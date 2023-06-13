13-15 Haziran tarihleri arasında MediaMarkt’ta babalara ve öğrencilere karneler günü kampanyası başladı! Bu kampanya kapsamında birçok ürün sizi bekliyor. Kampanyaya dahil olan ürünlere dilerseniz buradaki linkten bakabilir isterseniz sizin için oluşturduğumuz listeye de göz atabilirsiniz. Sizin için oluşturduğumuz liste şu şekilde:

SOULTECH Bike 003 Bisiklet



Son dönemde birçok kişi elektrikli motosiklet, araba ve sukuter modelleri kullanıyor. Buna bir de elektrikli bisikletler eklendi. Şehir içindeki kısa mesafeli ulaşımlarda büyük kolaylık sağlayan bu araçlardan elektrikli bisiklet babalar ve karne günü hediyesi için uygun bir hediye olabilir. SOULTECH markasının Bike 003 modeli ise onlardan birisi. Tam şarj ile 60km menzil sağlayan bu elektrikli bisiklet, 2 Yıl Resmi Üretici Garantili. Böylece elektriksel problemleriniz olduğunda sorunu hızlı şekilde çözebilirsiniz. Özellikle yaz aylarına girdiğimiz şu dönemde yazlık bölgelerde ulaşım sorunundan kolayca kurtulabilirsiniz. Eğer siz de SOULTECH Bike 003 modeline göz atmak ve 19.999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

HUAWEI Watch GT 3 46mm Active Edition

Akıllı saatler hayatımızın vazgeçilmez teknolojik ürünlerinden biri haline geldi. Sağlık takibi yapabilmesi, egzersiz kontrolü, telefonlarımız ile bağlı bildirimleri almak ve aramalarımızı yönetmek gibi birçok fonksiyona sahipler. Akıllı saat konusunda kendisini kanıtlayan markalardan birisi de HUAWEI. HUAWEI, WATCH GT 3 modeli ise bu özelliklerin tamamına sahip bir model. Ayrıca 14 gün batarya süresi sunan saat ile uzun süre vakit geçirebiliyorsunuz. Android ve iOS platformlarıyla uyum içinde çalışan bu saate göz atmak ve 3499 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz.

LOGITECH G G203 Lightsync Kablolu Oyuncu Mouse



Sadece genç yaşındakiler oyuncu olmaz. Her baba da çocukları gibi oyuncu olabilir. Biz de hem babalar hem de genç oyunculara özel bir ürün seçtik. Oyun severlerin yakından tanıyacağı Logitech markasının G serisinden G203 Lightsync kablolu oyuncu mouse ile oyunlarda kendinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. RGB özelleştirilebilir aydınlatması, hassas 8000 dpi izleme ve 5 duyarlılık ayarı, farklı işlevlere atayabileceğiniz 6 tuşlu tasarımı ve tuş gerginliğini ayarlayabileceğiniz metal yaylı sistemiyle belki de listenin en fiyat/performans ürünü olabilir. Eğer siz de birçok farklı renge sahip olan Logitech G G203 Lightsync kablolu oyuncu mouse modeline göz atmak ve 349 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.