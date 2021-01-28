Haber
Makyajlı Tesla Model S resmi olarak tanıtıldı!
Elektrikli otomobillerde devrime imza atan Tesla Model S, uzun yıllar sonra en büyük güncellemesine kavuştu. Makyajlı Model S; tamamen yeni iç mekanı ve yüksek işlem gücüyle dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: Apple, Çin dışı iPhone ve iPad üretimini artırıyor!
Karşınızda makyajlı Tesla Model S: Daha konforlu ve teknolojik!
2012’de tanıtılan Tesla Model S, yollara inmesinin üzerinden geçen 9 yılda sadece tek bir güncelleme aldı. Bir süredir kamuflajlı olarak görüntülenen aracın yenilenen versiyonu ise çeyreklik finansal raporların öncesinde görücüye çıktı. Yenilenen Tesla Model S’in modern dış tasarımına bakıldığında küçük değişiklikler göze çarpıyor. Örneğin; standart tam boy cam tavan, yeni ön tampon ve fren soğutma kanalları yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca yalnızca üst paketlerde olmak üzere lastik ve jant boyutları da bir miktar büyütülmüş.
Makyajlı Tesla Model S, asıl radikal değişikliği ise iç mekanında görüyor. Tamamen yenilenen iç mekan, artık yeni bir direksiyon ve bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Yaratıcılığını konuşturan Tesla, geleneksel direksiyon simidi yerine uçak lövyesi formundaki sapsız direksiyon tasarımına geçiş yapmış. Bununla beraber söz konusu fantastik tasarımı daha önce yeni Tesla Roadster’da da görmüştük.
Dikey tablet biçimindeki multimedya ekranı ise 2200×1300 piksel çözünürlüğündeki 17 inçlik yatay bir ekranla yenilendi. Bu arada ekranın arka planında 10 Teraflop gücünde bir bilgi işlem birimi yer alıyor. Dolayısıyla Tesla Model S’te yer alan süper bilgisayarın PlayStation 5 ile aynı güçte olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Tesla, arkadaki yolcuların konforunu düşünerek kol dayama bölümünün arkasına 12.3 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı daha eklemiş.
Makyaj operasyonuyla beraber Model S’in performans versiyonları satıştan kalkarken; bundan sonra Plaid ve Plaid+ şeklinde iki tepe versiyon satılacak. Üçlü elektrik motoruna sahip olan yeni seçenekler, 0-100 km hızlanmasını sadece 1.99 saniyede tamamlıyor. Plaid donanımı maksimum 628 km menzil sunarken, Plus versiyonunda ise bu değer 837 km’ye ulaşıyor. Öte yandan halihazırda satın alınabilen uzun menzilli versiyonun menzil değeri de güncellemeyle beraber 663 km oluyor.
Son olarak rezervasyon süreci başlayan makyajlı Tesla Model S başlangıç fiyatının 78.490 dolar olduğunu belirtelim.
Sizin için seçtiğimiz kulak içi kulaklık modellerini buradaki Trendyol listemizden ve buradaki Hepsiburada listemizden inceleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Android 12 sistem rengini size seçtirebilir
Yeni Android versiyonları genelde ulaşılabilirlik eklentilerine sahip olurlar. Android 12 için de bu durum söz konusu olacak gibi. Öyle ki sistem görünüşe göre kullanıcıya sistem rengini seçtirecek.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Android 12 nihayet arkaya çift dokunma özelliğini getirebilir!
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
9to5Google tarafından gelen bilgilere göre; bir ana bir de vurgu rengi olmak üzere iki renk seçilmesi gerekecek. Bu renkler ise bütün uygulama ve menülerde geçerli olacaklar. Bununla birlikte uyumlu üçüncü parti uygulamalarda da geliştirici izin verirse yerlerini alacaklar.
Verilen bilgilere göre yine markaların telefonlarına Android sistemini yerleştirirken markaya özel şemalar yerleştirmeleri mümkün olacak. Kullanıcıların kendi renk şemasını telefona uygulaması gibi bir durum ise söz konusu değilmiş gibi duruyor. Dolayısıyla markaların koyduğu seçeneklerden biriyle devam edilmesi gerekecek. Ama yine de telefonların bu konuda nasıl bir çeşitlilik sunacağını görmemiz gerekecek.
Özelliğin Android telefonlar gelmesi durumunda ilk kullanım alanı tabii ki özelleştirmeler olacaktır. Böylelikle en sevilen renklerin seçilip telefonun büyük çoğunluğuna uygulanması mümkün olacak.
Diğer taraftan ulaşılabilirlik de bu konudaki önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Renk körlüğü gibi belli görme sorunları olan insanlar bu şekilde telefonun renklerini değiştirerek ayırt etmeyi kolaylaştırabilirler. Cihazlardaki karanlık mod da kısmen bu amaca hizmet edebiliyor; ancak renklerin değişebilecek olması daha belirgin durumlar için önem taşıyabilir. Yine karanlık modun cihazlar arasında farklılıklara sahip olduğunu düşünürsek bu işlev muhtemelen daha uygun olacaktır.
Ancak bazen söylentilerde dolaşan Android özellikleri ya güncellemelere dahil edilmiyorlar ya da gelişimdeyken terk edilebiliyorlar. Dolayısıyla bu özelliğin Android 12 için gelip gelmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.
Google, Android 12 sistemini büyük ihtimalle gelecek aylarda kullanıcıya tanıtacak. Sonrasındaki beta versiyonunu ise 2021 yılı sonlarına doğru tam sürümün takip etmesini bekliyoruz.
Aksesuar
17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı!
iPod touch, resmi olarak şimdiye kadar Wi-Fi bağlantısına sahip tek Apple iPod’tur. Ancak ya diğer eski iPod’ların da bir internet bağlantısı ve akış hizmetlerine erişimi varsa? Guy Dupont adında bir kullanıcının, yerleşik Wi-Fi ve Spotify uygulamasıyla modifiye ettiği 17 yıllık 4. nesil Apple iPod’ta tam olarak yapabildiği şey buydu.
İlginizi çekebilir: Apple, dünyanın en çok tablet satan markası oldu!
17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı
4. nesil iPod, 2004 yılında Click Wheel ve gerçekten küçük bir ekranla, kablosuz bağlantı olmadan piyasaya çıktı. Bu durum, Dupont’un iPod’larından birini Spotify’daki şarkılara bile erişebilen modern bir cihaza dönüştürmesini engelleyemedi.
Modifiye edilen cihazda aslında orijinal iPod’un pek bir parçası kalmadı. Çünkü, geliştiricinin bunu başarması için neredeyse tüm dahili bileşenleri değiştirmesi gerekti. Ancak ikonik Click Wheel ile orijinal kasayı korudu. İç tasarım değişmiş olsa bile, nihai sonuç oldukça ilginç ve kullanımı oldukça eğlenceli gözüküyor.
İndirimli ve kullanışlı ürünleri, sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Dupont tarafından adlandırılan sPot, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı barındırıyor. Bunların yanı sıra renkli bir ekrana ve dahili 1.000 mAh bataryaya sahip. Geliştirici, sadece 10 ABD doları değerinde Raspberry Pi Zero W ve Mikro USB konektörü kullanarak, klasik iPod arayüzüne benzeyen bir Spotify sürümü (Spotify’ın resmi API’larını kullanarak) oluşturdu ve iPod’a yüklemeyi başardı.
Dupont, Spotify çalıştıran ve Bluetooth üzerinden sesi harici hoparlöre aktaran modifiyeli iPod’unu YouTube üzerinden paylaştı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Air Charge uzak mesafeli şarj cihazını tanıttı
Xiaomi firması Mi Air Charge teknolojisini bu Cuma günü sabahı tanıttı. Firmaya göre uzaktan şarj teknolojisi ile aynı anda birçok cihazı şarj etmek mümkün olacak. Bununla beraber kullanımda olan bir telefonun da şarj edilmesi imkan dahilinde olacak. Hatta bu durum yürürken veya arada bir engel varken de geçerli olacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Snapdragon 775G, Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu ile geliyor!
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Şirket yeni teknoljiyle alakalı detayları Twitter’da paylaştı. Gösterilen verici neredeyse koltuk yanlarına koyulan ufak bir masa kadar büyük duruyor; ancak belki de bu büyüklüğünü kullanarak telefonlara 5W’a kadar şarj desteği sağlıyor.
Bu tip bir şarj teknolojisi Qi standardından bağımsız olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte akıllı telefonların yine bazı alıcılarla da donatılması gerekiyor. Sonrasında şarj istasyonunun ilettiği milimetrelik dalga sinyalinin telefondaki on dört antenle algılanıyor. Algılanan sinyaller ise bir devre yardımıyla elektrik enerjisine çevriliyor.
Mevcut haliyle Xiaomi uzaktan şarj istasyonu birkaç cihazı 5W ile şarj edebiliyor. Koyulan uzaklık sınırı ise “birkaç metre” olarak geçiyor. Xiaomi aynı zamanda fiziksel nesnelerin şarjın etkisini azaltmayacağını da belirtiyor. Ancak bu durumun bazı istisnalara sahip olması da muhtemel. Son olarak firma bu teknolojinin akıllı saatlerle ve diğer teknolojik aksesuarlarla da sonraları uyumlu olacağını not düşüyor.
Xiaomi Mi Air Charge sistemi için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmamış duumda. Hatta teknolojinin normal müşteri piyasasına gelip gelmeyeceği de soru işareti. Ancak gelecek olursa ucuz olmayacağı oldukça aşikar. Yine de bu tip düşünceleri ve buluşları görmek heyecan verici diyebiliriz.
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 6 gün önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 7 gün önce
Android 12 sistem rengini size seçtirebilir
17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı!
Xiaomi Mi Air Charge uzak mesafeli şarj cihazını tanıttı
Apple, dünyanın en çok tablet satan markası oldu!
Samsung Galaxy A52 ve A72 5G render görüntüleri ortaya çıktı!
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)
Kendinden VPN’li router! | Asus RT-AX68U inceleme
İLK KULLANDIĞIMIZ TELEFON NEYDİ? | #vLog
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)
Kendinden VPN’li router! | Asus RT-AX68U inceleme
İLK KULLANDIĞIMIZ TELEFON NEYDİ? | #vLog
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.