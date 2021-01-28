Apple
Apple, Çin dışı iPhone ve iPad üretimini artırıyor!
Eski ABD yönetiminin Çin’e karşı başlattığı ticari savaş, Huawei gibi dev üreticileri zor durumda bırakmıştı. Trump hükümetinin politikasını destekleyen Apple ise Çin dışındaki iPhone ve iPad üretimini artırmaya hazırlanıyor!
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Apple, Vietnam ve Hindistan’daki üretimini artıracak!
Nikkei Asia News’in iddiasına göre; Apple bazı modellerinin üretimini Çin’den taşımayı gözden geçiriyor. Haberin odak noktasında ise Pegatron ve Foxconn’un Hindistan’da açmayı planladığı yeni üretim tesisleri var. Önümüzdeki aylarda Hindistan pazarına yönelik iPhone 12 modellerinin yeni tesislerde üretilmesi planlanırken, Vietnam’da da yeni iPad serisi için ayrı bir fabrika kuruluyor. Dolayısıyla Apple’ın Çin’de üretim yapan büyük iş ortaklarının rotasını Çin dışına kaydırması söz konusu.
Raporda ayrıca Apple’ın Hindistan’daki üreticisi olan Wistron’un yeni yatırım planı da dikkat çekiyor. Tayvanlı şirket; bir süredir Hindistan’ın silikon vadisi olarak tanımlanan Bengaluru’da iPhone 12 üretmeyi hedefliyordu. Ekim ayında tamamlanması planlanan tesiste kısa vadede 1.000 işçinin istihdam edileceği belirtiliyor. Ancak tam kapasiteli üretime geçilmesiyle beraber Wistron’un 10.000’den fazla çalışan hedefi var. Apple, bu hamle ile Hindistan’da hatırı sayılır bir üretim hattına kavuşacak.
Apple’ın Çin dışındaki ülkelerde üretim yapma planı ise 2018 yılını buluyor. “Made in India” programı kapsamında 3 yıl önce Hindistan’da üretime başlayan Apple; iPhone 6S, iPhone XR ve iPhone SE üretiminin bir bölümünü Güney Asya ülkesine taşıdı. Ayrıca koronavirüs sürecinde iPhone 11 serisinin Hindistan’daki üretimi de başladı. Bütün bu çabaya rağmen teknoloji devinin kısa vadede Çin’den tamamen çıkabilmesi ise oldukça zor. Çünkü Foxconn ve Pegatron’un Çin’de gerçekleştirdiği iPhone üretimi, hala bütün üretimin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Son olarak Apple’ın; kısa vadede toplam iPhone üretiminin %30’luk bölümünü Çin toprakları dışında gerçekleştirmek istediğini de belirtelim.
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Aksesuar
17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı!
iPod touch, resmi olarak şimdiye kadar Wi-Fi bağlantısına sahip tek Apple iPod’tur. Ancak ya diğer eski iPod’ların da bir internet bağlantısı ve akış hizmetlerine erişimi varsa? Guy Dupont adında bir kullanıcının, yerleşik Wi-Fi ve Spotify uygulamasıyla modifiye ettiği 17 yıllık 4. nesil Apple iPod’ta tam olarak yapabildiği şey buydu.
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17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı
4. nesil iPod, 2004 yılında Click Wheel ve gerçekten küçük bir ekranla, kablosuz bağlantı olmadan piyasaya çıktı. Bu durum, Dupont’un iPod’larından birini Spotify’daki şarkılara bile erişebilen modern bir cihaza dönüştürmesini engelleyemedi.
Modifiye edilen cihazda aslında orijinal iPod’un pek bir parçası kalmadı. Çünkü, geliştiricinin bunu başarması için neredeyse tüm dahili bileşenleri değiştirmesi gerekti. Ancak ikonik Click Wheel ile orijinal kasayı korudu. İç tasarım değişmiş olsa bile, nihai sonuç oldukça ilginç ve kullanımı oldukça eğlenceli gözüküyor.
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Dupont tarafından adlandırılan sPot, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı barındırıyor. Bunların yanı sıra renkli bir ekrana ve dahili 1.000 mAh bataryaya sahip. Geliştirici, sadece 10 ABD doları değerinde Raspberry Pi Zero W ve Mikro USB konektörü kullanarak, klasik iPod arayüzüne benzeyen bir Spotify sürümü (Spotify’ın resmi API’larını kullanarak) oluşturdu ve iPod’a yüklemeyi başardı.
Dupont, Spotify çalıştıran ve Bluetooth üzerinden sesi harici hoparlöre aktaran modifiyeli iPod’unu YouTube üzerinden paylaştı.
Apple
Apple, dünyanın en çok tablet satan markası oldu!
Apple, dünya tablet endüstrisindeki en üst sırada bulunan yerini 2020’de de korumayı başardı. Şirket, geçtiğimiz yılın sadece 4. çeyreğinde tahmini rakamla 19,2 milyon adet iPad modeli sattı.
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Analiz firması Canalys’in yeni verilerine göre iPad sevkiyatları yıldan yıla %40 artış gösterdi. Bununla birlikte Apple, 2020’nin 4. çeyreğinde küresel tablet pazarında %36 paya sahip oldu.
Apple’ın piyasadaki liderliği oldukça güçlü. Şirketin en yakın rakibi Samsung , %19 pay ve tahmini 9,9 milyon tablet sevkiyatıyla ikinci oldu. Üçüncü sırada bulunan Amazon ise pazarın %12‘sine ve 6,5 milyon gönderiye sahip.
Canalys, 2020 boyunca Apple’ın 2019’a göre %24 artışla yaklaşık 58,8 milyon tablet sattığını tahmin ediyor. Yıl boyunca, Samsung’un %19 ve Huawei’nin %10‘unun çok ötesinde %37’lik pazar payını korumayı başardı.
Canalys’in raporu, tablet satış rakamlarına ek olarak, kişisel bilgisayarları, tabletleri ve Chromebook’ları bir araya getiren dünya çapındaki PC pazarına ilişkin veriler de sundu.
Apple, bilgisayar pazarında Lenovo’nun hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Cupertino teknoloji devi, 2020’nin 4. çeyreğinde 26,4 milyon birim bilgisayar ve tablet satarak yıllık %42’lik bir büyümeyi temsil etti. Pazarda %18’lik bir paya sahipti, ancak Lenovo’nun %20’sine karşılık biraz geride kaldı.
Veriler, 2020 yılı boyunca Apple’ın toplam 81,4 milyon iPad ve Mac modeli sattığını gösteriyor.
Apple artık bireysel birim satışlarını bildirmese de, Çarşamba günü 2020 4. çeyrek sonuçlarını paylaştı. Rekor kıran toplam gelire ek olarak Apple, Mac için tüm zamanların 4. çeyrek rekorunun kırıldığı ve iPad gelirlerinde %41 artış yaşandığını bildirdi.
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Akıllı Telefonlar
AMD tabanlı Samsung Exynos için yeni iddia! A14’ten iyi mi?
Samsung Exynos yongalarının GPU performanslarını iyileştirmek için AMD ile iş birliği yapacağını açıkladı. İddialara göre yeni işlemci A14 Bionic’ten bile daha iyi sonuçlar veriyor.
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Samsung Exynos 2100, CPU performansı söz konusu olduğunda Qualcomm Snapdragon 888 ile rekabet edebiliyor. Ancak, grafikler söz konusu olduğunda hala bir dezavantaja sahip. Bunu düzeltmek için Samsung, AMD ile işbirliği yaptı. Şirket RDNA grafik mimarisini lisanslayacağını açıkladı. Yapılan bu ortaklığın ilk meyvelerini bu yıl görmeyi umuyoruz. Sızdırılan karşılaştırma puanları, AMD tabanlı Exynos silikonun Snapdragon yongalarından daha iyi performans vereceğini gösteriyordu. Şimdi ise yeni raporlar, Apple’ın Bionic yongasını bile geride bırakacağını ima ediyor.
Güney Kore forumlarında yer alan gönderiye göre, piyasaya sürülmemiş bir Samsung çipi, muhtemelen şu anda test edilmekte olan Exynos 9925, 3D grafik karşılaştırma veritabanı GFXBench’te Apple A14 Bionic‘ten daha fazla puan aldı. İddiaya göre AMD destekli Exynos çipinin performansı şu şekilde:
Manhattan 3.1: 181,8 Fps
Aztek Normal: 138,25 Fps
Aztek Yüksek: 58 Fps
iPhone 12 Pro’nun grafik performansı şu şekilde:
Manhattan 3.1: 120,8 Fps
Aztek Normal: 80,0 Fps
Aztek Yüksek: 30.0 Fps
Bu sonuç Apple için yeterince endişe verici değilse bile, raporda performansın daha da iyileşeceği belirtiliyor. Bununla birlikte, bu sonuçlar doğrulanabilir bir kaynaktan gelmiyor. Yani kıyaslama sonuçları gerçek performansı doğru bir şekilde göstermiyor.
Yakın tarihli bir rapor, Samsung ve AMD’nin gelecek çeyrekte yeni GPU’ları duyurabileceğini öne sürüyor. Bununla beraber lansmanın üçüncü çeyreğe itilebileceği konusunda da söylemler var. Yeni GPU’lar, bir sonraki amiral gemisi ve orta seviye Exynos yongalarıyla gelecek. Galaxy Z Fold 3‘ün tanıtımı için ise, yeni premium çipin zamanında hazır olup olmayacağı henüz belli değil.
Samsung ve AMD’nin şu anda çipin optimizasyonu üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Görünüşe göre, çözülmesi gereken bazı güç tüketimi sorunları var.
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