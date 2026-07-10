Gelecek aylarda tanıtılması merakla beklenen iPhone 18 serisine dair en çarpıcı finansal analiz pazar araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayımlandı. Tedarik zincirinden elde edilen malzeme faturası (BOM – Bill of Materials) verilerine göre, serinin en tepe modeli olacak iPhone 18 Pro Max’in üretim maliyeti bir önceki nesle kıyasla tam 300 dolar birden arttı.

Yaşanan bu ekstrem maliyet artışı karşısında uzun süredir başlangıç fiyatlarını sabit tutmaya çalışan Apple’ın pes etmek üzere olduğu ve küresel perakende satış fiyatını en az 200 dolar yukarı çekeceği belirtildi.

Maliyeti Uçuran Faktörler: 2nm Çip ve Küresel Bellek Krizi

Counterpoint analistlerine göre iPhone 18 Pro Max’in üretim bandında 300 dolarlık devasa bir ek yük oluşturmasının arkasında üç temel donanımsal değişiklik yer alıyor:

TSMC’nin 2nm A20 Çipi ve Yeni Paketleme: TSMC’nin yeni nesil 2 nanometre (2nm) fabrikasyon sürecine geçişi ve Apple’ın kullandığı gelişmiş paketleme mimarisi, işlemci başına düşen silikon plaka (wafer) maliyetini dramatik bir şekilde yukarı taşıdı.

Bellek ve Depolama Krizi: 2026 yılı genelinde akıllı telefon sektörünü vuran RAM ve NAND depolama krizi, maliyetleri doğrudan etkiledi. Analizlere göre, Apple’ın yapay zekâ işlemleri için cihazlarda standart hale getireceği 12 GB/16 GB RAM modülleri ve hızlı depolama birimlerinin ham fiyatı geçen yıla oranla katlandı.

Gelişmiş Kamera Donanımı: Ming-Chi Kuo gibi analistlerin de daha önce doğruladığı üzere, profesyonel kalitede 200 MP periskop telefoto ve LOFIC 3.0 ana sensör teknolojisi, kamera modülünün maliyetini yüzde 50 oranında artırdı.

Apple 100 Doları Üstleniyor, 200 Doları Tüketiciye Yansıtıyor

Sektör normlarına göre üretim maliyeti 300 dolar artan bir cihazın raf fiyatının normal şartlarda 400 ila 500 dolar civarında artması beklenirdi. Ancak küresel pazarda rekabet avantajını kaybetmek istemeyen ve Samsung Galaxy S26 Ultra gibi dişli rakiplerle yarışan Apple, akıllıca bir sübvansiyon stratejisi izleyecek.

Şirket, cihaz başına düşen 300 dolarlık maliyet artışının 100 dolarlık kısmını kendi kâr marjından feragat ederek üstlenecek. Geriye kalan 200 dolarlık artış ise doğrudan son kullanıcıya yansıtılacak.

Yeni Fiyat Tahminleri Ne Durumda?

Eğer Counterpoint’in bu öngörüsü gerçeğe dönüşürse, ABD ve küresel pazardaki iPhone fiyat listesi şu şekilde güncellenecek:

iPhone 18 Pro: 1.099 dolardan 1.299 dolara yükselebilir.

iPhone 18 Pro Max: 1.199 dolardan 1.399 dolara (bazı kaynaklara göre 1.449 dolara) çıkabilir.