Apple, Çin dışı iPhone ve iPad üretimini artırıyor!

Eski ABD yönetiminin Çin’e karşı başlattığı ticari savaş, Huawei gibi dev üreticileri zor durumda bırakmıştı. Trump hükümetinin politikasını destekleyen Apple ise Çin dışındaki iPhone ve iPad üretimini artırmaya hazırlanıyor!

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Apple, Vietnam ve Hindistan’daki üretimini artıracak!

Nikkei Asia News’in iddiasına göre; Apple bazı modellerinin üretimini Çin’den taşımayı gözden geçiriyor. Haberin odak noktasında ise Pegatron ve Foxconn’un Hindistan’da açmayı planladığı yeni üretim tesisleri var. Önümüzdeki aylarda Hindistan pazarına yönelik iPhone 12 modellerinin yeni tesislerde üretilmesi planlanırken, Vietnam’da da yeni iPad serisi için ayrı bir fabrika kuruluyor. Dolayısıyla Apple’ın Çin’de üretim yapan büyük iş ortaklarının rotasını Çin dışına kaydırması söz konusu.

Raporda ayrıca Apple’ın Hindistan’daki üreticisi olan Wistron’un yeni yatırım planı da dikkat çekiyor. Tayvanlı şirket; bir süredir Hindistan’ın silikon vadisi olarak tanımlanan Bengaluru’da iPhone 12 üretmeyi hedefliyordu. Ekim ayında tamamlanması planlanan tesiste kısa vadede 1.000 işçinin istihdam edileceği belirtiliyor. Ancak tam kapasiteli üretime geçilmesiyle beraber Wistron’un 10.000’den fazla çalışan hedefi var. Apple, bu hamle ile Hindistan’da hatırı sayılır bir üretim hattına kavuşacak.

Apple’ın Çin dışındaki ülkelerde üretim yapma planı ise 2018 yılını buluyor. “Made in India” programı kapsamında 3 yıl önce Hindistan’da üretime başlayan Apple; iPhone 6S, iPhone XR ve iPhone SE üretiminin bir bölümünü Güney Asya ülkesine taşıdı. Ayrıca koronavirüs sürecinde iPhone 11 serisinin Hindistan’daki üretimi de başladı. Bütün bu çabaya rağmen teknoloji devinin kısa vadede Çin’den tamamen çıkabilmesi ise oldukça zor. Çünkü Foxconn ve Pegatron’un Çin’de gerçekleştirdiği iPhone üretimi, hala bütün üretimin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Son olarak Apple’ın; kısa vadede toplam iPhone üretiminin %30’luk bölümünü Çin toprakları dışında gerçekleştirmek istediğini de belirtelim.

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