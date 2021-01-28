Makyajlı Tesla Model S resmi olarak tanıtıldı!

Elektrikli otomobillerde devrime imza atan Tesla Model S, uzun yıllar sonra en büyük güncellemesine kavuştu. Makyajlı Model S; tamamen yeni iç mekanı ve yüksek işlem gücüyle dikkat çekiyor.

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Karşınızda makyajlı Tesla Model S: Daha konforlu ve teknolojik!

2012’de tanıtılan Tesla Model S, yollara inmesinin üzerinden geçen 9 yılda sadece tek bir güncelleme aldı. Bir süredir kamuflajlı olarak görüntülenen aracın yenilenen versiyonu ise çeyreklik finansal raporların öncesinde görücüye çıktı. Yenilenen Tesla Model S’in modern dış tasarımına bakıldığında küçük değişiklikler göze çarpıyor. Örneğin; standart tam boy cam tavan, yeni ön tampon ve fren soğutma kanalları yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca yalnızca üst paketlerde olmak üzere lastik ve jant boyutları da bir miktar büyütülmüş.

Makyajlı Tesla Model S, asıl radikal değişikliği ise iç mekanında görüyor. Tamamen yenilenen iç mekan, artık yeni bir direksiyon ve bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Yaratıcılığını konuşturan Tesla, geleneksel direksiyon simidi yerine uçak lövyesi formundaki sapsız direksiyon tasarımına geçiş yapmış. Bununla beraber söz konusu fantastik tasarımı daha önce yeni Tesla Roadster’da da görmüştük.

Dikey tablet biçimindeki multimedya ekranı ise 2200×1300 piksel çözünürlüğündeki 17 inçlik yatay bir ekranla yenilendi. Bu arada ekranın arka planında 10 Teraflop gücünde bir bilgi işlem birimi yer alıyor. Dolayısıyla Tesla Model S’te yer alan süper bilgisayarın PlayStation 5 ile aynı güçte olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Tesla, arkadaki yolcuların konforunu düşünerek kol dayama bölümünün arkasına 12.3 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı daha eklemiş.

Makyaj operasyonuyla beraber Model S’in performans versiyonları satıştan kalkarken; bundan sonra Plaid ve Plaid+ şeklinde iki tepe versiyon satılacak. Üçlü elektrik motoruna sahip olan yeni seçenekler, 0-100 km hızlanmasını sadece 1.99 saniyede tamamlıyor. Plaid donanımı maksimum 628 km menzil sunarken, Plus versiyonunda ise bu değer 837 km’ye ulaşıyor. Öte yandan halihazırda satın alınabilen uzun menzilli versiyonun menzil değeri de güncellemeyle beraber 663 km oluyor.

Son olarak rezervasyon süreci başlayan makyajlı Tesla Model S başlangıç fiyatının 78.490 dolar olduğunu belirtelim.

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