yatırım yapmak istiyordu. 6 milyar euro ödeyerek Manchester United’ın tamamının sahibi olan Jassim, kulübün dünyanın en büyük markalarından biri olmasını istiyor.

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Manchester United taraftarları, Glazer ailesinin kulübe verdiği zararlardan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. Fakat bir yandan da kulübün geleceği konusunda endişeli. Şeyh Jassim yönetiminde kulübün aynı başarılara imza atıp atmayacağı merak konusu.

Şeyh Jassim ise satın alma sonrası yaptığı açıklamada, kulübün tarihine ve değerlerine bağlı kalacaklarını söyledi. Ayrıca kulübün altyapıya ve taraftarlara yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Premier Lig’in ve Avrupa futbolunun devlerinden Manchester United’ın geleceği, Katarlı yeni sahiplerinin ellerinde…