Güney Koreli otomobil devi Hyundai, kısa bir süre önce tanıttığı makyajlı Hyundai Tucson modelini Türkiye pazarında satışa sundu. C-SUV segmentinde büyük beğeni toplayan Tucson, yeni tasarım ve iç mekan yenilikleriyle Türk tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte Hyundai Tucson Türkiye fiyatı.

İçindekiler Makyajlı Hyundai Tucson Türkiye Fiyatları ve Yenilikler

Makyajlı Hyundai Tucson Türkiye Fiyatları ve Yenilikler

Makyajlı Hyundai Tucson modelinde, Hyundai cephesi birkaç önemli değişiklik yaparak modelin albenisini artırmış. İlk bakışta aracın orijinal tasarım dilini koruduğu göze çarpıyor. Parçalı LED far teknolojileri ve keskin hatlar, makyajlı Tucson modelinde devam ediyor. Arka aydınlatmalar da eski modelin estetik çizgilerini sürdürüyor ve aracın şıklığını pekiştiriyor.

Aracın iç kısmında ise daha modern bir kabin tasarımı dikkat çekiyor. Tam dijital gösterge ekranı ve bilgi-eğlence ekranı, tek bir panel içine yerleştirilmiş. Bu tasarım yeni araçlarda oldukça popüler. Orta konsol, araç kontrolünü sağlayan bir dizi buton ile donatılmış ve vites topuzu yerine bir kol tercih edilerek klostrofobik insanları çok sevindirecek geniş ve modern bir ortam yaratılmış.

Kaputun altında ise klasik Tucson motor seçenekleri bulunuyor. Türkiye pazarında benzinli ve dizel motor seçenekleri ile sunulan araç, otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş durumda. Benzinli motor 160 beygir güç sunarken, dizel motor 136 beygir güç sağlıyor.

Hyundai Tucson Türkiye fiyatı ve donanımları aşağıdaki gibi:

Motor, Çekiş ve Yakıt Tipi Donanım ve Şanzıman Tipi Tavsiye Edilen Fiyat 1.6 T-GDI 4×2, Benzinli Comfort, Otomatik 1.820.000 TL 1.6 T-GDI 4×2, Benzinli Prime Plus, Otomatik 1.950.000 TL 1.6 T-GDI 4×4, Benzinli Elite Plus, Otomatik 2.290.000 TL 1.6 CRDI 4×2, Dizel Prime, Otomatik 1.950.000 TL 1.6 CRDI 4×2, Dizel Elite, Otomatik 2.135.000 TL 1.6 CRDI 4×4, Dizel Elite Plus, Otomatik 2.375.000 TL

Makyajlı Tucson’un dış tasarımı, önceki modelin estetik unsurlarını koruyarak, parçalı LED farlar ve keskin hatlarla modern bir görünüm sunuyor. Aracın arka kısmında da büyük bir değişiklik olmamakla birlikte, göz alıcı arka aydınlatmalar yenilenen modelde de dikkat çekiyor.

İç mekanda ise dijital göstergeler ve bilgi-eğlence ekranı tek bir panelde toplanarak sürücüye modern ve şık bir görünüm sunuyor. Orta konsolda yer alan butonlar, aracın kontrolünü kolaylaştırırken, vites topuzunun yerine geçen kol tasarımı daha ferah bir alan sağlıyor.

Motor seçeneklerinde de kullanıcıları memnun edecek alternatifler sunuluyor. 160 beygir gücündeki benzinli motor ve 136 beygir gücündeki dizel motor, performans ve verimlilik açısından beklentileri karşılıyor. Her iki motor seçeneği de otomatik şanzımanla desteklenerek sürüş keyfini artırıyor.

Hyundai Tucson, makyajlı haliyle Türkiye pazarında büyük bir ilgiyle karşılanacak gibi görünüyor. Yenilenen tasarımı ve modern iç mekan özellikleriyle, Togg T10X gibi C-SUV segmentindeki iddiasını sürdüren bu model, hem estetik hem de teknolojik açıdan tüketicilerin beklentilerini karşılayacak.

Sonuç olarak, Hyundai’nin makyajlı Tucson modeli, şık tasarımı, modern iç mekanı ve güçlü motor seçenekleri ile Türkiye’deki SUV severlerin dikkatini çekecek. Siz de bu yeni modeli inceleyerek, Tucson’un sunduğu yenilikleri keşfedebilirsiniz. Hyundai Tucson fiyatı da rakiplerine kıyasla rekabetçi diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu araç Türkiye’de çok satar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!